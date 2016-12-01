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Футбол
17:00
Урал
1 : 0
Ростов
Футбол
19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
Баскетбол
19:30
Химки
88 : 77
Альба Берлин
Футбол
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал Тула
Футбол
19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
Биатлон
20:00
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
20:00
Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 16
17:00
Урал
1 : 0
Ростов
19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал Тула
19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 16
10:30
Урал (мол)
0 : 1
Ростов (мол)
13:00
Томь (мол)
2 : 4
Локомотив (мол)
13:00
Крылья Советов (мол)
0 : 2
Спартак (мол)
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 15
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
21:00
Бастия
1 : 1
Бордо
21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
23:00
ПСЖ
2 : 0
Анже
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
21:00
Нант
0 : 6
Лион
21:00
Генгам
0 : 1
Ницца
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Ответные матчи
17:00
Спарта (мол)
3 : 2
Алтинорду (мол)
Футбол.
Кубок Украины 2016/2017 1/4 финала
20:00
Днепр
1 : 0
Ворскла
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
19:00
Локомотив
1 : 0
Югра
19:30
Витязь
3 : 2
Автомобилист
21:00
Медвешчак
2 : 3
Металлург Нк
19:00
Динамо Рига
0 : 3
Салават Юлаев
19:30
Динамо Москва
3 : 0
Барыс
21:30
Слован
2 : 5
Сибирь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
03:00
Коламбус
5 : 1
Тампа-Бэй
03:00
Филадельфия
3 : 2 Б
Бостон
03:30
Оттава
4 : 5
Баффало
04:30
Чикаго
2 : 1 Б
Флорида
05:00
Эдмонтон
2 : 4
Торонто
03:00
Рейнджерс
3 : 2
Каролина
03:30
Детройт
3 : 1
Даллас
04:00
Виннипег
3 : 2
Нью-Джерси
05:00
Колорадо
3 : 5
Нэшвилл
06:00
Анахайм
2 : 1
Монреаль
06:00
Ванкувер
5 : 4
Миннесота
06:00
Сан-Хосе
2 : 1 ОТ
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
18:30
Ариада-НХ
1 : 4
Сарыарка
18:30
Саров
3 : 6
Торпедо У-К
19:00
Дизель
7 : 2
Динамо Балашиха
18:30
Нефтяник
1 : 4
Сокол
19:00
Барс
3 : 2
Ермак
19:00
СКА-Нева
2 : 3
ТХК
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
15:00
Локомотив
1 : 3
Динамо М
17:00
Югра-Самотлор
1 : 3
Кузбасс
17:00
Урал
3 : 1
Енисей
19:00
Динамо Кр
0 : 3
Белогорье
17:00
Газпром-Югра
3 : 1
Факел
17:00
Нефтяник
1 : 3
Динамо-ЛО
19:00
Зенит-Казань
3 : 0
НОВА
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа A
19:30
Нижний Новгород
91 : 89
Литкабелис
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа B
19:30
Химки
88 : 77
Альба Берлин
20:00
Летувос Ритас
83 : 71
Бильбао
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа C
20:30
Мурсия
77 : 90
Зенит
22:45
Цедевита
95 : 61
МЗТ Скопье
22:00
Бавария
72 : 69
Уникаха
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа D
21:15
Хапоэль
81 : 69
Олимпия
21:30
Ратиофарм
105 : 101
Локомотив
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
89 : 112
Детройт
04:00
Милуоки
118 : 101
Кливленд
04:30
Сан-Антонио
83 : 95
Орландо
03:30
Бруклин
127 : 122
Клипперс
04:00
Нью-Орлеан
105 : 88
Лейкерс
05:00
Юта
120 : 101
Хьюстон
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 7
20:00
Автодор
78 : 95
Ле Ман
20:30
Орадя
69 : 73
Рейер
20:00
Пинар
66 : 84
Катайя
22:00
Маккаби Р
74 : 48
Химик
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 7
20:00
Нептунас
66 : 63
Роза Радом
22:30
Варезе
76 : 71
Ольденбург
20:00
ПАОК
85 : 81
Вентспилс
22:30
Виллербанн
83 : 69
Ушак Спортиф
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 7
22:30
Теленет
82 : 70
Цибона
22:30
Иберостар Тенерифе
73 : 59
Мега
Результаты дня
Хоккей
14:30
Куньлунь
0 : 0
СКА
Футбол
18:00
Терек
- : -
Краснодар
Биатлон
20:00
Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол
18:00
Крылья Советов
- : -
Спартак
Футбол
19:30
Томь
- : -
Локомотив
Футбол
20:30
Анжи
- : -
Амкар
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
20:00
Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 16
18:00
Крылья Советов
- : -
Спартак
19:30
Томь
- : -
Локомотив
18:00
Терек
- : -
Краснодар
20:30
Анжи
- : -
Амкар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 16
12:00
Анжи (мол)
2 : 0
Амкар (мол)
13:45
Терек (мол)
0 : 0
Краснодар (мол)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
12:30
Амур
1 : 2
ЦСКА
14:30
Куньлунь
0 : 0
СКА
19:00
Ак Барс
- : -
ХК Сочи
19:30
Йокерит
- : -
Трактор
12:30
Адмирал
2 : 1
Северсталь
18:00
Лада
- : -
Спартак
19:00
Нефтехимик
- : -
Торпедо
21:00
Медвешчак
- : -
Авангард
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
04:00
Айлендерс
5 : 3
Питтсбург
06:30
Лос-Анджелес
1 : 4
Сан-Хосе
04:30
Калгари
3 : 0
Торонто
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
16:30
Зауралье
- : -
Молот-Прикамье
16:30
Южный Урал
- : -
Ижсталь
16:30
Челмет
- : -
Торос
17:00
Рубин
- : -
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 14
18:00
Чайка
- : -
Локо
19:00
ХК МВД
- : -
Алмаз
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Милан
22:00
Бамберг
- : -
ЦСКА
20:45
Фенербахче
- : -
Реал
22:05
Маккаби Тель-Авив
- : -
Анадолу Эфес
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:30
Бостон
114 : 121
Детройт
04:00
Миннесота
104 : 106
Нью-Йорк
04:00
Чикаго
90 : 96
Лейкерс
05:00
Денвер
98 : 106
Майами
06:00
Портленд
131 : 109
Индиана
03:30
Торонто
120 : 105
Мемфис
04:00
Оклахома
126 : 115
Вашингтон
04:30
Даллас
87 : 94
Сан-Антонио
05:00
Финикс
109 : 107
Атланта
Результаты дня
Хоккей
19:30
Динамо Минск
- : -
Салават Юлаев
Футбол
22:30
Майнц
- : -
Бавария
Хоккей
20:30
Динамо Рига
- : -
Металлург
Футбол
22:45
Наполи
- : -
Интер
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 17
Ростов (мол)
- : -
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
- : -
Урал (мол)
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 13
22:30
Майнц
- : -
Бавария
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 15
22:45
Наполи
- : -
Интер
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 16
22:00
Кан
- : -
Дижон
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
19:00
Локомотив
- : -
Автомобилист
19:30
Динамо Минск
- : -
Салават Юлаев
20:30
Динамо Рига
- : -
Металлург
19:30
Динамо Москва
- : -
Югра
19:30
Витязь
- : -
Барыс
21:00
Слован
- : -
Металлург Нк
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
03:00
Баффало
- : -
Рейнджерс
03:00
Вашингтон
- : -
Айлендерс
03:30
Детройт
- : -
Флорида
04:00
Виннипег
- : -
Эдмонтон
04:00
Аризона
- : -
Лос-Анджелес
03:00
Бостон
- : -
Каролина
03:00
Питтсбург
- : -
Даллас
03:30
Оттава
- : -
Филадельфия
04:00
Сент-Луис
- : -
Тампа-Бэй
04:30
Чикаго
- : -
Нью-Джерси
05:00
Колорадо
- : -
Коламбус
06:00
Ванкувер
- : -
Анахайм
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
18:30
Нефтяник
- : -
Сарыарка
19:00
Дизель
- : -
Динамо СПб
19:00
Кристалл
- : -
Динамо Балашиха
19:00
Барс
- : -
Торпедо У-К
19:00
Звезда
- : -
ТХК
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 14
14:00
Омские Ястребы
- : -
Мамонты Югры
16:00
Белые Медведи
- : -
Тюменский Легион
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 14
12:00
Амурские Тигры
- : -
СКА-Серебряные Львы
18:00
Чайка
- : -
Локо
19:00
ХК МВД
- : -
Алмаз
12:00
Тайфун
- : -
СКА-1946
18:30
МХК Динамо СПб
- : -
Крылья Советов
19:30
Атланты
- : -
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Баскетбол.
Евролига 2016/2017
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Дарушафака
- : -
Олимпиакос
23:00
Барселона
- : -
Панатинаикос
21:00
Црвена Звезда
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Жальгирис
23:00
Баскония
- : -
Галатасарай
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
- : -
Даллас
04:00
Кливленд
- : -
Клипперс
05:00
Юта
- : -
Майами
03:30
Бруклин
- : -
Милуоки
04:00
Мемфис
- : -
Орландо
06:30
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Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира
1 декабря 2016, 14:01
Источник:
Reuters
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