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Футбол
13:00
Ростов (мол)
2 : 4
Зенит (мол)
Хоккей
20:30
Динамо Рига
4 : 3 Б
Металлург
Футбол
22:45
Наполи
3 : 0
Интер
Хоккей
19:30
Динамо Минск
2 : 3 Б
Салават Юлаев
Футбол
22:30
Майнц
1 : 3
Бавария
Баскетбол
23:00
Барселона
72 : 57
Панатинаикос
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 17
13:00
Ростов (мол)
2 : 4
Зенит (мол)
16:00
ЦСКА (мол)
3 : 1
Урал (мол)
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 13
22:30
Майнц
1 : 3
Бавария
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 15
22:45
Наполи
3 : 0
Интер
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 16
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
19:00
Локомотив
5 : 3
Автомобилист
19:30
Динамо Минск
2 : 3 Б
Салават Юлаев
20:30
Динамо Рига
4 : 3 Б
Металлург
19:30
Динамо Москва
6 : 0
Югра
19:30
Витязь
4 : 2
Барыс
21:00
Слован
4 : 5 Б
Металлург Нк
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
03:00
Баффало
4 : 3
Рейнджерс
03:00
Вашингтон
0 : 3
Айлендерс
03:30
Детройт
1 : 2 ОТ
Флорида
04:00
Виннипег
3 : 6
Эдмонтон
04:00
Аризона
3 : 4
Лос-Анджелес
03:00
Бостон
2 : 1 Б
Каролина
03:00
Питтсбург
6 : 2
Даллас
03:30
Оттава
2 : 3 ОТ
Филадельфия
04:00
Сент-Луис
5 : 4
Тампа-Бэй
04:30
Чикаго
4 : 3 ОТ
Нью-Джерси
05:00
Колорадо
2 : 3
Коламбус
06:00
Ванкувер
1 : 3
Анахайм
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
18:30
Нефтяник
1 : 3
Сарыарка
19:00
Дизель
2 : 4
Динамо СПб
19:00
Барс
0 : 1
Торпедо У-К
19:00
Звезда
3 : 2 Б
ТХК
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 14
14:00
Омские Ястребы
6 : 5 ОТ
Мамонты Югры
16:00
Белые Медведи
6 : 1
Тюменский Легион
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 14
12:00
Амурские Тигры
0 : 4
СКА-Серебряные Львы
18:00
Чайка
2 : 0
Локо
19:00
ХК МВД
4 : 0
Алмаз
12:00
Тайфун
3 : 4 Б
СКА-1946
18:30
МХК Динамо СПб
7 : 2
Крылья Советов
19:30
Атланты
6 : 2
Красная Армия
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Дарушафака
71 : 77
Олимпиакос
23:00
Барселона
72 : 57
Панатинаикос
21:00
Црвена Звезда
79 : 88
Жальгирис
23:00
Баскония
69 : 62
Галатасарай
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
97 : 87
Даллас
04:00
Кливленд
94 : 113
Клипперс
05:00
Юта
110 : 111
Майами
03:30
Бруклин
93 : 111
Милуоки
04:00
Мемфис
95 : 94
Орландо
06:30
Голден Стэйт
127 : 132
Хьюстон
Результаты дня
Биатлон
13:45
Спринт. Женщины
Футбол
15:30
Манчестер Сити
1 : 3
Челси
Футбол
18:15
Барселона
1 : 1
Реал
Футбол
14:00
ЦСКА
4 : 0
Урал
Биатлон
16:45
Спринт. Мужчины
Футбол
19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
16:45
Спринт. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
13:45
Спринт. Женщины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 17
14:00
ЦСКА
4 : 0
Урал
19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 14
15:30
Манчестер Сити
1 : 3
Челси
18:00
Кристал Пэлас
3 : 0
Саутгемптон
18:00
Сток Сити
2 : 0
Бёрнли
20:30
Вест Хэм
1 : 5
Арсенал
18:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уотфорд
18:00
Сандерленд
2 : 1
Лестер Сити
18:00
Тоттенхэм
5 : 0
Суонси
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 14
15:00
Гранада
2 : 1
Севилья
20:30
Леганес
0 : 0
Вильярреал
18:15
Барселона
1 : 1
Реал
22:45
Атлетико
0 : 0
Эспаньол
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 13
17:30
Байер
1 : 1
Фрайбург
17:30
Вердер
2 : 1
Ингольштадт
17:30
Хоффенхайм
4 : 0
Кёльн
17:30
Боруссия
4 : 1
Боруссия М
17:30
Вольфсбург
2 : 3
Герта
20:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Шальке 04
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 15
22:45
Ювентус
2 : 0
Аталанта
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 16
19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
22:00
Анже
2 : 2
Лорьян
22:00
Монако
5 : 0
Бастия
22:00
Бордо
0 : 1
Лилль
22:00
Генгам
2 : 0
Нант
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 17
15:00
Ворскла
2 : 2
Динамо Киев
18:00
Заря
2 : 3
Днепр
15:00
Черноморец
0 : 0
Волынь
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
10:00
Адмирал
2 : 3
ЦСКА
12:30
Куньлунь
2 : 0
Северсталь
17:00
Ак Барс
3 : 2
Спартак
19:00
Слован
3 : 5
Авангард
10:00
Амур
1 : 2
СКА
16:00
Лада
1 : 2 Б
Торпедо
17:00
Нефтехимик
5 : 1
ХК Сочи
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
05:00
Калгари
3 : 2 Б
Миннесота
21:00
Баффало
1 : 2
Бостон
21:00
Филадельфия
3 : 1
Чикаго
06:30
Сан-Хосе
2 : 1
Монреаль
21:00
Рейнджерс
4 : 2
Каролина
22:00
Нэшвилл
4 : 1
Нью-Джерси
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
11:00
Челмет
1 : 3
Ижсталь
15:00
Рубин
3 : 2 ОТ
Молот-Прикамье
15:00
Зауралье
1 : 2
Спутник
15:00
Южный Урал
3 : 2
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 14
10:00
Омские Ястребы
4 : 3 Б
Мамонты Югры
13:00
Спутник Альметьевск
1 : 0
Толпар
12:00
Белые Медведи
12 : 0
Тюменский Легион
15:00
Сарматы
2 : 1
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 14
13:00
Русские Витязи
2 : 1
ХК Рига
13:00
МХК Динамо СПб
3 : 2 ОТ
Крылья Советов
13:00
Атланты
1 : 2
Красная Армия
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
14:00
Кузбасс
3 : 1
Газпром-Югра
16:00
НОВА
3 : 2
Нефтяник
17:00
Факел
0 : 3
Локомотив
18:00
Белогорье
1 : 3
Динамо М
15:00
Югра-Самотлор
2 : 3
Динамо-ЛО
16:00
Зенит-Казань
3 : 0
Енисей
17:00
Динамо Кр
0 : 3
Урал
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
Химки
102 : 70
Автодор
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Филадельфия
88 : 105
Орландо
03:30
Нью-Йорк
118 : 114
Миннесота
04:00
Атланта
85 : 121
Детройт
04:00
Чикаго
111 : 105
Кливленд
06:30
Денвер
110 : 128
Хьюстон
03:30
Бостон
97 : 92
Сакраменто
03:30
Торонто
113 : 80
Лейкерс
04:00
Нью-Орлеан
96 : 114
Клипперс
04:30
Сан-Антонио
107 : 105
Вашингтон
Результаты дня
Биатлон
13:15
Гонка преследования. Женщины
Футбол
16:00
Локомотив
- : -
Терек
Хоккей
17:00
Динамо Москва
- : -
Автомобилист
Биатлон
15:20
Гонка преследования. Мужчины
Хоккей
17:00
Йокерит
- : -
Салават Юлаев
Футбол
19:00
Эвертон
- : -
Манчестер Юнайтед
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
15:20
Гонка преследования. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
13:15
Гонка преследования. Женщины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 17
16:00
Локомотив
- : -
Терек
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 17
11:30
Локомотив (мол)
- : -
Терек (мол)
13:00
Арсенал (мол)
- : -
Анжи (мол)
14:00
Спартак (мол)
- : -
Рубин (мол)
13:00
Амкар (мол)
- : -
Оренбург (мол)
13:00
Уфа (мол)
- : -
Томь (мол)
17:00
Краснодар (мол)
- : -
Крылья Советов (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 14
16:30
Борнмут
- : -
Ливерпуль
19:00
Эвертон
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 14
14:00
Бетис
- : -
Сельта
20:30
Алавес
- : -
Лас-Пальмас
22:45
Валенсия
- : -
Малага
18:15
Атлетик
- : -
Эйбар
20:30
Спортинг
- : -
Осасуна
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 13
17:30
Дармштадт
- : -
Гамбург
19:30
Аугсбург
- : -
Айнтрахт
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 15
14:30
Милан
- : -
Кротоне
17:00
Пескара
- : -
Кальяри
17:00
Сассуоло
- : -
Эмполи
17:00
Лацио
- : -
Рома
17:00
Сампдория
- : -
Торино
22:45
Фиорентина
- : -
Палермо
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 16
17:00
Ренн
- : -
Сент-Этьен
22:45
Ницца
- : -
Тулуза
19:00
Марсель
- : -
Нанси
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 17
15:00
Олимпик
- : -
Карпаты
20:30
Звезда
- : -
Александрия
18:00
Шахтер
- : -
Сталь
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
17:00
Динамо Минск
- : -
Металлург
17:00
Витязь
- : -
Югра
17:00
Динамо Москва
- : -
Автомобилист
17:00
Локомотив
- : -
Барыс
17:00
Йокерит
- : -
Салават Юлаев
18:00
Динамо Рига
- : -
Трактор
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
03:00
Ванкувер
- : -
Торонто
03:00
Питтсбург
- : -
Детройт
03:00
Тампа-Бэй
- : -
Вашингтон
05:00
Колорадо
- : -
Даллас
03:00
Оттава
- : -
Флорида
03:00
Сент-Луис
- : -
Виннипег
04:00
Аризона
- : -
Коламбус
06:00
Эдмонтон
- : -
Анахайм
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
17:00
Барс
- : -
Сарыарка
17:00
Рязань
- : -
Буран
17:00
Нефтяник
- : -
Торпедо У-К
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 14
13:00
Ирбис
- : -
Сибирские Снайперы
15:00
Сарматы
- : -
Стальные Лисы
13:00
Реактор
- : -
Авто
16:00
Ладья
- : -
Кузнецкие Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 14
06:00
Амурские Тигры
- : -
СКА-Серебряные Львы
13:00
Русские Витязи
- : -
ХК Рига
07:00
Тайфун
- : -
СКА-1946
13:00
Чайка
- : -
Алмаз
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
Астана
- : -
Цмоки-Минск
15:30
Парма
- : -
ВЭФ
15:10
Енисей
- : -
Калев
16:00
Локомотив
- : -
ЦСКА
Баскетбол.
НБА 2016/17
01:00
Милуоки
- : -
Бруклин
03:30
Торонто
- : -
Атланта
04:00
Мемфис
- : -
Лейкерс
05:00
Юта
- : -
Денвер
06:30
Голден Стэйт
- : -
Финикс
03:00
Шарлотт
- : -
Миннесота
03:30
Филадельфия
- : -
Бостон
04:30
Даллас
- : -
Чикаго
06:00
Портленд
- : -
Майами
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Санкт-Петербург
«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью
Александр Лагутеев
3 декабря 2016, 19:27
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1 декабря 22:00
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«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»
1 декабря 20:08
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак»
1 декабря 14:01
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Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира
30 ноября 20:11
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ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»
30 ноября 20:10
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«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионате
30 ноября 20:09
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Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»
30 ноября 20:06
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Гол Жонатаса принес победу «Рубину» над «Арсеналом»
30 ноября 19:46
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Лебедев и Гассиев готовятся к бою за чемпионский титул
29 ноября 16:01
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Уникальные фотографии из книги Алексея Смертина
28 ноября 22:27
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Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА
28 ноября 19:05
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Жулио Баптиста представил главный приз Кубка конфедераций в редакции «Советского спорта»
27 ноября 20:59
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«Краснодар» одержал волевую победу над «Зенитом»
27 ноября 19:18
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«Крылья Советов» разгромили «Томь»
27 ноября 18:16
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«Ростов» победил «Анжи»
26 ноября 20:52
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«Спартак» обыграл «Терек» и стал чемпионом первого круга
26 ноября 20:50
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ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»
26 ноября 20:31
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«Советский спорт» на жеребьевке Кубка конфедераций
26 ноября 20:17
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«Урал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Локомотивом»
25 ноября 22:28
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ЦСКА разгромил «Басконию» в Евролиге
24 ноября 22:14
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«Зенит» не испытал проблем в матче с «Маккаби»
24 ноября 22:02
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Гол Смолова спас «Краснодар» от поражения в матче с «Зальцбургом»
23 ноября 22:26
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«Ростов» вырвал победу у «Баварии» в Лиге чемпионов
23 ноября 16:21
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Тренировка «Зенита» и «Маккаби» перед матчем Лиги Европы
23 ноября 15:48
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Хабиб Нурмагомедов в гостях у «Советского Спорта»