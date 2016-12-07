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Презентация книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона»38Презентация книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона»
«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»14«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»
«Спартак» одержал волевую победу над «Рубином»26«Спартак» одержал волевую победу над «Рубином»
«Краснодар» упустил победу над «Крыльями Советов»22«Краснодар» упустил победу над «Крыльями Советов»
Сергей Карякин в гостях у «Советского спорта»10Сергей Карякин в гостях у «Советского спорта»
«Амкар» дома обыграл «Оренбург»16«Амкар» дома обыграл «Оренбург»
«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне20«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»14Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»
Александру Головину вручили премию «Первая пятерка»11Александру Головину вручили премию «Первая пятерка»
Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF25Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF
«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью12«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью
Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»20Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»
В Крылатском прошел фестиваль национальных видов спорта34В Крылатском прошел фестиваль национальных видов спорта
Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина11Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина
«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»15«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»
«Крылья Советов» разгромили «Спартак»24«Крылья Советов» разгромили «Спартак»
Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира17Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира
ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»16ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»
«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионате17«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионате
Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»19Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»
Гол Жонатаса принес победу «Рубину» над «Арсеналом»18Гол Жонатаса принес победу «Рубину» над «Арсеналом»
Лебедев и Гассиев готовятся к бою за чемпионский титул24Лебедев и Гассиев готовятся к бою за чемпионский титул
Уникальные фотографии из книги Алексея Смертина19Уникальные фотографии из книги Алексея Смертина
Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА17Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА
Жулио Баптиста представил главный приз Кубка конфедераций в редакции «Советского спорта»17Жулио Баптиста представил главный приз Кубка конфедераций в редакции «Советского спорта»
«Краснодар» одержал волевую победу над «Зенитом»17«Краснодар» одержал волевую победу над «Зенитом»
«Крылья Советов» разгромили «Томь»14«Крылья Советов» разгромили «Томь»