«Тоттенхэм» обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы

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Гандбол
20:30
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22 : 17
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22:45
Байер
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Монако
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22:45
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22:45
Порту
5 : 0
Лестер Сити
Футбол
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Тоттенхэм
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа E Тур 6
22:45
Байер
3 : 0
Монако
22:45
Тоттенхэм
3 : 1
ЦСКА
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа F Тур 6
22:45
Реал
2 : 2
Боруссия
22:45
Легия
1 : 0
Спортинг
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа G Тур 6
22:45
Порту
5 : 0
Лестер Сити
22:45
Брюгге
0 : 2
Копенгаген
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа H Тур 6
22:45
Ювентус
2 : 0
Динамо Загреб
22:45
Лион
0 : 0
Севилья
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 6
16:00
Байер (мол)
1 : 2
Монако (мол)
17:00
Тоттенхэм (мол)
0 : 0
ЦСКА (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа F Тур 6
18:00
Легия (мол)
2 : 0
Спортинг (мол)
20:00
Реал (мол)
1 : 3
Боруссия (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа G Тур 6
16:00
Порту (мол)
2 : 1
Лестер Сити (мол)
18:00
Брюгге (мол)
0 : 3
Копенгаген (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа H Тур 6
17:00
Ювентус (мол)
0 : 1
Динамо Зг (мол)
17:00
Лион (мол)
0 : 1
Севилья (мол)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 16
15:30
Сибирь
0 : 4
Авангард
17:00
Автомобилист
3 : 4
Барыс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 9
03:00
Айлендерс
4 : 2
Рейнджерс
03:00
Нью-Джерси
3 : 2
Ванкувер
04:00
Виннипег
3 : 4 Б
Детройт
04:00
Сент-Луис
3 : 2 ОТ
Монреаль
04:30
Чикаго
4 : 0
Аризона
03:00
Баффало
4 : 3 ОТ
Эдмонтон
03:00
Филадельфия
3 : 2 ОТ
Флорида
04:00
Нэшвилл
4 : 3
Колорадо
04:30
Даллас
1 : 2
Калгари
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 14
18:30
Химик
2 : 1
Челмет
19:00
СКА-Нева
6 : 4
Саров
19:00
Звезда
3 : 2 ОТ
Ариада-НХ
19:00
ТХК
0 : 3
Южный Урал
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 15
14:00
Омские Ястребы
4 : 2
Тюменский Легион
17:00
Спутник Альметьевск
2 : 3
Авто
16:00
Белые Медведи
2 : 3 ОТ
Мамонты Югры
18:00
Реактор
3 : 2
Толпар
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 15
12:00
Амурские Тигры
3 : 4 ОТ
СКА-1946
17:00
МХК Спартак
4 : 3 ОТ
ХК Рига
19:30
Атланты
3 : 5
Крылья Советов
12:00
Тайфун
2 : 3
СКА-Серебряные Львы
18:30
МХК Динамо СПб
2 : 4
Красная Армия
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:45
Маккаби Тель-Авив
70 : 85
Бамберг
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа A
20:00
Литкабелис
73 : 92
Гран Канария
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа B
20:30
Летувос Ритас
97 : 99
Альба Берлин
22:30
Бильбао
97 : 83
Фуэнлабрада
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа C
21:00
МЗТ Скопье
82 : 97
Нижний Новгород
22:45
Уникаха
89 : 86
Мурсия
22:00
Будучность
95 : 97
Зенит
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа D
20:00
Олимпия
72 : 75
Валенсия
20:00
Локомотив
88 : 68
Хапоэль
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Вашингтон
116 : 124
Орландо
03:30
Майами
103 : 114
Нью-Йорк
04:00
Миннесота
91 : 105
Сан-Антонио
03:30
Детройт
102 : 91
Чикаго
04:00
Мемфис
96 : 91
Филадельфия
05:00
Юта
112 : 105
Финикс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 8
20:00
Банвит
85 : 77
Ирони
22:00
Арис
72 : 54
Хелиос
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 8
18:30
Автодор
93 : 80
Химик
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 8
22:00
Ольденбург
87 : 73
Вентспилс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 8
22:00
Страсбур
86 : 61
Ювентус
22:30
Авеллино
85 : 61
Мега
22:30
Иберостар Тенерифе
106 : 84
Цибона
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 8
20:00
Бешикташ
68 : 66
Спиро
20:00
Сольноки Олай
76 : 89
АЕК Афины
20:00
Стелмет
81 : 78
Динамо Сассари
Гандбол.
ЧЕ среди женщин 2016
20:30
Чехия
27 : 28
Черногория
22:45
Дания
23 : 19
Венгрия
20:30
Румыния
22 : 17
Россия
22:45
Хорватия
16 : 34
Норвегия
Результаты дня
Хоккей
19:30
СКА
- : -
Динамо Москва
Футбол
21:00
Заря
- : -
Манчестер Юнайтед
Баскетбол
22:00
Милан
- : -
ЦСКА
Хоккей
19:30
ЦСКА
- : -
Витязь
Футбол
21:00
Алкмар
- : -
Зенит
Футбол
23:05
Ницца
- : -
Краснодар
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Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа A Тур 6
21:00
Фейеноорд
- : -
Фенербахче
21:00
Заря
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа B Тур 6
21:00
АПОЭЛ
- : -
Олимпиакос
21:00
Янг Бойз
- : -
Астана
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа C Тур 6
21:00
Андерлехт
- : -
Сент-Этьен
21:00
Майнц
- : -
Габала
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа D Тур 6
21:00
Алкмар
- : -
Зенит
21:00
Маккаби Тель-Авив
- : -
Дандолк
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа E Тур 6
21:00
Виктория
- : -
Аустрия
21:00
Астра
- : -
Рома
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа F Тур 6
21:00
Сассуоло
- : -
Генк
21:00
Рапид Вена
- : -
Атлетик
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа G Тур 6
23:05
Панатинаикос
- : -
Сельта
23:05
Стандард
- : -
Аякс
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа H Тур 6
23:05
Коньяспор
- : -
Гент
23:05
Брага
- : -
Шахтер
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа I Тур 6
23:05
Ницца
- : -
Краснодар
23:05
Зальцбург
- : -
Шальке 04
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа J Тур 6
19:00
Карабах
- : -
Фиорентина
19:00
ПАОК
- : -
Слован Либерец
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа K Тур 6
23:05
Саутгемптон
- : -
Хапоэль Б-Ш
23:05
Интер
- : -
Спарта
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа L Тур 6
23:05
Османлыспор
- : -
Цюрих
23:05
Вильярреал
- : -
Стяуа
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 16
17:00
Салават Юлаев
- : -
Куньлунь
17:00
Трактор
- : -
Амур
19:00
Северсталь
- : -
Локомотив
19:30
ХК Сочи
- : -
Ак Барс
19:30
Спартак
- : -
Нефтехимик
17:00
Металлург
- : -
Адмирал
19:00
Торпедо
- : -
Лада
19:30
СКА
- : -
Динамо Москва
19:30
Йокерит
- : -
Слован
19:30
ЦСКА
- : -
Витязь
20:30
Динамо Рига
- : -
Медвешчак
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 9
03:30
Торонто
- : -
Миннесота
06:30
Анахайм
- : -
Каролина
04:00
Вашингтон
- : -
Бостон
06:30
Сан-Хосе
- : -
Оттава
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 14
14:00
Ермак
- : -
Дизель
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 15
17:00
Ирбис
- : -
Кузнецкие Медведи
17:30
Ладья
- : -
Сибирские Снайперы
17:00
Спутник Альметьевск
- : -
Авто
18:00
Реактор
- : -
Толпар
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 15
17:00
МХК Спартак
- : -
ХК Рига
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:45
Фенербахче
- : -
Црвена Звезда
23:00
Реал
- : -
Жальгирис
22:00
Милан
- : -
ЦСКА
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Орландо
14 : 13
Бостон
03:30
Атланта
- : -
Майами
04:00
Милуоки
- : -
Портленд
04:00
Хьюстон
- : -
Лейкерс
05:00
Финикс
- : -
Индиана
03:00
Шарлотт
9 : 9
Детройт
03:30
Бруклин
- : -
Денвер
04:00
Нью-Йорк
- : -
Кливленд
04:30
Даллас
- : -
Сакраменто
06:30
Клипперс
- : -
Голден Стэйт
Гандбол.
ЧЕ среди женщин 2016
20:30
Испания
- : -
Словения
22:45
Швеция
- : -
Сербия
20:30
Германия
- : -
Польша
22:45
Голландия
- : -
Франция
Результаты дня
Биатлон
13:30
Спринт. Мужчины
Биатлон
16:15
Спринт. Женщины
Баскетбол
22:45
Олимпиакос
- : -
УНИКС
Хоккей
15:00
Металлург Нк
- : -
Авангард
Баскетбол
20:00
Анадолу Эфес
- : -
Барселона
Гандбол
22:45
Норвегия
- : -
Россия
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Второй этап. Поклюка
13:30
Спринт. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Второй этап. Поклюка
16:15
Спринт. Женщины
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 15
22:45
Малага
- : -
Гранада
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 14
22:30
Айнтрахт
- : -
Хоффенхайм
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 17
22:45
Дижон
- : -
Марсель
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 18
20:00
Днепр
- : -
Олимпик
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 16
15:00
Металлург Нк
- : -
Авангард
17:30
Югра
- : -
Барыс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 9
03:00
Айлендерс
- : -
Сент-Луис
03:00
Филадельфия
- : -
Эдмонтон
03:30
Тампа-Бэй
- : -
Ванкувер
04:00
Виннипег
- : -
Рейнджерс
05:00
Аризона
- : -
Калгари
03:00
Бостон
- : -
Колорадо
03:30
Монреаль
- : -
Нью-Джерси
03:30
Флорида
- : -
Питтсбург
04:30
Даллас
- : -
Нэшвилл
06:30
Лос-Анджелес
- : -
Каролина
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 14
18:30
Химик
- : -
Южный Урал
19:00
ТХК
- : -
Челмет
19:00
Буран
- : -
Ариада-НХ
19:00
Рязань
- : -
Саров
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 15
17:00
Ирбис
- : -
Кузнецкие Медведи
17:30
Ладья
- : -
Сибирские Снайперы
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Анадолу Эфес
- : -
Барселона
22:45
Олимпиакос
- : -
УНИКС
21:00
Панатинаикос
- : -
Галатасарай
23:00
Баскония
- : -
Дарушафака
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Вашингтон
- : -
Денвер
04:00
Мемфис
- : -
Портленд
05:00
Юта
- : -
Голден Стэйт
03:00
Торонто
- : -
Миннесота
04:00
Нью-Орлеан
- : -
Филадельфия
05:30
Чикаго
- : -
Сан-Антонио
Гандбол.
ЧЕ среди женщин 2016
20:30
Черногория
- : -
Норвегия
22:45
Дания
- : -
Чехия
20:30
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- : -
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«Тоттенхэм» обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы
7 декабря 2016, 22:25
Источник:
Reuters
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7 декабря 00:26
13
«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в Лигу Европы
6 декабря 23:58
38
Презентация книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона»
6 декабря 22:45
14
«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»
5 декабря 22:05
26
«Спартак» одержал волевую победу над «Рубином»
5 декабря 21:36
22
«Краснодар» упустил победу над «Крыльями Советов»
5 декабря 16:58
10
Сергей Карякин в гостях у «Советского спорта»
5 декабря 15:58
16
«Амкар» дома обыграл «Оренбург»
4 декабря 20:14
20
«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
4 декабря 19:02
14
Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»
4 декабря 17:18
11
Александру Головину вручили премию «Первая пятерка»
4 декабря 14:37
25
Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF
3 декабря 19:27
12
«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью
3 декабря 16:50
20
Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»
3 декабря 13:02
34
В Крылатском прошел фестиваль национальных видов спорта
2 декабря 13:33
11
Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина
1 декабря 22:00
15
«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»
1 декабря 20:08
24
«Крылья Советов» разгромили «Спартак»
1 декабря 14:01
17
Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира
30 ноября 20:11
16
ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»
30 ноября 20:10
17
«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионате
30 ноября 20:09
19
Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»
30 ноября 20:06
18
Гол Жонатаса принес победу «Рубину» над «Арсеналом»
30 ноября 19:46
24
Лебедев и Гассиев готовятся к бою за чемпионский титул
29 ноября 16:01
19
Уникальные фотографии из книги Алексея Смертина