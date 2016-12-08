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Бал олимпийцев России-201621Бал олимпийцев России-2016
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Медведева, Погорилая, Радионова и Сотскова на тренировке перед стартом финала «Гран-при»19Медведева, Погорилая, Радионова и Сотскова на тренировке перед стартом финала «Гран-при»
«Тоттенхэм» обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы20«Тоттенхэм» обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы
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Легенда советского хоккея Алексей Касатонов в гостях у «Советского Спорта»17Легенда советского хоккея Алексей Касатонов в гостях у «Советского Спорта»
Церемония Открытия I Российско-Китайских молодёжных зимних игр38Церемония Открытия I Российско-Китайских молодёжных зимних игр
«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в Лигу Европы13«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в Лигу Европы
Презентация книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона»38Презентация книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона»
«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»14«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»
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Сергей Карякин в гостях у «Советского спорта»10Сергей Карякин в гостях у «Советского спорта»
«Амкар» дома обыграл «Оренбург»16«Амкар» дома обыграл «Оренбург»
«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне20«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»14Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»
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Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF25Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF
«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью12«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью
Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»20Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»
В Крылатском прошел фестиваль национальных видов спорта34В Крылатском прошел фестиваль национальных видов спорта
Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина11Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина
«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»15«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»
«Крылья Советов» разгромили «Спартак»24«Крылья Советов» разгромили «Спартак»
Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира17Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира
ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»16ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»