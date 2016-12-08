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Бал олимпийцев России-201621Бал олимпийцев России-2016
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Медведева, Погорилая, Радионова и Сотскова на тренировке перед стартом финала «Гран-при»19Медведева, Погорилая, Радионова и Сотскова на тренировке перед стартом финала «Гран-при»
«Тоттенхэм» обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы20«Тоттенхэм» обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы
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Легенда советского хоккея Алексей Касатонов в гостях у «Советского Спорта»17Легенда советского хоккея Алексей Касатонов в гостях у «Советского Спорта»
Церемония Открытия I Российско-Китайских молодёжных зимних игр38Церемония Открытия I Российско-Китайских молодёжных зимних игр
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Сергей Карякин в гостях у «Советского спорта»10Сергей Карякин в гостях у «Советского спорта»
«Амкар» дома обыграл «Оренбург»16«Амкар» дома обыграл «Оренбург»
«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне20«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»14Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»
Александру Головину вручили премию «Первая пятерка»11Александру Головину вручили премию «Первая пятерка»
Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF25Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF
«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью12«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью
Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»20Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»
В Крылатском прошел фестиваль национальных видов спорта34В Крылатском прошел фестиваль национальных видов спорта
Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина11Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина
«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»15«Томь» крупно проиграла «Локомотиву»
«Крылья Советов» разгромили «Спартак»24«Крылья Советов» разгромили «Спартак»
Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира17Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира