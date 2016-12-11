«День московского футбола» в Лужниках (фото Екатерины Пугно)

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Биатлон
13:45
Гонка преследования. Мужчины
Биатлон
16:45
Гонка преследования. Женщины
Хоккей
17:30
Динамо Москва
6 : 3
Локомотив
Хоккей
15:00
Металлург
4 : 2
Куньлунь
Футбол
17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
Футбол
20:30
Лестер Сити
4 : 2
Манчестер Сити
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Второй этап. Поклюка
13:45
Гонка преследования. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Второй этап. Поклюка
16:45
Гонка преследования. Женщины
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 15
15:30
Уотфорд
3 : 2
Эвертон
18:00
Бёрнли
3 : 2
Борнмут
18:00
Халл Сити
3 : 3
Кристал Пэлас
18:00
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
18:00
Суонси
3 : 0
Сандерленд
20:30
Лестер Сити
4 : 2
Манчестер Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 15
15:00
Осасуна
0 : 3
Барселона
20:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Леганес
18:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Валенсия
22:45
Реал
3 : 2
Депортиво
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 14
17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
17:30
Ингольштадт
1 : 0
РБ Лейпциг
17:30
Фрайбург
1 : 0
Дармштадт
17:30
Гамбург
1 : 0
Аугсбург
17:30
Кёльн
1 : 1
Боруссия
20:30
Герта
0 : 1
Вердер
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 16
20:00
Кротоне
2 : 1
Пескара
22:45
Сампдория
1 : 2
Лацио
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 17
16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
19:00
Бордо
0 : 4
Монако
22:00
Нанси
2 : 0
Анже
22:00
Бастия
2 : 0
Метц
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 18
15:00
Волынь
0 : 1
Ворскла
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 16
14:30
Салават Юлаев
4 : 3 ОТ
Амур
15:00
Металлург
4 : 2
Куньлунь
17:00
Северсталь
3 : 4 ОТ
Витязь
17:00
Торпедо
2 : 0
Ак Барс
18:00
Динамо Рига
3 : 2
Слован
14:30
Трактор
4 : 1
Адмирал
17:00
Спартак
2 : 3 ОТ
Лада
17:00
ХК Сочи
0 : 5
Нефтехимик
17:30
Динамо Москва
6 : 3
Локомотив
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 9
03:00
Баффало
1 : 4
Вашингтон
03:30
Нью-Джерси
1 : 4
Сент-Луис
04:30
Чикаго
0 : 1 ОТ
Рейнджерс
21:00
Филадельфия
4 : 2
Даллас
03:30
Детройт
1 : 4
Коламбус
04:00
Миннесота
3 : 2 Б
Эдмонтон
06:00
Анахайм
3 : 2
Сан-Хосе
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 14
13:00
Звезда
3 : 0
Барс
15:00
Молот-Прикамье
0 : 3
Торос
17:00
СКА-Нева
3 : 2
Нефтяник
13:00
Сокол
4 : 3 Б
Дизель
15:00
Спутник
4 : 1
Ижсталь
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
Астана
51 : 71
Локомотив
17:00
Химки
92 : 66
Парма
16:00
Автодор
90 : 63
Калев
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
109 : 88
Орландо
03:30
Кливленд
114 : 84
Майами
04:00
Миннесота
90 : 117
Детройт
04:30
Даллас
111 : 103
Индиана
06:30
Сакраменто
100 : 103
Нью-Йорк
03:30
Бостон
94 : 101
Торонто
04:00
Милуоки
110 : 114
Атланта
04:00
Оклахома
99 : 102
Хьюстон
06:30
Лейкерс
115 : 119
Финикс
Футзал.
Суперлига 2016/2017
14:00
КПРФ
10 : 6
Тюмень
15:00
Норильский никель
6 : 6
Новая генерация
Гандбол.
ЧЕ среди женщин 2016 / Групповой раунд
18:15
Сербия
19 : 26
Германия
22:45
Испания
22 : 23
Франция
20:30
Швеция
30 : 33
Голландия
Результаты дня
Биатлон
13:15
Эстафета. Мужчины
Футбол
17:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
Футбол
19:30
Шальке 04
- : -
Байер
Биатлон
16:30
Эстафета. Женщины
Гандбол
18:15
Чехия
12 : 14
Россия
Футбол
22:45
ПСЖ
- : -
Ницца
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Второй этап. Поклюка
13:15
Эстафета. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Второй этап. Поклюка
16:30
Эстафета. Женщины
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 15
15:00
Челси
1 : 0
Вест Бромвич
17:15
Саутгемптон
1 : 0
Мидлсбро
17:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм
19:30
Ливерпуль
- : -
Вест Хэм
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 15
14:00
Эйбар
0 : 0
Алавес
20:30
Эспаньол
- : -
Спортинг
18:15
Сельта
0 : 0
Севилья
22:45
Бетис
- : -
Атлетик
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 14
17:30
Боруссия М
0 : 0
Майнц
19:30
Шальке 04
- : -
Байер
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 16
14:30
Кальяри
0 : 5
Наполи
17:00
Болонья
0 : 0
Эмполи
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
17:00
Аталанта
1 : 2
Удинезе
17:00
Палермо
0 : 2
Кьево
22:45
Интер
- : -
Дженоа
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 17
17:00
Лион
1 : 0
Ренн
22:45
ПСЖ
- : -
Ницца
19:00
Сент-Этьен
- : -
Генгам
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 18
15:00
Карпаты
2 : 3
Звезда
20:30
Сталь
- : -
Заря
18:00
Александрия
1 : 1
Черноморец
Футбол.
ЧМ среди клубов 2016 / Плей-офф 1/4 финала
10:00
Чонбук Хёндэ Моторс
1 : 2
Америка
13:30
Мамелоди Сандаунз
0 : 2
Касима Антлерс
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 16
14:30
Югра
0 : 1
Автомобилист
17:00
Динамо Минск
5 : 2
Медвешчак
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 9
00:00
Лос-Анджелес
4 : 1
Оттава
03:00
Коламбус
6 : 2
Айлендерс
03:00
Тампа-Бэй
3 : 4
Питтсбург
04:00
Аризона
4 : 1
Нэшвилл
06:30
Сан-Хосе
4 : 3
Каролина
03:00
Бостон
1 : 4
Торонто
03:00
Монреаль
10 : 1
Колорадо
03:00
Флорида
4 : 2
Ванкувер
06:00
Калгари
6 : 2
Виннипег
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 14
17:00
Буран
- : -
Саров
17:00
Динамо СПб
- : -
Челмет
17:00
Химик
- : -
Рубин
17:00
Динамо Балашиха
- : -
Южный Урал
17:00
ТХК
- : -
Зауралье
17:00
Рязань
- : -
Ариада-НХ
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
17:00
ЦСКА
82 : 51
ВЭФ
19:00
Зенит
- : -
УНИКС
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Вашингтон
110 : 105
Милуоки
03:00
Орландо
113 : 121
Денвер
04:00
Мемфис
110 : 89
Голден Стэйт
04:00
Чикаго
105 : 100
Майами
05:00
Юта
104 : 84
Сакраменто
03:00
Индиана
118 : 111
Портленд
03:30
Кливленд
116 : 105
Шарлотт
04:00
Хьюстон
109 : 87
Даллас
04:30
Сан-Антонио
130 : 101
Бруклин
06:30
Клипперс
133 : 105
Нью-Орлеан
Футзал.
Суперлига 2016/2017
12:00
Прогресс
3 : 3
Сибиряк
17:00
Ухта
- : -
Синара
13:30
Дина
4 : 4
Динамо
Гандбол.
ЧЕ среди женщин 2016 / Групповой раунд
18:15
Чехия
12 : 14
Россия
22:45
Дания
- : -
Норвегия
20:30
Венгрия
- : -
Румыния
Результаты дня
Хоккей
14:30
Куньлунь
- : -
Барыс
Футбол
22:45
Вильярреал
- : -
Атлетико
Футбол
20:00
Динамо Киев
- : -
Шахтер
Футбол
23:00
Рома
- : -
Милан
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Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 15
22:45
Вильярреал
- : -
Атлетико
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 16
21:00
Фиорентина
- : -
Сассуоло
23:00
Рома
- : -
Милан
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 18
20:00
Динамо Киев
- : -
Шахтер
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 17
14:30
Куньлунь
- : -
Барыс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 9
00:00
Анахайм
- : -
Оттава
01:00
Детройт
- : -
Филадельфия
03:00
Рейнджерс
- : -
Нью-Джерси
03:00
Чикаго
- : -
Даллас
01:00
Вашингтон
- : -
Ванкувер
02:00
Миннесота
- : -
Сент-Луис
03:00
Торонто
- : -
Колорадо
05:30
Эдмонтон
- : -
Виннипег
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 15
15:30
Торпедо У-К
- : -
Дизель
17:00
Молот-Прикамье
- : -
Ижсталь
19:00
Звезда
- : -
Нефтяник
16:00
Сарыарка
- : -
Кристалл
17:00
Спутник
- : -
Торос
19:00
СКА-Нева
- : -
Барс
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 16
15:00
Стальные Лисы
- : -
Омские Ястребы
16:30
Толпар
- : -
Ладья
17:00
Мамонты Югры
- : -
Реактор
16:30
Авто
- : -
Ирбис
17:00
Сарматы
- : -
Белые Медведи
17:00
Тюменский Легион
- : -
Спутник Альметьевск
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 16
14:00
СКА-Серебряные Львы
- : -
ХК МВД
18:30
Алмаз
- : -
Атланты
19:00
Локо
- : -
МХК Динамо СПб
17:00
Красная Армия
- : -
МХК Спартак
19:00
СКА-1946
- : -
Чайка
19:00
Крылья Советов
0 : 0
Русские Витязи
Баскетбол.
НБА 2016/17
02:00
Детройт
- : -
Филадельфия
03:00
Оклахома
- : -
Бостон
05:30
Лейкерс
- : -
Нью-Йорк
03:00
Миннесота
- : -
Голден Стэйт
04:30
Финикс
- : -
Нью-Орлеан
Гандбол.
ЧЕ среди женщин 2016 / Групповой раунд
18:15
Испания
- : -
Германия
22:45
Швеция
- : -
Франция
20:30
Сербия
- : -
Голландия
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«День московского футбола» в Лужниках (фото Екатерины Пугно)
11 декабря 2016, 16:27
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11 декабря 11:47
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Энтони Джошуа нокаутировал Эрика Молину
11 декабря 11:03
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Бой года в фотографиях. Чисора проиграл Уайту раздельным решением судей
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20
«Тоттенхэм» обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы
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38
Церемония Открытия I Российско-Китайских молодёжных зимних игр
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4 декабря 19:02
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Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»
4 декабря 17:18
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Александру Головину вручили премию «Первая пятерка»
4 декабря 11:32
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Россиянин Акавов проиграл Сондерсу в бою за титул WBO
4 декабря 10:37
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Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF
3 декабря 19:27
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«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью
3 декабря 16:50
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Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»