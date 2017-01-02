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Хоккей  США (U-20)2 : 0Швейцария (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -СКА
Хоккей  Канада (U-20)- : -Чехия (U-20)
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Лас-Пальмас- : -Атлетико
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