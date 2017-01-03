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Хоккей
16:00
Лада
2 : 4
Металлург
Теннис
17:10
Кузнецов
1:6, 6:4, 2:6
Тсонга
Футбол
22:45
Борнмут
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17:00
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Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
21:00
Осасуна
0 : 3
Эйбар
23:15
Депортиво
1 : 2
Алавес
21:00
Валенсия
1 : 4
Сельта
23:15
Лас-Пальмас
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Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 20
22:45
Борнмут
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Арсенал
23:00
Сток Сити
2 : 0
Уотфорд
23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Суонси
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Плей-офф 1/4 финала
01:30
США (U-20)
3 : 2
Швейцария (U-20)
04:00
Канада (U-20)
5 : 3
Чехия (U-20)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 20
13:00
Металлург Нк
3 : 4
Витязь
14:00
Авангард
2 : 3
Динамо Москва
17:00
Нефтехимик
1 : 0 Б
Салават Юлаев
19:30
Динамо Минск
5 : 4
СКА
21:00
Слован
2 : 0
Амур
13:30
Сибирь
3 : 2 Б
Локомотив
16:00
Лада
2 : 4
Металлург
17:00
Ак Барс
5 : 3
Трактор
20:30
Динамо Рига
5 : 2
Северсталь
21:00
Медвешчак
1 : 0
Куньлунь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 13
03:00
Нью-Джерси
3 : 0
Бостон
06:00
Ванкувер
3 : 2
Колорадо
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 11
03:00
Кливленд
90 : 82
Нью-Орлеан
03:30
Бруклин
89 : 101
Юта
04:00
Хьюстон
101 : 91
Вашингтон
06:30
Голден Стэйт
127 : 119
Денвер
03:00
Милуоки
98 : 94
Оклахома
03:30
Нью-Йорк
103 : 115
Орландо
04:00
Чикаго
118 : 111
Шарлотт
06:30
Клипперс
109 : 98
Финикс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 11
20:00
Банвит
95 : 94
Арис
20:30
Нимбурк
87 : 72
Скайлайнерс
20:30
Ирони
67 : 73
Монако
22:00
Баккен Беарс
68 : 74
Хелиос
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 11
20:00
Катайя
61 : 76
Химик
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 11
20:30
Ювентус
85 : 78
Мега
22:30
Страсбур
72 : 75
Иберостар Тенерифе
22:30
Морнар
81 : 92
Цибона
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 11
20:30
Стелмет
66 : 84
Бешикташ
Теннис.
Brisbane International 2017 1/16 финала
07:00
Айява
2:6, 6:3, 6:4
Маттек-Сэндз
Теннис.
Qatar ExxonMobil Open 2017 1/16 финала
15:30
Мельцер
6:7, 6:3, 6:2
Матьё
15:30
Зайид
1:6, 3:6
Хачанов
17:40
Карлович
7:6, 7:6
Марченко
21:00
Бердых
7:6, 6:2
Джианнесси
15:30
Жазири
2:6, 6:7
Кольшрайбер
17:10
Кузнецов
1:6, 6:4, 2:6
Тсонга
18:45
Маррэй
6:0, 7:6
Шарди
Теннис.
Brisbane International 2017 1/8 финала
04:00
Плишкова
6:1, 6:4
Мухаммад
09:25
Роджерс
5:7, 6:2, 5:7
Свитолина
07:45
Корне
6:2, 6:1
МакХэйл
12:00
Касаткина
5:7, 6:3, 6:7
Мугуруса
Результаты дня
Хоккей
01:30
Латвия (U-20)
- : -
Финляндия (U-20)
Хоккей
16:30
Барыс
- : -
Спартак
Футбол
23:00
Тоттенхэм
- : -
Челси
Теннис
05:30
Кузнецова
- : -
Айява
Баскетбол
19:30
Химки
- : -
Литкабелис
Хоккей
23:00
США (U-20)
- : -
Россия (U-20)
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Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
21:00
Реал Сосьедад
- : -
Вильярреал
23:15
Реал
- : -
Севилья
21:00
Алькоркон
- : -
Кордоба
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 20
23:00
Тоттенхэм
- : -
Челси
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Плей-офф 1/2 финала
23:00
США (U-20)
- : -
Россия (U-20)
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Утешительный раунд
01:30
Латвия (U-20)
- : -
Финляндия (U-20)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 20
14:30
Югра
- : -
Торпедо
16:30
Барыс
- : -
Спартак
15:00
Автомобилист
- : -
ХК Сочи
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 13
03:00
Вашингтон
- : -
Торонто
03:00
Коламбус
- : -
Эдмонтон
03:30
Тампа-Бэй
- : -
Виннипег
06:30
Сан-Хосе
- : -
Лос-Анджелес
03:00
Каролина
- : -
Нью-Джерси
03:00
Рейнджерс
- : -
Баффало
04:00
Нэшвилл
- : -
Монреаль
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа E
22:45
Мурсия
- : -
Фуэнлабрада
23:00
Гран Канария
- : -
Локомотив
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа F
19:30
Химки
- : -
Литкабелис
22:00
Ратиофарм
- : -
Бавария
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа G
19:30
Нижний Новгород
- : -
Зенит
20:00
Летувос Ритас
- : -
Хапоэль
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа H
21:00
Цедевита
- : -
Валенсия
22:00
Альба Берлин
- : -
Уникаха
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 11
03:30
Филадельфия
- : -
Миннесота
03:30
Детройт
- : -
Индиана
04:30
Сан-Антонио
- : -
Торонто
05:00
Финикс
- : -
Майами
03:30
Бостон
- : -
Юта
04:30
Даллас
- : -
Вашингтон
05:00
Денвер
- : -
Сакраменто
06:30
Лейкерс
- : -
Мемфис
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 11
20:00
Пинар
- : -
Автодор
20:30
Орадя
- : -
Ле Ман
20:30
Маккаби Р
- : -
Рейер
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 11
20:00
Нептунас
- : -
Ольденбург
22:30
Варезе
- : -
Вентспилс
20:00
Ушак Спортиф
- : -
Роза Радом
22:30
Виллербанн
- : -
ПАОК
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 11
20:30
Теленет
- : -
Авеллино
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 11
22:00
Людвигсбург
- : -
Спиро
22:30
Динамо Сассари
- : -
АЕК Афины
22:00
Партизан
- : -
Сольноки Олай
Теннис.
Brisbane International 2017 1/8 финала
04:00
Чжанг
- : -
Цибулкова
07:00
Дои
- : -
Винчи
05:30
Кузнецова
- : -
Айява
13:30
Кербер
- : -
Барти
Теннис.
Qatar ExxonMobil Open 2017 1/8 финала
15:30
Альмагро
- : -
Кольшрайбер
15:30
Штепанек
- : -
де Грееф
17:00
Себальос
- : -
Джокович
18:30
Карлович
- : -
Хачанов
15:30
Вердаско
- : -
Гоффен
17:00
Бердых
- : -
Веселы
18:30
Маррэй
- : -
Мельцер
20:00
Браун
- : -
Тсонга
Результаты дня
Хоккей
03:30
Швеция (U-20)
- : -
Канада (U-20)
Хоккей
17:00
Ак Барс
- : -
Салават Юлаев
Хоккей
20:30
Динамо Рига
- : -
ЦСКА
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19:30
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Кубок мира 2016/17 / Четвертый этап. Оберхоф
16:15
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Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
23:15
Атлетик
- : -
Барселона
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Плей-офф 1/2 финала
03:30
Швеция (U-20)
- : -
Канада (U-20)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 20
13:00
Металлург Нк
- : -
Локомотив
14:00
Авангард
- : -
Витязь
17:00
Нефтехимик
- : -
Металлург
19:30
Йокерит
- : -
СКА
20:30
Динамо Рига
- : -
ЦСКА
13:30
Сибирь
- : -
Динамо Москва
16:00
Лада
- : -
Трактор
17:00
Ак Барс
- : -
Салават Юлаев
19:30
Динамо Минск
- : -
Северсталь
21:00
Медвешчак
- : -
Амур
21:00
Слован
- : -
Куньлунь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 13
03:00
Флорида
- : -
Виннипег
04:00
Филадельфия
- : -
Рейнджерс
06:00
Калгари
- : -
Колорадо
04:00
Даллас
- : -
Монреаль
06:00
Ванкувер
- : -
Аризона
06:30
Анахайм
- : -
Детройт
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:30
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Галатасарай
21:05
Маккаби Тель-Авив
- : -
Дарушафака
21:00
Бамберг
- : -
Барселона
22:00
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Единая Лига ВТБ 2016/2017
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ВЭФ
- : -
Калев
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НБА 2016/17 Неделя 11
03:00
Орландо
- : -
Атланта
03:30
Нью-Йорк
- : -
Милуоки
06:30
Голден Стэйт
- : -
Портленд
06:30
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Майами
03:00
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Оклахома
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Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»
3 января 2017, 12:32
Источник:
Reuters
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