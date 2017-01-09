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Зенит
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Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 17
14:00
Атлетик
0 : 0
Алавес
20:30
Сельта
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Малага
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Леганес
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Вильярреал
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Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 19
14:30
Удинезе
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Интер
17:00
Кьево
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Аталанта
17:00
Сассуоло
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17:00
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Кротоне
20:00
Милан
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Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 20
14:00
Барыс
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Торпедо
15:00
Автомобилист
4 : 3
Спартак
14:30
Югра
3 : 1
ХК Сочи
19:00
Слован
3 : 2
Адмирал
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 13
00:00
Лос-Анджелес
4 : 3 ОТ
Миннесота
03:00
Нью-Джерси
1 : 2 ОТ
Эдмонтон
03:00
Торонто
3 : 5
Монреаль
04:00
Аризона
2 : 1 Б
Айлендерс
06:00
Калгари
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Ванкувер
03:00
Коламбус
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Рейнджерс
03:00
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Вашингтон
03:00
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04:00
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Даллас
06:30
Сан-Хосе
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Детройт
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 18
12:00
Ермак
2 : 3 Б
Спутник
17:00
Барс
1 : 0
Нефтяник
17:00
Рязань
2 : 4
ТХК
13:00
Сокол
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Молот-Прикамье
17:00
Динамо СПб
2 : 0
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 19
11:00
Толпар
4 : 3
Авто
14:00
Алтай
6 : 2
Спутник Альметьевск
12:00
Белые Медведи
2 : 0
Омские Ястребы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 19
13:00
Чайка
4 : 1
ХК МВД
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
Астана
93 : 84
Нижний Новгород
17:00
ВЭФ
84 : 81
Енисей
19:00
Зенит
114 : 110
Химки
16:30
Локомотив
75 : 64
УНИКС
17:30
Цмоки-Минск
63 : 100
ЦСКА
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 11
03:00
Индиана
123 : 109
Нью-Йорк
04:00
Миннесота
92 : 94
Юта
04:00
Чикаго
123 : 118
Торонто
04:30
Сан-Антонио
102 : 85
Шарлотт
22:00
Милуоки
101 : 107
Вашингтон
03:30
Бостон
117 : 108
Нью-Орлеан
04:00
Оклахома
121 : 106
Денвер
04:30
Даллас
82 : 97
Атланта
20:00
Бруклин
95 : 105
Филадельфия
23:30
Клипперс
98 : 86
Майами
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:00
Енисей
3 : 0
Нефтяник
16:00
НОВА
2 : 3
Югра-Самотлор
17:00
Динамо Кр
0 : 3
Зенит-Казань
18:00
Белогорье
3 : 0
Урал
14:00
Кузбасс
1 : 3
Локомотив
17:00
Факел
0 : 3
Динамо М
18:00
Динамо-ЛО
1 : 3
Газпром-Югра
Футзал.
Суперлига 2016/2017
14:00
Дина
3 : 3
Газпром-Югра
15:00
Ухта
6 : 7
Тюмень
Теннис.
Apia International Sydney 2017 1/16 финала
04:15
Бегу
1:6, 4:6
Кузнецова
08:45
Бенчич
4:6, 3:2
Путинцева
05:45
Бушар
7:6, 6:2
Чжанг
10:15
Касаткина
3:6, 6:4, 6:2
Бабош
Результаты дня
Хоккей
14:30
Куньлунь
3 : 5
Динамо Москва
Хоккей
19:30
Йокерит
- : -
Лада
Хоккей
21:00
Медвешчак
- : -
Северсталь
Хоккей
19:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
Хоккей
19:30
ЦСКА
- : -
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Осасуна
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Валенсия
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Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 17
22:45
Осасуна
- : -
Валенсия
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
14:30
Куньлунь
3 : 5
Динамо Москва
19:30
Йокерит
- : -
Лада
21:00
Медвешчак
- : -
Северсталь
19:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
19:30
ЦСКА
- : -
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 13
01:00
Питтсбург
6 : 2
Тампа-Бэй
02:00
Коламбус
2 : 1 ОТ
Филадельфия
03:00
Чикаго
5 : 2
Нэшвилл
01:00
Каролина
4 : 3 ОТ
Бостон
03:00
Оттава
5 : 3
Эдмонтон
04:00
Анахайм
1 : 2
Миннесота
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
18:30
Саров
- : -
Дизель
19:00
СКА-Нева
- : -
Южный Урал
19:00
Звезда
- : -
Челмет
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
12:30
Белые Медведи
6 : 7
Омские Ястребы
16:30
Толпар
0 : 1
Авто
16:00
Снежные Барсы
2 : 4
Реактор
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
13:00
Чайка
3 : 5
ХК МВД
14:00
Алмаз
4 : 1
ХК Рига
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 11
02:00
Торонто
122 : 129
Хьюстон
04:30
Финикс
116 : 120
Кливленд
05:00
Сакраменто
106 : 117
Голден Стэйт
04:00
Мемфис
88 : 79
Юта
05:00
Портленд
124 : 125
Детройт
05:30
Лейкерс
111 : 95
Орландо
Теннис.
Apia International Sydney 2017 1/16 финала
03:00
Родионова
3:6, 4:6
Конта
04:00
Цибулкова
6:2, 6:0
Зигемунд
05:30
Стосур
3:6, 1:6
Павлюченкова
06:00
Бондаренко
6:4, 5:7, 2:6
МакХэйл
07:30
Фалькони
5:7, 6:3, 0:6
Дуан
03:00
Саккари
4:6, 0:6
Винчи
04:30
Стрыцова
6:3, 7:5
Макарова
06:00
Веснина
2:6, 0:4
Вандевеге
07:00
Возняцки
6:3, 2:6, 6:4
Пуиг
11:15
Векич
3:6, 6:7
Гаврилова
Результаты дня
Хоккей
17:00
Трактор
- : -
Торпедо
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
- : -
Спартак
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Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
23:15
Атлетико
- : -
Лас-Пальмас
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
14:30
Куньлунь
- : -
Витязь
17:00
Салават Юлаев
- : -
Спартак
17:00
Трактор
- : -
Торпедо
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Нью-Джерси
- : -
Флорида
04:00
Виннипег
- : -
Калгари
03:30
Монреаль
- : -
Вашингтон
06:30
Лос-Анджелес
- : -
Даллас
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
14:00
Ермак
- : -
Торос
15:30
Торпедо У-К
- : -
Молот-Прикамье
18:30
Динамо СПб
- : -
ТХК
15:00
Сокол
- : -
Ижсталь
16:00
Сарыарка
- : -
Спутник
19:00
Динамо Балашиха
- : -
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
Стальные Лисы
- : -
Ладья
Мамонты Югры
- : -
Кузнецкие Медведи
Сарматы
- : -
Ирбис
Тюменский Легион
- : -
Сибирские Снайперы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
СКА-Серебряные Львы
- : -
Русские Витязи
Локо
- : -
ХК Рига
Тайфун
- : -
Атланты
СКА-1946
- : -
МХК Спартак
Амурские Тигры
- : -
МХК Динамо СПб
14:00
Алмаз
- : -
ХК Рига
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа E
22:30
Фуэнлабрада
- : -
Гран Канария
Баскетбол.
НБА 2016/17
04:00
Миннесота
- : -
Даллас
04:00
Чикаго
- : -
Оклахома
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:30
Нью-Йорк
- : -
Нью-Орлеан
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 12
22:00
Хелиос
- : -
Ирони
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 12
20:00
Химик
- : -
Орадя
22:30
Ле Ман
- : -
Пинар
22:30
Рейер
- : -
Катайя
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 12
20:00
Вентспилс
- : -
Виллербанн
20:30
Роза Радом
- : -
Варезе
20:00
ПАОК
- : -
Нептунас
22:00
Ольденбург
- : -
Ушак Спортиф
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 12
22:00
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- : -
Людвигсбург
22:30
Спиро
- : -
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Apia International Sydney 2017 1/8 финала
03:00
Павлюченкова
- : -
Кузнецова
04:00
Цибулкова
- : -
Бушар
06:00
Возняцки
- : -
Путинцева
07:30
Вандевеге
- : -
Дуан
03:00
Стрыцова
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Винчи
05:30
Кербер
- : -
Касаткина
07:00
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- : -
Конта
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Санкт-Петербург
Марадона и Инфатино сыграли в футбол на Кубке Легенд ФИФА
9 января 2017, 17:17
Источник:
Reuters
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