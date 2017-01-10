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Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор- : -Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Куньлунь0 : 0Витязь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
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