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Хоккей
14:30
Куньлунь
3 : 5
Динамо Москва
Хоккей
19:30
Йокерит
3 : 4 Б
Лада
Хоккей
21:00
Медвешчак
2 : 1
Северсталь
Хоккей
19:00
Локомотив
3 : 1
Динамо Рига
Хоккей
19:30
ЦСКА
2 : 3 Б
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Футбол
22:45
Осасуна
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Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 17
22:45
Осасуна
3 : 3
Валенсия
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
14:30
Куньлунь
3 : 5
Динамо Москва
19:30
Йокерит
3 : 4 Б
Лада
21:00
Медвешчак
2 : 1
Северсталь
19:00
Локомотив
3 : 1
Динамо Рига
19:30
ЦСКА
2 : 3 Б
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 13
01:00
Питтсбург
6 : 2
Тампа-Бэй
02:00
Коламбус
2 : 1 ОТ
Филадельфия
03:00
Чикаго
5 : 2
Нэшвилл
01:00
Каролина
4 : 3 ОТ
Бостон
03:00
Оттава
5 : 3
Эдмонтон
04:00
Анахайм
1 : 2
Миннесота
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
18:30
Саров
3 : 2
Дизель
19:00
СКА-Нева
2 : 0
Южный Урал
19:00
Звезда
2 : 1
Челмет
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
12:30
Белые Медведи
6 : 7
Омские Ястребы
16:30
Толпар
1 : 2 Б
Авто
16:00
Снежные Барсы
3 : 5
Реактор
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
13:00
Чайка
3 : 5
ХК МВД
14:00
Алмаз
4 : 1
ХК Рига
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 11
02:00
Торонто
122 : 129
Хьюстон
04:30
Финикс
116 : 120
Кливленд
05:00
Сакраменто
106 : 117
Голден Стэйт
04:00
Мемфис
88 : 79
Юта
05:00
Портленд
124 : 125
Детройт
05:30
Лейкерс
111 : 95
Орландо
Теннис.
Apia International Sydney 2017 1/16 финала
03:00
Родионова
3:6, 4:6
Конта
04:00
Цибулкова
6:2, 6:0
Зигемунд
05:30
Стосур
3:6, 1:6
Павлюченкова
06:00
Бондаренко
6:4, 5:7, 2:6
МакХэйл
07:30
Фалькони
5:7, 6:3, 0:6
Дуан
03:00
Саккари
4:6, 0:6
Винчи
04:30
Стрыцова
6:3, 7:5
Макарова
06:00
Веснина
2:6, 0:4
Вандевеге
07:00
Возняцки
6:3, 2:6, 6:4
Пуиг
11:15
Векич
3:6, 6:7
Гаврилова
Результаты дня
Теннис
05:30
Кербер
6:7, 2:6
Касаткина
Хоккей
17:00
Трактор
- : -
Торпедо
Футбол
23:00
Наполи
- : -
Специя
Хоккей
14:30
Куньлунь
0 : 0
Витязь
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
- : -
Спартак
Футбол
23:15
Атлетико
- : -
Лас-Пальмас
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Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
23:15
Атлетико
- : -
Лас-Пальмас
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/8 финала
23:00
Наполи
- : -
Специя
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
14:30
Куньлунь
0 : 0
Витязь
17:00
Салават Юлаев
- : -
Спартак
17:00
Трактор
- : -
Торпедо
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Нью-Джерси
0 : 3
Флорида
04:00
Виннипег
2 : 0
Калгари
03:30
Монреаль
1 : 4
Вашингтон
06:30
Лос-Анджелес
4 : 6
Даллас
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
14:00
Ермак
1 : 0
Торос
15:30
Торпедо У-К
- : -
Молот-Прикамье
18:30
Динамо СПб
- : -
ТХК
15:00
Сокол
- : -
Ижсталь
16:00
Сарыарка
- : -
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
15:00
Стальные Лисы
- : -
Ладья
17:00
Тюменский Легион
- : -
Сибирские Снайперы
17:00
Сарматы
- : -
Ирбис
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
12:00
Амурские Тигры
4 : 5
МХК Динамо СПб
14:00
Алмаз
0 : 0
ХК Рига
19:00
СКА-1946
- : -
МХК Спартак
12:00
Тайфун
3 : 4
Атланты
14:00
СКА-Серебряные Львы
0 : 0
Русские Витязи
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа E
22:30
Фуэнлабрада
- : -
Гран Канария
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:30
Нью-Йорк
96 : 110
Нью-Орлеан
04:00
Чикаго
94 : 109
Оклахома
04:00
Миннесота
101 : 92
Даллас
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 12
22:00
Хелиос
- : -
Ирони
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 12
20:00
Химик
- : -
Орадя
22:30
Ле Ман
- : -
Пинар
22:30
Рейер
- : -
Катайя
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 12
20:00
Вентспилс
- : -
Виллербанн
20:30
Роза Радом
- : -
Варезе
20:00
ПАОК
- : -
Нептунас
22:00
Ольденбург
- : -
Ушак Спортиф
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 12
22:00
АЕК Афины
- : -
Людвигсбург
22:30
Спиро
- : -
Партизан
Теннис.
Apia International Sydney 2017 1/8 финала
03:00
Павлюченкова
7:5, 6:3
Кузнецова
04:00
Цибулкова
4:6, 3:6
Бушар
06:00
Возняцки
6:0, 7:5
Путинцева
07:30
Вандевеге
3:6, 2:6
Дуан
03:00
Стрыцова
6:2, 6:3
Винчи
05:30
Кербер
6:7, 2:6
Касаткина
07:00
Гаврилова
1:6, 3:6
Конта
11:30
МакХэйл
6:7, 1:6
Радванска
Результаты дня
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
ХК Сочи
Баскетбол
20:00
Зенит
- : -
Летувос Ритас
Хоккей
19:30
СКА
- : -
Авангард
Футбол
23:15
Барселона
- : -
Атлетик
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Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
21:00
Алавес
- : -
Депортиво
21:00
Кордоба
- : -
Алькоркон
21:00
Вильярреал
- : -
Реал Сосьедад
23:15
Барселона
- : -
Атлетик
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/8 финала
19:30
Фиорентина
- : -
Кьево
22:45
Ювентус
- : -
Аталанта
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
17:00
Металлург
- : -
ХК Сочи
19:30
СКА
- : -
Авангард
21:00
Слован
- : -
Автомобилист
19:00
Северсталь
- : -
Сибирь
19:30
ЦСКА
- : -
Металлург Нк
21:00
Медвешчак
- : -
Барыс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Баффало
- : -
Филадельфия
04:00
Нэшвилл
- : -
Ванкувер
04:30
Чикаго
- : -
Детройт
06:00
Анахайм
- : -
Даллас
03:00
Каролина
- : -
Коламбус
04:00
Сент-Луис
- : -
Бостон
05:30
Эдмонтон
- : -
Сан-Хосе
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
18:30
Ариада-НХ
- : -
Дизель
19:00
Рязань
- : -
Южный Урал
19:00
Буран
- : -
Челмет
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
15:30
Алтай
- : -
Реактор
17:00
Сарматы
- : -
Ирбис
16:00
Снежные Барсы
- : -
Спутник Альметьевск
17:00
Тюменский Легион
- : -
Сибирские Снайперы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
12:00
Амурские Тигры
- : -
МХК Динамо СПб
14:00
СКА-Серебряные Львы
- : -
Русские Витязи
12:00
Тайфун
- : -
Атланты
19:00
СКА-1946
- : -
МХК Спартак
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа E
20:00
Локомотив
- : -
Мурсия
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа F
20:00
Литкабелис
- : -
Ратиофарм
22:00
Бавария
- : -
Химки
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа G
20:00
Зенит
- : -
Летувос Ритас
21:15
Хапоэль
- : -
Нижний Новгород
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа H
22:30
Валенсия
- : -
Альба Берлин
22:45
Уникаха
- : -
Цедевита
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:00
Вашингтон
- : -
Чикаго
03:30
Торонто
- : -
Бостон
04:30
Сан-Антонио
- : -
Милуоки
06:30
Голден Стэйт
- : -
Майами
06:30
Сакраменто
- : -
Детройт
03:30
Бруклин
- : -
Атланта
04:00
Хьюстон
- : -
Шарлотт
05:00
Юта
- : -
Кливленд
06:30
Лейкерс
- : -
Портленд
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 12
20:00
Арис
- : -
Нимбурк
22:00
Скайлайнерс
- : -
Баккен Беарс
20:30
Монако
- : -
Банвит
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 12
18:30
Автодор
- : -
Маккаби Р
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 12
20:30
Мега
- : -
Страсбур
22:30
Иберостар Тенерифе
- : -
Теленет
20:30
Цибона
- : -
Ювентус
22:30
Авеллино
- : -
Морнар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 12
20:00
Бешикташ
- : -
Динамо Сассари
20:00
Сольноки Олай
- : -
Стелмет
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
23:45
Франция
- : -
Бразилия
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10 января 2017, 13:22
Источник:
Reuters
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