Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Хоккей
17:00
Трактор
2 : 3 Б
Торпедо
Футбол
23:00
Наполи
3 : 1
Специя
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
5 : 3
Спартак
Футбол
23:15
Атлетико
2 : 3
Лас-Пальмас
Все
биатлон
футбол
хоккей
баскетбол
волейбол
гандбол
Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
23:15
Атлетико
2 : 3
Лас-Пальмас
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/8 финала
23:00
Наполи
3 : 1
Специя
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
14:30
Куньлунь
1 : 2
Витязь
17:00
Салават Юлаев
5 : 3
Спартак
17:00
Трактор
2 : 3 Б
Торпедо
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Нью-Джерси
0 : 3
Флорида
04:00
Виннипег
2 : 0
Калгари
03:30
Монреаль
1 : 4
Вашингтон
06:30
Лос-Анджелес
4 : 6
Даллас
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
14:00
Ермак
3 : 2 ОТ
Торос
15:30
Торпедо У-К
3 : 4 Б
Молот-Прикамье
18:30
Динамо СПб
1 : 2 ОТ
ТХК
15:00
Сокол
2 : 3 ОТ
Ижсталь
16:00
Сарыарка
2 : 1
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
15:00
Стальные Лисы
5 : 0
Ладья
17:00
Тюменский Легион
1 : 4
Сибирские Снайперы
17:00
Сарматы
4 : 2
Ирбис
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
12:00
Амурские Тигры
4 : 5
МХК Динамо СПб
14:00
Алмаз
2 : 1
ХК Рига
19:00
СКА-1946
2 : 3 ОТ
МХК Спартак
12:00
Тайфун
3 : 4
Атланты
14:00
СКА-Серебряные Львы
1 : 3
Русские Витязи
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа E
22:30
Фуэнлабрада
85 : 75
Гран Канария
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:30
Нью-Йорк
96 : 110
Нью-Орлеан
04:00
Чикаго
94 : 109
Оклахома
04:00
Миннесота
101 : 92
Даллас
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 12
22:00
Хелиос
60 : 69
Ирони
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 12
20:00
Химик
78 : 49
Орадя
22:30
Рейер
78 : 68
Катайя
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 12
20:00
Вентспилс
77 : 72
Виллербанн
20:30
Роза Радом
61 : 74
Варезе
20:00
ПАОК
82 : 73
Нептунас
22:00
Ольденбург
106 : 77
Ушак Спортиф
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 12
22:00
АЕК Афины
82 : 72
Людвигсбург
22:30
Спиро
63 : 65
Партизан
Теннис.
Apia International Sydney 2017 1/8 финала
03:00
Павлюченкова
7:5, 6:3
Кузнецова
04:00
Цибулкова
4:6, 3:6
Бушар
06:00
Возняцки
6:0, 7:5
Путинцева
07:30
Вандевеге
3:6, 2:6
Дуан
03:00
Стрыцова
6:2, 6:3
Винчи
05:30
Кербер
6:7, 2:6
Касаткина
07:00
Гаврилова
1:6, 3:6
Конта
11:30
МакХэйл
6:7, 1:6
Радванска
Результаты дня
Биатлон
16:30
Эстафета. Мужчины
Хоккей
19:30
ЦСКА
2 : 0
Металлург Нк
Баскетбол
20:00
Зенит
88 : 79
Летувос Ритас
Хоккей
19:30
СКА
5 : 3
Авангард
Баскетбол
20:00
Локомотив
70 : 60
Мурсия
Баскетбол
22:00
Бавария
0 : 0
Химки
Все
биатлон
футбол
хоккей
баскетбол
волейбол
гандбол
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
16:30
Эстафета. Мужчины
Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
21:00
Алавес
1 : 1
Депортиво
21:00
Кордоба
1 : 0
Алькоркон
21:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
23:15
Барселона
- : -
Атлетик
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/8 финала
19:30
Фиорентина
1 : 0
Кьево
22:45
Ювентус
- : -
Аталанта
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
17:00
Металлург
3 : 5
ХК Сочи
19:30
СКА
5 : 3
Авангард
21:00
Слован
0 : 2
Автомобилист
19:00
Северсталь
4 : 3
Сибирь
19:30
ЦСКА
2 : 0
Металлург Нк
21:00
Медвешчак
1 : 2
Барыс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Баффало
4 : 1
Филадельфия
04:00
Нэшвилл
2 : 1 ОТ
Ванкувер
04:30
Чикаго
4 : 3 ОТ
Детройт
06:00
Анахайм
2 : 0
Даллас
03:00
Каролина
5 : 3
Коламбус
04:00
Сент-Луис
3 : 5
Бостон
05:30
Эдмонтон
3 : 5
Сан-Хосе
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
18:30
Ариада-НХ
2 : 4
Дизель
19:00
Рязань
2 : 0
Южный Урал
19:00
Буран
3 : 4
Челмет
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
15:30
Алтай
1 : 2
Реактор
17:00
Сарматы
0 : 2
Ирбис
16:00
Снежные Барсы
2 : 1 Б
Спутник Альметьевск
17:00
Тюменский Легион
0 : 5
Сибирские Снайперы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
12:00
Амурские Тигры
6 : 7 Б
МХК Динамо СПб
14:00
СКА-Серебряные Львы
3 : 4
Русские Витязи
12:00
Тайфун
1 : 2
Атланты
19:00
СКА-1946
2 : 3 ОТ
МХК Спартак
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа E
20:00
Локомотив
70 : 60
Мурсия
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа F
20:00
Литкабелис
86 : 84
Ратиофарм
22:00
Бавария
0 : 0
Химки
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа G
20:00
Зенит
88 : 79
Летувос Ритас
21:15
Хапоэль
52 : 35
Нижний Новгород
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа H
22:30
Валенсия
0 : 0
Альба Берлин
22:45
Уникаха
- : -
Цедевита
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:00
Вашингтон
101 : 99
Чикаго
03:30
Торонто
114 : 106
Бостон
04:30
Сан-Антонио
107 : 109
Милуоки
06:30
Голден Стэйт
107 : 95
Майами
06:30
Сакраменто
100 : 94
Детройт
03:30
Бруклин
97 : 117
Атланта
04:00
Хьюстон
121 : 114
Шарлотт
05:00
Юта
100 : 92
Кливленд
06:30
Лейкерс
87 : 108
Портленд
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 12
20:00
Арис
83 : 79
Нимбурк
22:00
Скайлайнерс
- : -
Баккен Беарс
20:30
Монако
- : -
Банвит
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 12
18:30
Автодор
81 : 71
Маккаби Р
22:30
Ле Ман
- : -
Пинар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 12
20:30
Мега
86 : 82
Страсбур
22:30
Иберостар Тенерифе
- : -
Теленет
20:30
Цибона
81 : 72
Ювентус
22:30
Авеллино
- : -
Морнар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 12
20:00
Бешикташ
100 : 70
Динамо Сассари
20:00
Сольноки Олай
86 : 75
Стелмет
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
23:45
Франция
- : -
Бразилия
Теннис.
Apia International Sydney 2017 1/4 финала
04:15
Возняцки
5:7, 7:6, 4:6
Стрыцова
08:00
Бушар
6:2, 6:3
Павлюченкова
08:00
Касаткина
3:6, 5:7
Конта
11:45
Дуан
3:6, 2:6
Радванска
Результаты дня
Хоккей
04:00
Вашингтон
- : -
Питтсбург
Хоккей
19:00
Локомотив
- : -
Ак Барс
Футбол
23:00
Милан
- : -
Торино
Биатлон
16:30
Эстафета. Женщины
Гандбол
19:45
Россия
- : -
Япония
Футбол
23:15
Севилья
- : -
Реал
Все
биатлон
футбол
хоккей
баскетбол
волейбол
гандбол
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
16:30
Эстафета. Женщины
Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
21:00
Эйбар
- : -
Осасуна
23:15
Севилья
- : -
Реал
21:00
Сельта
- : -
Валенсия
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/8 финала
23:00
Милан
- : -
Торино
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
12:30
Амур
- : -
Динамо Минск
14:30
Куньлунь
- : -
Йокерит
19:00
Локомотив
- : -
Ак Барс
12:30
Адмирал
- : -
Динамо Рига
17:00
Салават Юлаев
- : -
Торпедо
19:30
Динамо Москва
- : -
Нефтехимик
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Айлендерс
- : -
Флорида
04:00
Вашингтон
- : -
Питтсбург
03:30
Виннипег
- : -
Монреаль
05:30
Калгари
- : -
Сан-Хосе
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
14:00
Ермак
- : -
Ижсталь
15:30
Торпедо У-К
- : -
Спутник
19:00
Динамо Балашиха
- : -
ТХК
19:00
СКА-Нева
- : -
Рубин
15:00
Сокол
- : -
Торос
16:00
Сарыарка
- : -
Молот-Прикамье
19:00
Звезда
- : -
Зауралье
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
10:00
Алтай
- : -
Реактор
16:00
Снежные Барсы
- : -
Спутник Альметьевск
15:00
Стальные Лисы
- : -
Ладья
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
18:00
Локо
- : -
ХК Рига
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Бамберг
22:45
Црвена Звезда
- : -
Фенербахче
20:00
Дарушафака
- : -
Баскония
23:00
Барселона
- : -
Олимпиакос
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:00
Филадельфия
- : -
Нью-Йорк
04:00
Миннесота
- : -
Хьюстон
06:30
Клипперс
- : -
Орландо
23:00
Денвер
- : -
Индиана
04:00
Бостон
- : -
Вашингтон
04:00
Оклахома
- : -
Мемфис
06:30
Портленд
- : -
Кливленд
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
19:00
Динамо-ЛО
- : -
Югра-Самотлор
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
17:00
Словения
- : -
Ангола
20:45
Македония
- : -
Тунис
23:45
Испания
- : -
Исландия
19:45
Россия
- : -
Япония
23:45
Норвегия
- : -
Польша
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Фото
Видео
Конференции
Прогнозы
Голосования
Блоги
RSS
Авторы
Футбол
Россия
Таблица трансферов
ФНЛ
Суперкубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Премьер-лига
Кубок России
Переходные матчи
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Кубок Англии
Суперкубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
70 лет хоккею
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
Чемпионат мира
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Бокс/ММА
Бокс
ММА
Биатлон
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Ралли Дакар
Игра "Собери КАМАЗ"
Фотоконкурс "Найди свой КАМАЗ"
Физ-ра
Тренировки
Экстрим
18+
Хоккей с мячом
Другие
Автоспорт
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Лига чемпионов
Чемпионат мира
НБА
Евролига
Еврокубок
Евробаскет
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Киберспорт
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Теннис
Доха
ATP
Турниры Большого Шлема
Сидней
WTA
Новости
Тяжелая атлетика
Фехтование
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Формула-1
Чемпионат мира
Хоккей на траве
Шахматы
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Олимпиада
Блоги
Конференции
Фэнтези
Бизнес
Допинг
Lifestyle
Гараж
Новости
Фэнтези
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
«СКА» победил «Авангард»
Илья Смирнов
11 января 2017, 21:19
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
10 января 13:22
25
Семейные ценности
9 января 21:49
22
Широков и Самедов увидели победу СКА в армейском дерби
9 января 17:17
8
Марадона и Инфатино сыграли в футбол на Кубке Легенд ФИФА
7 января 21:47
19
Прилет «бронзовой» молодежной сборной России по хоккею
6 января 18:52
20
Лучшие моменты «Дакара-2017»
5 января 12:17
19
Молодежная сборная России уступила в полуфинале команде США
5 января 01:10
15
«Челси» проиграл «Тоттенхэму» и прервал свою 13-матчевую победную серию
3 января 12:32
15
Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»
2 января 12:48
14
«Торонто» вырвал победу у «Детройта» в «Классике столетия»
31 декабря 15:29
15
Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешно защитила чемпионский титул UFC
30 декабря 13:21
11
Российская «молодежка» проиграла американцам на чемпионате мира
28 декабря 22:10
19
Казанское «Динамо» обыграло московских одноклубниц в финале Кубка России
27 декабря 21:24
14
«Ак Барс» в буллитной серии победил СКА
26 декабря 23:23
17
ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву»
25 декабря 19:45
25
Мини-футбольный турнир «Кубок Советского спорта»
25 декабря 19:20
13
Как Юрий Семин хоровод водил
23 декабря 22:40
26
ЦСКА проиграл в овертайме «Фенербахче»
23 декабря 14:55
14
Денис Глушаков снова в локомотиве. Игрок сборной представил поезд, посвященный Кубку конфедераций
22 декабря 23:09
21
«Спартак» обыграл «Локомотив» в ретро-матче
22 декабря 23:04
10
Николай Гуляев в редакции «Советского спорта»
21 декабря 17:20
7
Пресс-конференция Хусаинова, Лебзяка и Тищенко в редакции «Советского спорта»
19 декабря 15:11
53
Вручение премии «Харламов Трофи»
18 декабря 21:04
14
Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого канала
18 декабря 13:17
4
Команда «Советского спорта» приняла участие в забеге «Стань человеком»
17 декабря 21:47
42
Хоккейные легенды сыграли матч в честь празднования 70-летия отечественного хоккея
16 декабря 22:16
14
Россия обыграла Чехию во втором матче Кубка Первого канала
16 декабря 22:14
16
ЦСКА дома обыграл «Барселону» в Евролиге