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Биатлон
16:30
Эстафета. Женщины
Хоккей
19:30
Локомотив
2 : 1
Ак Барс
Футбол
23:00
Милан
2 : 1
Торино
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
1 : 5
Торпедо
Гандбол
19:45
Россия
39 : 29
Япония
Футбол
23:15
Севилья
3 : 3
Реал
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
16:30
Эстафета. Женщины
Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/8 финала
21:00
Эйбар
0 : 0
Осасуна
23:15
Севилья
3 : 3
Реал
21:00
Сельта
2 : 1
Валенсия
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/8 финала
23:00
Милан
2 : 1
Торино
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
12:30
Амур
1 : 0
Динамо Минск
14:30
Куньлунь
6 : 3
Йокерит
19:30
Локомотив
2 : 1
Ак Барс
12:30
Адмирал
1 : 3
Динамо Рига
17:00
Салават Юлаев
1 : 5
Торпедо
19:30
Динамо Москва
4 : 0
Нефтехимик
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Айлендерс
1 : 2
Флорида
04:00
Вашингтон
5 : 2
Питтсбург
03:30
Виннипег
4 : 7
Монреаль
05:30
Калгари
3 : 2
Сан-Хосе
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
14:00
Ермак
0 : 1 ОТ
Ижсталь
15:30
Торпедо У-К
5 : 3
Спутник
19:00
Динамо Балашиха
4 : 2
ТХК
19:00
СКА-Нева
6 : 1
Рубин
15:00
Сокол
3 : 2
Торос
16:00
Сарыарка
4 : 3 ОТ
Молот-Прикамье
19:00
Звезда
6 : 4
Зауралье
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 20
10:00
Алтай
2 : 4
Реактор
16:00
Снежные Барсы
4 : 0
Спутник Альметьевск
15:00
Стальные Лисы
7 : 0
Ладья
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
18:00
Локо
7 : 1
ХК Рига
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
63 : 58
Бамберг
22:45
Црвена Звезда
75 : 73
Фенербахче
20:00
Дарушафака
98 : 89
Баскония
23:00
Барселона
67 : 69
Олимпиакос
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:00
Филадельфия
98 : 97
Нью-Йорк
04:00
Миннесота
119 : 105
Хьюстон
06:30
Клипперс
105 : 96
Орландо
23:00
Денвер
140 : 112
Индиана
04:00
Бостон
117 : 108
Вашингтон
04:00
Оклахома
103 : 95
Мемфис
06:30
Портленд
102 : 86
Кливленд
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
19:00
Динамо-ЛО
3 : 0
Югра-Самотлор
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
16:00
Словения
42 : 25
Ангола
19:45
Македония
34 : 30
Тунис
22:45
Испания
27 : 21
Исландия
19:45
Россия
39 : 29
Япония
22:45
Польша
20 : 22
Норвегия
Теннис.
Apia International Sydney 2017 1/2 финала
08:00
Стрыцова
1:6, 2:6
Радванска
12:30
Конта
6:2, 6:2
Бушар
Результаты дня
Футбол
15:00
Ростов
4 : 0
Аль-Хиляль
Хоккей
17:00
Металлург
6 : 3
Спартак
Хоккей
19:30
ЦСКА
2 : 1
Сибирь
Биатлон
16:45
Спринт. Мужчины
Хоккей
19:30
СКА
9 : 1
Металлург Нк
Баскетбол
20:00
ЦСКА
101 : 64
Милан
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
16:45
Спринт. Мужчины
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
15:00
Ростов
4 : 0
Аль-Хиляль
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 20
22:45
Лилль
0 : 1
Сент-Этьен
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
17:00
Металлург
6 : 3
Спартак
19:00
Северсталь
0 : 2
Авангард
19:30
ЦСКА
2 : 1
Сибирь
21:00
Медвешчак
0 : 1
Автомобилист
17:00
Трактор
1 : 2 Б
ХК Сочи
19:30
СКА
9 : 1
Металлург Нк
21:00
Слован
3 : 1
Барыс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Филадельфия
5 : 4 Б
Ванкувер
03:30
Тампа-Бэй
4 : 2
Баффало
04:00
Нэшвилл
2 : 1
Бостон
05:00
Колорадо
1 : 4
Анахайм
06:30
Лос-Анджелес
5 : 1
Сент-Луис
03:30
Оттава
4 : 1
Питтсбург
04:00
Миннесота
7 : 1
Монреаль
04:30
Даллас
5 : 2
Детройт
05:00
Эдмонтон
3 : 2 ОТ
Нью-Джерси
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
18:30
Нефтяник
2 : 1 ОТ
Дизель
19:00
Рязань
0 : 2
Челмет
19:00
Буран
2 : 3
Южный Урал
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
18:00
Локо
1 : 0
ХК Рига
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
ЦСКА
101 : 64
Милан
22:45
Панатинаикос
21 : 13
Анадолу Эфес
20:00
Галатасарай
87 : 79
Жальгирис
23:00
Реал
7 : 5
Маккаби Тель-Авив
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:30
Бруклин
95 : 104
Нью-Орлеан
04:30
Сан-Антонио
134 : 94
Лейкерс
06:30
Голден Стэйт
127 : 107
Детройт
04:00
Нью-Йорк
104 : 89
Чикаго
06:00
Финикс
108 : 113
Даллас
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
16:00
Белоруссия
28 : 32
Чили
19:45
Япония
19 : 31
Франция
19:45
Швеция
33 : 16
Бахрейн
22:45
Дания
10 : 8
Аргентина
16:00
Катар
20 : 22
Египет
19:45
Германия
27 : 23
Венгрия
22:45
Хорватия
8 : 6
Саудовская Аравия
Теннис.
Apia International Sydney 2017 Финал
10:40
Конта
6:4, 6:2
Радванска
Результаты дня
Биатлон
16:30
Спринт. Женщины
Футбол
17:00
Зенит
- : -
Айнтрахт
Гандбол
19:45
Норвегия
- : -
Россия
Хоккей
17:00
Динамо Москва
- : -
Лада
Футбол
18:15
Барселона
- : -
Лас-Пальмас
Футбол
20:30
Лестер Сити
- : -
Челси
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
16:30
Спринт. Женщины
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
17:00
Зенит
- : -
Айнтрахт
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Группа A Тур 1
20:00
Габон
- : -
Гвинея-Биссау
23:00
Буркина-Фасо
- : -
Камерун
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 21
15:30
Тоттенхэм
- : -
Вест Бромвич
18:00
Вест Хэм
- : -
Кристал Пэлас
18:00
Суонси
- : -
Арсенал
18:00
Халл Сити
- : -
Борнмут
18:00
Бёрнли
- : -
Саутгемптон
18:00
Сандерленд
- : -
Сток Сити
18:00
Уотфорд
- : -
Мидлсбро
20:30
Лестер Сити
- : -
Челси
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 18
15:00
Леганес
- : -
Атлетик
20:30
Атлетико
- : -
Бетис
22:45
Сельта
- : -
Алавес
18:15
Барселона
- : -
Лас-Пальмас
22:45
Депортиво
- : -
Вильярреал
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 20
20:00
Кротоне
- : -
Болонья
22:45
Интер
- : -
Кьево
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 20
19:00
Ренн
- : -
ПСЖ
22:00
Лорьян
- : -
Генгам
22:00
Анже
- : -
Бордо
22:00
Монпелье
- : -
Дижон
22:00
Нанси
- : -
Бастия
22:00
Тулуза
- : -
Нант
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
10:00
Амур
- : -
Динамо Рига
12:30
Куньлунь
- : -
Динамо Минск
17:00
Локомотив
- : -
Нефтехимик
10:00
Адмирал
- : -
Йокерит
17:00
Витязь
- : -
Ак Барс
17:00
Динамо Москва
- : -
Лада
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Вашингтон
- : -
Чикаго
03:30
Каролина
- : -
Баффало
03:30
Флорида
- : -
Айлендерс
05:00
Калгари
- : -
Нью-Джерси
23:00
Колорадо
- : -
Нэшвилл
03:00
Рейнджерс
- : -
Торонто
03:30
Тампа-Бэй
- : -
Коламбус
05:00
Аризона
- : -
Виннипег
21:00
Бостон
- : -
Филадельфия
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
12:00
Динамо Балашиха
- : -
Химик
14:00
Сарыарка
- : -
Ижсталь
17:00
СКА-Нева
- : -
Зауралье
13:00
Звезда
- : -
Рубин
14:00
Торпедо У-К
- : -
Торос
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:00
Филадельфия
- : -
Шарлотт
04:00
Атланта
- : -
Бостон
04:00
Миннесота
- : -
Оклахома
06:00
Портленд
- : -
Орландо
06:30
Юта
- : -
Детройт
03:30
Торонто
- : -
Бруклин
04:00
Милуоки
- : -
Майами
04:00
Хьюстон
- : -
Мемфис
06:30
Сакраменто
- : -
Кливленд
23:30
Клипперс
- : -
Лейкерс
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
Локомотив
- : -
Факел
Нефтяник
- : -
НОВА
Урал
- : -
Динамо Кр
Газпром-Югра
- : -
Кузбасс
Енисей
- : -
Зенит-Казань
Динамо М
- : -
Белогорье
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
16:45
Бразилия
- : -
Польша
19:45
Норвегия
- : -
Россия
19:45
Дания
- : -
Египет
22:45
Венгрия
- : -
Хорватия
16:45
Исландия
- : -
Словения
19:45
Тунис
- : -
Испания
22:45
Ангола
- : -
Македония
Футзал.
Суперлига 2016/2017
Ухта
- : -
Газпром-Югра
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Санкт-Петербург
СКА разгромил «Металлург» из Новокузнецка
Илья Смирнов
13 января 2017, 20:51
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