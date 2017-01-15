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Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА6 : 2Сибирь
Хоккей  Вашингтон1 : 0Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
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