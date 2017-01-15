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Футбол
16:00
Зенит
0 : 0
Айнтрахт
Хоккей
17:00
Динамо Москва
5 : 0
Лада
Гандбол
19:45
Норвегия
28 : 24
Россия
Биатлон
16:30
Спринт. Женщины
Футбол
18:15
Барселона
5 : 0
Лас-Пальмас
Футбол
20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
16:30
Спринт. Женщины
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
16:00
Зенит
0 : 0
Айнтрахт
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Группа A Тур 1
19:00
Габон
1 : 1
Гвинея-Биссау
22:00
Буркина-Фасо
1 : 1
Камерун
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 21
15:30
Тоттенхэм
4 : 0
Вест Бромвич
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Кристал Пэлас
18:00
Суонси
0 : 4
Арсенал
18:00
Халл Сити
3 : 1
Борнмут
18:00
Бёрнли
1 : 0
Саутгемптон
18:00
Сандерленд
1 : 3
Сток Сити
18:00
Уотфорд
0 : 0
Мидлсбро
20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 18
15:00
Леганес
0 : 0
Атлетик
20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
18:15
Барселона
5 : 0
Лас-Пальмас
22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 20
20:00
Кротоне
0 : 1
Болонья
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 20
19:00
Ренн
0 : 1
ПСЖ
22:00
Лорьян
3 : 1
Генгам
22:00
Анже
1 : 1
Бордо
22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
22:00
Тулуза
0 : 1
Нант
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
10:00
Амур
5 : 0
Динамо Рига
12:30
Куньлунь
2 : 3 Б
Динамо Минск
17:00
Локомотив
3 : 1
Нефтехимик
10:00
Адмирал
5 : 4 ОТ
Йокерит
17:00
Витязь
3 : 2
Ак Барс
17:00
Динамо Москва
5 : 0
Лада
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Вашингтон
6 : 0
Чикаго
03:30
Каролина
5 : 2
Баффало
03:30
Флорида
2 : 5
Айлендерс
05:00
Калгари
1 : 2
Нью-Джерси
23:00
Колорадо
3 : 2
Нэшвилл
03:00
Рейнджерс
2 : 4
Торонто
03:30
Тампа-Бэй
1 : 3
Коламбус
05:00
Аризона
4 : 3
Виннипег
21:00
Бостон
6 : 3
Филадельфия
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
12:00
Динамо Балашиха
1 : 3
Химик
14:00
Сарыарка
3 : 1
Ижсталь
17:00
СКА-Нева
2 : 0
Зауралье
13:00
Звезда
1 : 3
Рубин
14:00
Торпедо У-К
2 : 1
Торос
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
03:00
Филадельфия
102 : 93
Шарлотт
04:00
Атланта
101 : 103
Бостон
04:00
Миннесота
96 : 86
Оклахома
06:00
Портленд
109 : 115
Орландо
06:30
Юта
110 : 77
Детройт
03:30
Торонто
132 : 113
Бруклин
04:00
Милуоки
116 : 108
Майами
04:00
Хьюстон
105 : 110
Мемфис
06:30
Сакраменто
108 : 120
Кливленд
23:30
Клипперс
113 : 97
Лейкерс
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:30
Локомотив
3 : 2
Факел
15:00
Енисей
0 : 3
Зенит-Казань
16:00
Газпром-Югра
2 : 3
Кузбасс
15:00
Нефтяник
2 : 3
НОВА
15:00
Урал
3 : 1
Динамо Кр
18:00
Динамо М
1 : 3
Белогорье
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
16:45
Бразилия
28 : 24
Польша
19:45
Норвегия
28 : 24
Россия
22:45
Ангола
22 : 31
Македония
22:45
Египет
28 : 35
Дания
16:45
Исландия
25 : 26
Словения
19:45
Тунис
21 : 26
Испания
22:45
Венгрия
28 : 31
Хорватия
Футзал.
Суперлига 2016/2017
14:00
КПРФ
2 : 7
Дина
16:00
Новая генерация
0 : 1
Сибиряк
Результаты дня
Биатлон
13:30
Гонка преследования. Мужчины
Хоккей
17:00
СКА
6 : 2
Сибирь
Хоккей
21:00
Вашингтон
1 : 0
Филадельфия
Биатлон
16:45
Гонка преследования. Женщины
Футбол
19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
Футбол
22:45
Севилья
- : -
Реал
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
13:30
Гонка преследования. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Пятый этап. Рупольдинг
16:45
Гонка преследования. Женщины
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Группа B Тур 1
19:00
Алжир
2 : 2
Зимбабве
22:00
Тунис
0 : 0
Сенегал
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 21
16:30
Эвертон
4 : 0
Манчестер Сити
19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 18
14:00
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
20:30
Гранада
1 : 1
Осасуна
22:45
Севилья
- : -
Реал
18:15
Сельта
1 : 0
Алавес
20:30
Спортинг
2 : 3
Эйбар
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 20
14:30
Кальяри
4 : 1
Дженоа
17:00
Наполи
3 : 1
Пескара
17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
22:45
Фиорентина
- : -
Ювентус
17:00
Лацио
2 : 1
Аталанта
17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
17:00
Удинезе
0 : 1
Рома
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 20
17:00
Ницца
0 : 0
Метц
23:00
Марсель
- : -
Монако
19:00
Кан
3 : 2
Лион
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 21
14:30
Трактор
3 : 2
Спартак
17:00
СКА
6 : 2
Сибирь
19:30
Слован
3 : 2
Югра
15:00
Металлург
3 : 2 ОТ
Торпедо
17:00
Северсталь
3 : 0
Металлург Нк
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Детройт
6 : 3
Питтсбург
03:00
Оттава
2 : 4
Торонто
04:00
Аризона
0 : 3
Анахайм
05:00
Даллас
4 : 5
Миннесота
06:00
Эдмонтон
2 : 1 Б
Калгари
03:00
Монреаль
5 : 4
Рейнджерс
03:00
Флорида
4 : 3
Коламбус
04:00
Каролина
7 : 4
Айлендерс
06:00
Лос-Анджелес
3 : 2 ОТ
Виннипег
06:30
Сан-Хосе
0 : 4
Сент-Луис
21:00
Вашингтон
1 : 0
Филадельфия
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 19
17:00
Барс
3 : 0
Дизель
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 20
13:00
Локо
8 : 2
Атланты
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
15:30
Парма
86 : 119
Зенит
16:00
Нижний Новгород
102 : 95
Цмоки-Минск
18:00
Калев
64 : 95
Локомотив
16:00
Автодор
94 : 87
Енисей
17:00
Химки
83 : 66
Астана
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
01:00
Чикаго
107 : 99
Нью-Орлеан
04:00
Вашингтон
109 : 93
Филадельфия
23:00
Атланта
- : -
Милуоки
02:00
Финикс
108 : 105
Сан-Антонио
05:00
Юта
114 : 107
Орландо
23:00
Торонто
- : -
Нью-Йорк
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
16:45
Исландия
22 : 22
Тунис
16:45
Аргентина
17 : 35
Швеция
19:45
Бахрейн
22 : 32
Катар
22:45
Саудовская Аравия
- : -
Белоруссия
16:45
Чили
14 : 35
Германия
19:45
Франция
31 : 28
Норвегия
22:45
Бразилия
- : -
Япония
Футзал.
Суперлига 2016/2017
13:00
Тюмень
2 : 2
Прогресс
17:00
Ухта
1 : 2
Газпром-Югра
15:00
Динамо
10 : 2
Синара
Результаты дня
Теннис
03:00
Кузнецов
- : -
Нисикори
Футбол
16:00
Зенит
- : -
Чанчунь Ятай
Футбол
19:00
Кот-д'Ивуар
- : -
Того
Теннис
06:30
Дуке-Марино
- : -
Кузнецова
Футбол
18:00
Локомотив
- : -
Вердер
Хоккей
19:30
Динамо Москва
- : -
Ак Барс
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Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
16:00
Зенит
- : -
Чанчунь Ятай
18:00
Локомотив
- : -
Вердер
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Группа C Тур 1
19:00
Кот-д'Ивуар
- : -
Того
22:00
ДР Конго
- : -
Марокко
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 18
22:45
Малага
- : -
Реал Сосьедад
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 20
22:45
Торино
- : -
Милан
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 22
12:30
Адмирал
- : -
Динамо Минск
14:30
Куньлунь
- : -
Динамо Рига
19:00
Локомотив
- : -
Лада
12:30
Амур
- : -
Йокерит
16:30
Барыс
- : -
Салават Юлаев
19:30
Динамо Москва
- : -
Ак Барс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 14
03:00
Ванкувер
- : -
Нью-Джерси
05:00
Анахайм
- : -
Сент-Луис
21:00
Бостон
- : -
Айлендерс
03:00
Чикаго
- : -
Миннесота
21:00
Баффало
- : -
Даллас
23:00
Детройт
- : -
Монреаль
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 20
15:30
Торпедо У-К
- : -
Ижсталь
18:30
Химик
- : -
Ермак
19:00
ТХК
- : -
Сокол
16:00
Сарыарка
- : -
Торос
19:00
Буран
- : -
Рубин
19:00
Рязань
- : -
Зауралье
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 21
18:00
Локо
- : -
Атланты
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
18:00
УНИКС
- : -
ЦСКА
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 12
00:05
Даллас
- : -
Миннесота
05:00
Мемфис
- : -
Чикаго
05:30
Лейкерс
- : -
Детройт
02:00
Бруклин
- : -
Хьюстон
05:00
Сакраменто
- : -
Оклахома
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 13
21:00
Нью-Йорк
- : -
Атланта
23:30
Милуоки
- : -
Филадельфия
22:00
Вашингтон
- : -
Портленд
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017
19:45
Словения
- : -
Македония
19:45
Египет
- : -
Бахрейн
22:45
Испания
- : -
Ангола
22:45
Дания
- : -
Швеция
19:45
Венгрия
- : -
Чили
22:45
Польша
- : -
Россия
22:45
Хорватия
- : -
Белоруссия
Теннис.
Australian Open 2017 / Женщины 1/64 финала
03:00
Эракович
- : -
Мугуруса
03:00
Бартель
- : -
Айява
04:30
Парментье
- : -
Дои
05:00
Соснович
- : -
Чжанг
06:30
Вандевеге
- : -
Винчи
03:00
Халеп
- : -
Роджерс
03:00
Зигемунд
- : -
Янкович
04:30
Козлова
- : -
Уильямс
05:00
Барти
- : -
Бек
06:30
Свитолина
- : -
Воскобоева
06:30
Дуке-Марино
- : -
Кузнецова
11:00
Кербер
- : -
Цуренко
08:30
Суарес Наварро
- : -
Цепелова
13:00
Чирико
- : -
Бушар
Теннис.
Australian Open 2017 / Мужчины 1/64 финала
03:00
Де Минар
- : -
Мельцер
04:30
Бердых
- : -
Ванни
06:00
Маррэй
- : -
Марченко
06:30
Янович
- : -
Чилич
08:00
Дарсис
- : -
Грот
03:00
Кузнецов
- : -
Нисикори
04:30
Томич
- : -
Беллуччи
06:00
Дакворт
- : -
Лоренци
07:30
Тсонга
- : -
Монтейро
10:30
Элиаш
- : -
Кириос
11:00
Вавринка
- : -
Клижан
12:30
Мельцер
- : -
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Санкт-Петербург
Третий этап Кубка мира по натурбану
Виктор Березкин
15 января 2017, 20:55
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15 января 19:36
18
СКА без проблем разобрался с «Сибирью»
14 января 22:54
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Самые красивые полеты на «Гран-при де Русси» в Крылатском
14 января 19:30
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Весь «Дакар» в фотографиях
14 января 13:09
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Путешествие в сказку. Серафима Саханович и Петр Чернышев в шоу «Белоснежка»
13 января 20:53
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Баскетбольный ЦСКА победил «Милан»
13 января 20:51
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СКА разгромил «Металлург» из Новокузнецка
12 января 17:04
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Валерий Брагин в редакции «Советского спорта»
11 января 21:19
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«СКА» победил «Авангард»
10 января 13:22
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Семейные ценности
9 января 21:49
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Широков и Самедов увидели победу СКА в армейском дерби
9 января 17:17
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Марадона и Инфатино сыграли в футбол на Кубке Легенд ФИФА
7 января 21:47
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Прилет «бронзовой» молодежной сборной России по хоккею
6 января 18:52
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Лучшие моменты «Дакара-2017»
5 января 12:17
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Молодежная сборная России уступила в полуфинале команде США
5 января 01:10
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«Челси» проиграл «Тоттенхэму» и прервал свою 13-матчевую победную серию
3 января 12:32
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Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»
2 января 12:48
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«Торонто» вырвал победу у «Детройта» в «Классике столетия»
31 декабря 15:29
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Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешно защитила чемпионский титул UFC
30 декабря 13:21
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Российская «молодежка» проиграла американцам на чемпионате мира
28 декабря 22:10
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Казанское «Динамо» обыграло московских одноклубниц в финале Кубка России
27 декабря 21:24
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«Ак Барс» в буллитной серии победил СКА
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ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву»
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Мини-футбольный турнир «Кубок Советского спорта»
25 декабря 19:20
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Как Юрий Семин хоровод водил
23 декабря 22:40
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ЦСКА проиграл в овертайме «Фенербахче»
23 декабря 14:55
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Денис Глушаков снова в локомотиве. Игрок сборной представил поезд, посвященный Кубку конфедераций
22 декабря 23:09
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«Спартак» обыграл «Локомотив» в ретро-матче