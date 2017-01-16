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ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
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|Теннис
|Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
|Футбол
|Зенит5 : 2Чанчунь Ятай
|Футбол
|Кот-д'Ивуар0 : 0Того
|Теннис
|Касаткина0:6, 6:7Пенг
|Футбол
|Локомотив2 : 0Вердер
|Хоккей
|Динамо Москва1 : 2Ак Барс
|Эракович5:7, 4:6Мугуруса
|Бартель6:3, 7:6Айява
|Кроуфорд4:6, 6:3, 6:0Дэвис
|Шведова7:5, 3:6, 4:6Бегу
|Дуан6:3, 6:4Срамкова
|Парментье7:5, 7:5Дои
|Козлова6:7, 5:7Уильямс
|Плишкова6:3, 2:6, 6:4Голубич
|Соснович0:6, 3:6Чжанг
|Барти6:4, 7:5Бек
|Вандевеге6:1, 7:6Винчи
|Вогеле2:6, 6:2, 6:3Нара
|Скьявоне2:6, 4:6Боузрап
|Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
|Суарес Наварро6:2, 6:2Цепелова
|Де Минар5:7, 6:3, 2:6, 7:6, 6:1Мельцер
|Харрисон6:3, 6:4, 6:2Маю
|Джумхур4:6, 4:6, 6:2, 6:2, 3:6Троицки
|Рублев4:6, 6:3, 7:6, 6:3Лу
|Изнер6:3, 6:4, 6:7, 6:1Кравчук
|Бердых6:1, 0:0Ванни
|Маррэй7:5, 7:6, 6:2Марченко
|Дакворт4:6, 6:7, 7:6, 4:6Лоренци
|Рамос-Винолас6:4, 5:7, 6:1, 4:6, 3:6Лацко
|Хачанов6:4, 3:6, 7:6, 6:3Маннарино
|Матьё4:6, 6:7, 7:6, 5:7Сеппи
|Багнис6:7, 3:6, 1:6Эванс
|Гранольерс7:5, 3:6, 2:6, 0:6Села
|Эрбер4:6, 6:7, 3:6Сок
|Дарсис3:6, 6:3, 6:2, 6:2Грот