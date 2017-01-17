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|Футбол
|Гана1 : 0Уганда
|Баскетбол
|Нижний Новгород63 : 97Летувос Ритас
|Гандбол
|Россия- : -Франция
|Хоккей
|Спартак0 : 3Слован
|Футбол
|Мали0 : 0Египет
|Футбол
|Интер- : -Болонья
|Плишкова6:2, 6:0Соррибес Тормо
|Кнапп3:6, 0:2Хси
|Кумхум7:6, 4:6, 5:7Осака
|Бюйюкакчай5:7, 7:6, 2:6Додин
|Бабош6:7, 4:6Гиббс
|Викмайер6:3, 6:7, 1:6Шафаржова
|Веснина7:5, 6:2Богдан
|Эррани7:5, 6:1Озаки
|Жу4:6, 0:6Остапенко
|Цибулкова7:5, 6:2Аллертова
|Уотсон6:3, 3:6, 6:0Стосур
|Возняцки6:1, 6:2Родионова
|Конюх6:4, 6:2Младенович
|Ковинич6:0, 6:4Чженг
|Стрыцова6:3, 6:2Куличкова
|Фаббиано4:6, 6:7, 4:6Янг
|Зверев6:2, 0:6, 5:7, 6:3, 6:2Хаазе
|Дональдсон6:3, 6:0, 1:6, 4:6, 4:6Дутра Силва
|Нисиока6:4, 1:6, 6:2, 6:4Болт
|Опелка4:6, 6:4, 2:6, 6:4, 4:6Гоффен
|Каррено-Буста6:0, 3:6, 3:6, 6:2, 3:0Полански
|Майер3:6, 4:6, 4:6Надаль
|Тим4:6, 6:4, 6:4, 6:3Штруфф
|Баутиста-Агут6:0, 6:1, 6:1Пеллья
|Мюллер7:6, 7:6, 6:3Фритц
|Павлашек4:6, 6:4, 2:6, 3:6Уиттингтон
|Мотт4:6, 4:6, 2:6Гаске
|Хаас6:7, 4:6Пэр
|Монфис6:2, 6:3, 6:2Веселы
|Фоньини7:5, 6:3, 7:5Лопес