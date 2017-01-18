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статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
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|Теннис
|Вихлянцева2:6, 2:6Павлюченкова
|Футбол
|Зенит- : -Видеотон
|Хоккей
|Ак Барс- : -Салават Юлаев
|Теннис
|Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
|Хоккей
|Металлург- : -Авангард
|Хоккей
|Динамо Москва- : -ЦСКА
|Риск7:6, 4:6, 6:1Чжанг
|Вогеле3:6, 2:6Уильямс
|Вихлянцева2:6, 2:6Павлюченкова
|Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
|Плишкова6:4, 7:6Бегу
|Жазири6:2, 6:3, 7:5, :Бублик
|Изнер7:6, 7:6, 4:6, 6:7, 7:9Зверев
|Тсонга6:2, 6:2, 6:3Лайович
|Рубин5:7, 3:6, 6:7Федерер
|Лоренци3:6, 6:1, 6:7, 6:3, 3:6Троицки