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Гандбол  Россия28 : 24Бразилия
Футбол  Локомотив1 : 2Базель
Баскетбол  ЦСКА85 : 64Бамберг
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Хоккей  СКА3 : 5Йокерит
Футбол  Реал Сосьедад- : -Барселона
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