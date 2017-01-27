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Фигурное катание
14:00
Короткая программа
Хоккей
19:30
Йокерит
2 : 6
Автомобилист
Баскетбол
22:05
Маккаби Тель-Авив
60 : 52
УНИКС
Хоккей
14:30
Куньлунь
2 : 0
Слован
Фигурное катание
21:00
Произвольная программа
Футбол
23:15
Барселона
5 : 2
Реал Сосьедад
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Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/4 финала
23:15
Барселона
5 : 2
Реал Сосьедад
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Спортивные пары
21:00
Произвольная программа
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Танцы на льду
14:00
Короткая программа
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
12:30
Амур
4 : 2
Медвешчак
19:30
Йокерит
2 : 6
Автомобилист
20:30
Динамо Рига
2 : 3
Барыс
14:30
Куньлунь
2 : 0
Слован
19:30
Динамо Минск
4 : 1
Югра
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 16
03:00
Детройт
0 : 4
Торонто
05:30
Колорадо
2 : 3
Ванкувер
04:00
Рейнджерс
0 : 2
Филадельфия
06:00
Анахайм
0 : 4
Эдмонтон
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 21
17:00
Торос
4 : 1
Буран
19:00
Динамо Балашиха
3 : 0
Сарыарка
17:30
Ижсталь
1 : 4
Рязань
19:30
Динамо СПб
3 : 2 ОТ
Торпедо У-К
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 21
16:30
Толпар
11 : 0
Тюменский Легион
Теннис.
Australian Open 2017 / Женщины 1/2 финала
06:00
Вандевеге
7:6, 2:6, 3:6
Уильямс
07:30
Лючич-Барони
2:6, 1:6
Уильямс
Теннис.
Australian Open 2017 / Мужчины 1/2 финала
11:30
Федерер
7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3
Вавринка
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:45
Фенербахче
85 : 80
Галатасарай
22:05
Маккаби Тель-Авив
60 : 52
УНИКС
21:00
Црвена Звезда
72 : 66
Панатинаикос
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:30
Калев
85 : 79
Парма
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Кливленд
112 : 116
Сакраменто
03:30
Бруклин
106 : 109
Майами
04:00
Милуоки
109 : 114
Филадельфия
04:00
Чикаго
114 : 119
Атланта
04:30
Даллас
103 : 95
Нью-Йорк
03:30
Бостон
120 : 109
Хьюстон
04:00
Мемфис
101 : 99
Торонто
04:00
Нью-Орлеан
105 : 114
Оклахома
04:00
Шарлотт
103 : 113
Голден Стэйт
06:30
Портленд
105 : 98
Лейкерс
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017 / 1/2 финала
23:00
Франция
31 : 25
Словения
Результаты дня
Биатлон
15:30
Спринт
Хоккей
19:30
Динамо Москва
- : -
Металлург
Фигурное катание
20:00
Произвольная программа
Хоккей
19:00
Торпедо
- : -
СКА
Баскетбол
20:00
ЦСКА
- : -
Анадолу Эфес
Футбол
20:30
Зенит
- : -
Волеренга
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Биатлон.
Чемпионат Европы 2017 / Женщины
15:30
Спринт
Биатлон.
Чемпионат Европы 2017 / Мужчины
12:00
Спринт
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
20:30
Зенит
- : -
Волеренга
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 20
22:45
Осасуна
- : -
Малага
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 18
22:30
Шальке 04
- : -
Айнтрахт
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 22
22:45
Марсель
- : -
Монпелье
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Женщины
20:00
Произвольная программа
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Мужчины
13:15
Короткая программа
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
18:00
Лада
0 : 0
Сибирь
19:00
Торпедо
- : -
СКА
19:00
Локомотив
- : -
Салават Юлаев
19:30
Витязь
- : -
Трактор
19:30
ХК Сочи
- : -
ЦСКА
19:00
Нефтехимик
- : -
Авангард
19:00
Ак Барс
- : -
Металлург Нк
19:30
Динамо Москва
- : -
Металлург
19:30
Спартак
- : -
Северсталь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 16
03:00
Айлендерс
3 : 1
Монреаль
03:00
Каролина
0 : 3
Лос-Анджелес
03:00
Филадельфия
2 : 1
Торонто
03:30
Флорида
2 : 1 ОТ
Тампа-Бэй
04:00
Нэшвилл
4 : 3
Коламбус
03:00
Бостон
4 : 3
Питтсбург
03:00
Нью-Джерси
2 : 5
Вашингтон
03:30
Оттава
2 : 3 ОТ
Калгари
04:00
Миннесота
5 : 1
Сент-Луис
04:00
Даллас
4 : 3
Баффало
04:30
Чикаго
3 : 5
Виннипег
06:30
Сан-Хосе
1 : 4
Эдмонтон
05:00
Аризона
3 : 0
Ванкувер
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 21
16:30
Зауралье
2 : 2
Нефтяник
17:00
Рубин
1 : 1
Барс
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 22
15:30
Алтай
1 : 5
Кузнецкие Медведи
16:00
Снежные Барсы
2 : 5
Сибирские Снайперы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 22
19:00
Крылья Советов
- : -
Атланты
Теннис.
Australian Open 2017 / Мужчины 1/2 финала
11:30
Надаль
6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4
Димитров
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
ЦСКА
- : -
Анадолу Эфес
21:00
Барселона
- : -
Баскония
23:00
Реал
- : -
Милан
20:45
Дарушафака
- : -
Жальгирис
22:00
Олимпиакос
- : -
Бамберг
Баскетбол.
НБА 2016/17
04:00
Миннесота
103 : 109
Индиана
05:00
Денвер
127 : 120
Финикс
04:00
Оклахома
109 : 98
Даллас
06:30
Юта
96 : 88
Лейкерс
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017 / 1/2 финала
22:45
Хорватия
- : -
Норвегия
Результаты дня
Биатлон
12:00
Гонка преследования
Футбол
16:00
Спартак
- : -
Жилина
Футбол
19:00
Буркина-Фасо
- : -
Тунис
Фигурное катание
15:30
Произвольная программа
Футбол
17:30
Вердер
- : -
Бавария
Футбол
22:00
Сенегал
- : -
Камерун
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Биатлон.
Чемпионат Европы 2017 / Женщины
15:00
Гонка преследования
Биатлон.
Чемпионат Европы 2017 / Мужчины
12:00
Гонка преследования
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
16:00
Спартак
- : -
Жилина
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Плей-офф 1/4 финала
19:00
Буркина-Фасо
- : -
Тунис
22:00
Сенегал
- : -
Камерун
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 20
15:00
Вильярреал
- : -
Гранада
20:30
Эйбар
- : -
Депортиво
18:15
Алавес
- : -
Атлетико
22:45
Леганес
- : -
Сельта
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 18
17:30
Вердер
- : -
Бавария
17:30
Дармштадт
- : -
Кёльн
17:30
РБ Лейпциг
- : -
Хоффенхайм
17:30
Вольфсбург
- : -
Аугсбург
17:30
Ингольштадт
- : -
Гамбург
20:30
Байер
- : -
Боруссия М
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 22
20:00
Лацио
- : -
Кьево
22:45
Интер
- : -
Пескара
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 22
19:00
Лион
- : -
Лилль
22:00
Нанси
- : -
Бордо
22:00
Бастия
- : -
Кан
22:00
Лорьян
- : -
Дижон
22:00
Анже
- : -
Метц
22:00
Ренн
- : -
Нант
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Мужчины
19:50
Произвольная программа
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Танцы на льду
15:30
Произвольная программа
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
10:00
Адмирал
- : -
Слован
17:00
Йокерит
- : -
Югра
18:00
Динамо Рига
- : -
Автомобилист
12:30
Куньлунь
- : -
Медвешчак
17:00
Динамо Минск
- : -
Барыс
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 21
13:00
Сокол
- : -
Ермак
16:00
Ижсталь
- : -
Буран
15:00
Торос
- : -
Рязань
17:00
СКА-Нева
- : -
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 22
10:00
Омские Ястребы
- : -
Ирбис
14:00
Снежные Барсы
- : -
Сибирские Снайперы
12:00
Белые Медведи
- : -
Ладья
14:00
Алтай
- : -
Кузнецкие Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 16
15:00
Крылья Советов
- : -
МХК Спартак
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
Нижний Новгород
- : -
Автодор
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Индиана
- : -
Сакраменто
03:30
Бостон
- : -
Орландо
03:30
Нью-Йорк
- : -
Шарлотт
04:00
Атланта
- : -
Вашингтон
04:00
Чикаго
- : -
Майами
03:30
Филадельфия
- : -
Хьюстон
03:30
Кливленд
- : -
Бруклин
03:30
Торонто
- : -
Милуоки
04:00
Нью-Орлеан
- : -
Сан-Антонио
06:00
Портленд
- : -
Мемфис
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
15:00
Югра-Самотлор
- : -
Факел
15:00
Урал
- : -
НОВА
17:00
Зенит-Казань
- : -
Динамо-ЛО
18:00
Белогорье
- : -
Локомотив
15:00
Нефтяник
- : -
Кузбасс
16:00
Газпром-Югра
- : -
Динамо М
17:00
Динамо Кр
- : -
Енисей
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Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
27 января 2017, 18:14
Источник:
Reuters
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