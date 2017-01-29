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Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА- : -Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург
Футбол  ДР Конго- : -Гана
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Серена Уильямс выиграла Australian Open13Серена Уильямс выиграла Australian Open
Дубль Мозякина принес «Магнитке» победу над «Динамо» в Москве19Дубль Мозякина принес «Магнитке» победу над «Динамо» в Москве
Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open18Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде15Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
V значит победа! Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер в короткой программе на чемпионате Европы18V значит победа! Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер в короткой программе на чемпионате Европы
«Спартак» уступил СКА22«Спартак» уступил СКА
Эдуард Николаев в редакции «Советского спорта»9Эдуард Николаев в редакции «Советского спорта»
Они уже в Остраве! Российские участники чемпионата Европы провели первые тренировки19Они уже в Остраве! Российские участники чемпионата Европы провели первые тренировки
Хоккейный «Спартак» разгромлен ЦСКА26Хоккейный «Спартак» разгромлен ЦСКА
Миша Зверев сенсационно победил Энди Маррэя на Australian Open14Миша Зверев сенсационно победил Энди Маррэя на Australian Open
Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» в редакции «Советского спорта»14Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» в редакции «Советского спорта»
26 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Бамберг»2426 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Бамберг»
СКА уступил «Йокериту»28СКА уступил «Йокериту»
Светлане Хоркиной – 38 лет!20Светлане Хоркиной – 38 лет!
«Динамо» с минимальным счетом переиграло ЦСКА18«Динамо» с минимальным счетом переиграло ЦСКА
Алексей Свирин в редакции «Советского спорта»10Алексей Свирин в редакции «Советского спорта»
Возвращение команды «КАМАЗ-мастер» на родину26Возвращение команды «КАМАЗ-мастер» на родину
Луис Адриано прилетел в Москву9Луис Адриано прилетел в Москву
«Спартак» вышел из отпуска и отправился на медосмотр13«Спартак» вышел из отпуска и отправился на медосмотр
Третий этап Кубка мира по натурбану36Третий этап Кубка мира по натурбану
СКА без проблем разобрался с «Сибирью»18СКА без проблем разобрался с «Сибирью»
Самые красивые полеты на «Гран-при де Русси» в Крылатском28Самые красивые полеты на «Гран-при де Русси» в Крылатском
Весь «Дакар» в фотографиях45Весь «Дакар» в фотографиях
Баскетбольный ЦСКА победил «Милан»25Баскетбольный ЦСКА победил «Милан»
СКА разгромил «Металлург» из Новокузнецка20СКА разгромил «Металлург» из Новокузнецка
Валерий Брагин в редакции «Советского спорта»8Валерий Брагин в редакции «Советского спорта»
«СКА» победил «Авангард»17«СКА» победил «Авангард»