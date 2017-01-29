Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Футбол
16:00
Спартак
5 : 1
Жилина
Футбол
19:00
Буркина-Фасо
2 : 0
Тунис
Футбол
20:00
Зенит
2 : 0
Легия
Футбол
17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
Фигурное катание
19:50
Произвольная программа
Футбол
22:00
Сенегал
0 : 0 (4:5)
Камерун
Все
биатлон
футбол
фигурное катание
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
гандбол
Биатлон.
Чемпионат Европы 2017 / Женщины
15:00
Гонка преследования
Биатлон.
Чемпионат Европы 2017 / Мужчины
12:00
Гонка преследования
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
16:00
Спартак
5 : 1
Жилина
20:00
Зенит
2 : 0
Легия
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Плей-офф 1/4 финала
19:00
Буркина-Фасо
2 : 0
Тунис
22:00
Сенегал
0 : 0 (4:5)
Камерун
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 20
15:00
Вильярреал
2 : 0
Гранада
20:30
Эйбар
3 : 1
Депортиво
18:15
Алавес
0 : 0
Атлетико
22:45
Леганес
0 : 2
Сельта
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 18
17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
17:30
Дармштадт
1 : 6
Кёльн
17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Хоффенхайм
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Аугсбург
17:30
Ингольштадт
3 : 1
Гамбург
20:30
Байер
2 : 3
Боруссия М
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 22
20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
22:45
Интер
3 : 0
Пескара
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 22
19:00
Лион
1 : 2
Лилль
22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
22:00
Бастия
1 : 1
Кан
22:00
Лорьян
2 : 3
Дижон
22:00
Анже
2 : 0
Метц
22:00
Ренн
1 : 1
Нант
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Мужчины
19:50
Произвольная программа
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2017 / Танцы на льду
15:30
Произвольная программа
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
10:00
Адмирал
2 : 1
Слован
17:00
Йокерит
6 : 5
Югра
18:00
Динамо Рига
4 : 3 ОТ
Автомобилист
12:30
Куньлунь
5 : 0
Медвешчак
17:00
Динамо Минск
2 : 1
Барыс
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 21
13:00
Сокол
3 : 2 Б
Ермак
16:00
Ижсталь
1 : 3
Буран
15:00
Торос
3 : 1
Рязань
17:00
СКА-Нева
3 : 1
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 22
10:00
Омские Ястребы
4 : 1
Ирбис
14:00
Снежные Барсы
3 : 4
Сибирские Снайперы
12:00
Белые Медведи
5 : 2
Ладья
14:00
Алтай
1 : 5
Кузнецкие Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 16
15:00
Крылья Советов
4 : 2
МХК Спартак
Теннис.
Australian Open 2017 / Женщины Финал
11:40
Уильямс
4:6, 4:6
Уильямс
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
Нижний Новгород
110 : 68
Автодор
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Индиана
115 : 111
Сакраменто
03:30
Бостон
128 : 98
Орландо
03:30
Нью-Йорк
110 : 107
Шарлотт
04:00
Атланта
86 : 112
Вашингтон
04:00
Чикаго
88 : 100
Майами
03:30
Филадельфия
118 : 123
Хьюстон
03:30
Кливленд
124 : 116
Бруклин
03:30
Торонто
102 : 86
Милуоки
04:00
Нью-Орлеан
119 : 103
Сан-Антонио
06:00
Портленд
112 : 109
Мемфис
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
15:00
Югра-Самотлор
2 : 3
Факел
15:00
Урал
3 : 0
НОВА
17:00
Зенит-Казань
3 : 0
Динамо-ЛО
18:00
Белогорье
3 : 0
Локомотив
15:00
Нефтяник
1 : 3
Кузбасс
16:00
Газпром-Югра
1 : 3
Динамо М
17:00
Динамо Кр
0 : 3
Енисей
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017 / Матч за 3-е место
22:45
Словения
31 : 30
Хорватия
Результаты дня
Теннис
11:30
Федерер
6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
Надаль
Биатлон
15:00
Смешанная эстафета
Хоккей
17:00
СКА
5 : 3
Трактор
Биатлон
12:00
Супермикст
Хоккей
17:00
ЦСКА
4 : 3 ОТ
Металлург
Футбол
19:00
ДР Конго
1 : 2
Гана
Все
биатлон
футбол
фигурное катание
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
гандбол
Биатлон.
Чемпионат Европы 2017 / Эстафеты
12:00
Супермикст
15:00
Смешанная эстафета
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Плей-офф 1/4 финала
19:00
ДР Конго
1 : 2
Гана
22:00
Египет
- : -
Марокко
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 20
14:00
Бетис
1 : 1
Барселона
20:30
Атлетик
0 : 0
Спортинг
18:15
Эспаньол
3 : 1
Севилья
22:45
Реал
- : -
Реал Сосьедад
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 18
17:30
Фрайбург
2 : 1
Герта
19:30
Майнц
0 : 1
Боруссия
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 22
14:30
Торино
1 : 1
Аталанта
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
17:00
Сассуоло
0 : 2
Ювентус
17:00
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
17:00
Кальяри
1 : 1
Болонья
17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
22:45
Наполи
- : -
Палермо
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 22
17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
23:00
ПСЖ
- : -
Монако
19:00
Тулуза
0 : 3
Сент-Этьен
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
17:00
Северсталь
3 : 2 ОТ
Салават Юлаев
17:00
СКА
5 : 3
Трактор
17:00
ЦСКА
4 : 3 ОТ
Металлург
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 21
15:00
Зауралье
3 : 0
Барс
17:00
Ариада-НХ
2 : 8
Спутник
15:00
Рубин
2 : 1
Нефтяник
17:00
Саров
2 : 3 Б
Молот-Прикамье
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 22
10:00
Омские Ястребы
3 : 4 ОТ
Ирбис
12:00
Белые Медведи
1 : 2
Ладья
Теннис.
Australian Open 2017 / Мужчины Финал
11:30
Федерер
6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
Надаль
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
12:10
Енисей
75 : 66
УНИКС
17:00
ВЭФ
90 : 104
Химки
16:00
ЦСКА
81 : 63
Астана
18:00
Зенит
84 : 56
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
106 : 109
Сакраменто
04:00
Милуоки
108 : 112
Бостон
05:00
Миннесота
129 : 109
Бруклин
05:00
Юта
95 : 102
Мемфис
23:30
Кливленд
- : -
Оклахома
03:30
Майами
116 : 103
Детройт
04:30
Голден Стэйт
144 : 98
Клипперс
05:00
Финикс
112 : 123
Денвер
23:00
Атланта
- : -
Нью-Йорк
Гандбол.
ЧМ среди мужчин 2017 / Финал
19:30
Франция
22 : 18
Норвегия
Хоккей / C мячом.
Чемпионат мира среди мужчин 2017
16:00
Швеция
8 : 2
Финляндия
Результаты дня
Хоккей
19:00
Торпедо
- : -
Спартак
Хоккей / C мячом
21:00
Казахстан
- : -
Россия
Все
биатлон
футбол
фигурное катание
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
гандбол
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 20
22:45
Лас-Пальмас
- : -
Валенсия
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
19:00
Торпедо
- : -
Спартак
19:30
Йокерит
- : -
Динамо Минск
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 22
19:00
Дизель
- : -
Челмет
19:00
Звезда
- : -
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 23
17:00
Тюменский Легион
- : -
Мамонты Югры
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 23
14:00
СКА-Серебряные Львы
- : -
Красная Армия
19:00
СКА-1946
- : -
Крылья Советов
Баскетбол.
НБА 2016/17
02:00
Индиана
- : -
Хьюстон
02:00
Торонто
- : -
Орландо
03:00
Чикаго
- : -
Филадельфия
02:00
Нью-Орлеан
- : -
Вашингтон
03:00
Сан-Антонио
- : -
Даллас
05:00
Портленд
- : -
Голден Стэйт
Хоккей / C мячом.
Чемпионат мира среди мужчин 2017
15:00
США
- : -
Германия
21:00
Казахстан
- : -
Россия
18:00
Белоруссия
- : -
Норвегия
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Фото
Видео
Конференции
Прогнозы
Голосования
Блоги
RSS
Авторы
Футбол
Россия
Таблица трансферов
ФНЛ
Суперкубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Премьер-лига
Кубок России
Переходные матчи
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Кубок Англии
Суперкубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
70 лет хоккею
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
Чемпионат мира
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Бокс/ММА
Бокс
ММА
Биатлон
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Ралли Дакар
Игра "Собери КАМАЗ"
Фотоконкурс "Найди свой КАМАЗ"
Физ-ра
Тренировки
Экстрим
18+
Хоккей с мячом
Чемпионат мира. Мужчины
Другие
Автоспорт
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Лига чемпионов
Чемпионат мира
НБА
Евролига
Еврокубок
Евробаскет
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Киберспорт
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Теннис
Доха
ATP
Турниры Большого Шлема
Сидней
WTA
Новости
Тяжелая атлетика
Фехтование
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Формула-1
Чемпионат мира
Хоккей на траве
Шахматы
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Олимпиада
Блоги
Конференции
Фэнтези
Бизнес
Допинг
Lifestyle
Гараж
Новости
Фэнтези
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
СКА победил «Трактор»
Илья Смирнов
29 января 2017, 20:12
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
29 января 18:10
18
ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»
29 января 15:30
12
Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
28 января 14:38
13
Серена Уильямс выиграла Australian Open
27 января 20:13
19
Дубль Мозякина принес «Магнитке» победу над «Динамо» в Москве
27 января 18:14
18
Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
27 января 12:20
15
Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
25 января 22:51
18
V значит победа! Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер в короткой программе на чемпионате Европы
25 января 20:25
22
«Спартак» уступил СКА
24 января 17:31
9
Эдуард Николаев в редакции «Советского спорта»
24 января 16:28
19
Они уже в Остраве! Российские участники чемпионата Европы провели первые тренировки
23 января 20:40
26
Хоккейный «Спартак» разгромлен ЦСКА
22 января 15:19
14
Миша Зверев сенсационно победил Энди Маррэя на Australian Open
20 января 19:47
14
Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» в редакции «Советского спорта»
19 января 20:28
24
26 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Бамберг»
19 января 20:26
28
СКА уступил «Йокериту»
19 января 13:39
20
Светлане Хоркиной – 38 лет!
18 января 22:26
18
«Динамо» с минимальным счетом переиграло ЦСКА
18 января 13:43
10
Алексей Свирин в редакции «Советского спорта»
17 января 20:57
26
Возвращение команды «КАМАЗ-мастер» на родину
16 января 21:41
9
Луис Адриано прилетел в Москву
16 января 14:25
13
«Спартак» вышел из отпуска и отправился на медосмотр
15 января 20:55
36
Третий этап Кубка мира по натурбану
15 января 19:36
18
СКА без проблем разобрался с «Сибирью»
14 января 22:54
28
Самые красивые полеты на «Гран-при де Русси» в Крылатском
14 января 19:30
45
Весь «Дакар» в фотографиях
13 января 20:53
25
Баскетбольный ЦСКА победил «Милан»
13 января 20:51
20
СКА разгромил «Металлург» из Новокузнецка