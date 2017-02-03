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Теннис  Веснина1:4Цибулкова
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Теннис  Путинцева- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
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Александр Полинский в редакции «Советского спорта»19Александр Полинский в редакции «Советского спорта»
Кузнецова обыграла Гаврилову в 1/8 финала Spb Ladies Trophy-201715Кузнецова обыграла Гаврилову в 1/8 финала Spb Ladies Trophy-2017
Касаткина победила Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге20Касаткина победила Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Лучшие! Российские участники гала-концерта после чемпионата Европы по фигурному катанию21Лучшие! Российские участники гала-концерта после чемпионата Европы по фигурному катанию
Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ26Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ
СКА победил «Трактор»22СКА победил «Трактор»
ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»18ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»
Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open12Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
Серена Уильямс выиграла Australian Open13Серена Уильямс выиграла Australian Open
Дубль Мозякина принес «Магнитке» победу над «Динамо» в Москве19Дубль Мозякина принес «Магнитке» победу над «Динамо» в Москве
Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open18Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде15Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
V значит победа! Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер в короткой программе на чемпионате Европы18V значит победа! Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер в короткой программе на чемпионате Европы
«Спартак» уступил СКА22«Спартак» уступил СКА
Эдуард Николаев в редакции «Советского спорта»9Эдуард Николаев в редакции «Советского спорта»
Они уже в Остраве! Российские участники чемпионата Европы провели первые тренировки19Они уже в Остраве! Российские участники чемпионата Европы провели первые тренировки
Хоккейный «Спартак» разгромлен ЦСКА26Хоккейный «Спартак» разгромлен ЦСКА
Миша Зверев сенсационно победил Энди Маррэя на Australian Open14Миша Зверев сенсационно победил Энди Маррэя на Australian Open
Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» в редакции «Советского спорта»14Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» в редакции «Советского спорта»
26 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Бамберг»2426 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Бамберг»
СКА уступил «Йокериту»28СКА уступил «Йокериту»
Светлане Хоркиной – 38 лет!20Светлане Хоркиной – 38 лет!
«Динамо» с минимальным счетом переиграло ЦСКА18«Динамо» с минимальным счетом переиграло ЦСКА
Алексей Свирин в редакции «Советского спорта»10Алексей Свирин в редакции «Советского спорта»
Возвращение команды «КАМАЗ-мастер» на родину26Возвращение команды «КАМАЗ-мастер» на родину
Луис Адриано прилетел в Москву9Луис Адриано прилетел в Москву
«Спартак» вышел из отпуска и отправился на медосмотр13«Спартак» вышел из отпуска и отправился на медосмотр