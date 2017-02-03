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Футбол
18:00
ЦСКА
0 : 0
Виктория
Хоккей
21:00
Слован
1 : 2
Динамо Москва
Бенди
21:00
Россия
17 : 0
Белоруссия
Баскетбол
20:45
Фенербахче
77 : 71
ЦСКА
Хоккей
21:00
Медвешчак
4 : 7
Локомотив
Футбол
22:00
Камерун
2 : 0
Гана
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Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
18:00
ЦСКА
0 : 0
Виктория
Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Плей-офф 1/2 финала
22:00
Камерун
2 : 0
Гана
Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/2 финала
23:00
Сельта
0 : 0
Алавес
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 24
15:00
Металлург Нк
0 : 1
Амур
16:00
Авангард
3 : 1
Куньлунь
21:00
Слован
1 : 2
Динамо Москва
15:30
Сибирь
5 : 1
Адмирал
18:00
Лада
4 : 0
Ак Барс
21:00
Медвешчак
4 : 7
Локомотив
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 17
04:00
Вашингтон
5 : 3
Бостон
06:30
Лос-Анджелес
5 : 0
Колорадо
06:00
Калгари
5 : 1
Миннесота
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 22
18:30
Ариада-НХ
1 : 4
Ижсталь
18:30
Саров
1 : 5
Торос
18:30
Нефтяник
3 : 1
Молот-Прикамье
19:00
Барс
1 : 3
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 23
11:00
Омские Ястребы
3 : 4
Ладья
16:00
Белые Медведи
2 : 5
Ирбис
15:00
Стальные Лисы
3 : 1
Авто
16:00
Снежные Барсы
3 : 1
Кузнецкие Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 23
18:00
Чайка
0 : 4
Русские Витязи
19:00
ХК МВД
3 : 1
МХК Спартак
19:00
Локо
2 : 1
Алмаз
19:00
СКА-1946
1 : 3
Красная Армия
Теннис.
St. Petersburg Ladies Trophy 2017 1/8 финала
11:00
Петкович
4:6, 4:6
Винчи
14:00
Уильямс
3:6, 1:6
Младенович
13:10
Веснина
2:6, 6:3, 6:3
Корне
18:30
Векич
2:6, 2:6
Цибулкова
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
75 : 90
Олимпиакос
21:00
Жальгирис
89 : 85
Барселона
22:45
Милан
89 : 87
Дарушафака
20:45
Фенербахче
77 : 71
ЦСКА
22:00
Бамберг
90 : 75
Маккаби Тель-Авив
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
18:00
Автодор
88 : 81
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Кливленд
125 : 97
Миннесота
03:30
Бостон
109 : 104
Торонто
03:30
Детройт
118 : 98
Нью-Орлеан
04:30
Даллас
113 : 95
Филадельфия
05:00
Финикс
114 : 124
Клипперс
03:00
Орландо
88 : 98
Индиана
03:30
Бруклин
90 : 95
Нью-Йорк
03:30
Майами
116 : 93
Атланта
05:00
Денвер
99 : 119
Мемфис
05:00
Юта
104 : 88
Милуоки
05:30
Оклахома
100 : 128
Чикаго
06:30
Голден Стэйт
126 : 111
Шарлотт
Бенди.
Чемпионат мира среди мужчин 2017 / 1/4 финала
12:00
Казахстан
4 : 5
Норвегия
18:00
Швеция
34 : 6
Германия
15:00
Финляндия
15 : 1
США
21:00
Россия
17 : 0
Белоруссия
Футзал.
Суперлига 2016/2017
15:00
Сибиряк
7 : 3
Тюмень
Результаты дня
Теннис
13:30
Веснина
1:4
Цибулкова
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
- : -
ЦСКА
Теннис
17:30
Путинцева
- : -
Кузнецова
Футбол
16:00
Локомотив
- : -
Видеотон
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
СКА
Футбол
20:00
Зенит
- : -
Спарта
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Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
16:00
Локомотив
- : -
Видеотон
20:00
Зенит
- : -
Спарта
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 21
22:45
Депортиво
- : -
Бетис
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 19
22:45
Гамбург
- : -
Байер
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 23
22:45
Метц
- : -
Марсель
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 24
16:30
Барыс
- : -
Динамо Минск
17:00
Автомобилист
- : -
Динамо Рига
17:00
Металлург
- : -
СКА
19:30
Спартак
- : -
ХК Сочи
17:00
Трактор
- : -
Северсталь
17:00
Салават Юлаев
- : -
ЦСКА
17:00
Югра
- : -
Йокерит
21:00
Слован
- : -
Витязь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 17
03:00
Баффало
1 : 2 ОТ
Рейнджерс
03:30
Тампа-Бэй
2 : 5
Оттава
04:00
Сент-Луис
5 : 1
Торонто
05:00
Аризона
3 : 4
Чикаго
03:00
Филадельфия
3 : 1
Монреаль
04:00
Нэшвилл
2 : 0
Эдмонтон
04:30
Даллас
3 : 4
Виннипег
06:00
Ванкувер
1 : 4
Сан-Хосе
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 22
15:30
Торпедо У-К
- : -
Сокол
19:00
Буран
- : -
Химик
19:00
Звезда
- : -
Динамо СПб
16:00
Сарыарка
- : -
Ермак
19:00
Дизель
- : -
Рубин
19:00
СКА-Нева
- : -
Динамо Балашиха
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 23
14:00
СКА-Серебряные Львы
- : -
Крылья Советов
19:00
ХК МВД
- : -
МХК Спартак
18:00
Чайка
- : -
Русские Витязи
19:30
Атланты
- : -
МХК Динамо СПб
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Австралия - Чехия
03:00
Томпсон
6:3, 6:3, 6:4
Веселы
05:00
Кириос
6:2, 6:3, 6:2
Сатрал
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Аргентина - Италия
17:00
Пеллья
- : -
Лоренци
19:00
Берлок
- : -
Фоньини
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Германия - Бельгия
16:00
Кольшрайбер
- : -
Дарсис
18:00
Зверев
- : -
де Грееф
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Канада - Великобритания
23:00
Шаповалов
- : -
Эванс
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Сербия - Россия
17:00
Троицки
- : -
Хачанов
19:00
Джокович
- : -
Медведев
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Хорватия - Испания
17:00
Скугор
- : -
Каррено-Буста
19:00
Павич
- : -
Каррено-Буста
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Япония - Франция
06:00
Даниэль
2:6, 3:6, 2:6
Гаске
08:30
Нисиока
3:6, 3:6, 4:6
Симон
Теннис.
St. Petersburg Ladies Trophy 2017 1/4 финала
12:00
Халеп
0:0
Вихлянцева
15:00
Младенович
- : -
Винчи
13:30
Веснина
1:4
Цибулкова
17:30
Путинцева
- : -
Кузнецова
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Галатасарай
- : -
Панатинаикос
22:45
Црвена Звезда
- : -
Анадолу Эфес
22:30
Баскония
- : -
Реал
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Вашингтон
116 : 108
Лейкерс
04:30
Сан-Антонио
102 : 86
Филадельфия
04:00
Хьюстон
108 : 113
Атланта
06:30
Клипперс
120 : 133
Голден Стэйт
Футзал.
Суперлига 2016/2017
15:00
Сибиряк
- : -
Тюмень
17:00
Синара
- : -
Новая генерация
Результаты дня
Хоккей
13:30
Сибирь
- : -
Амур
Футбол
15:30
Челси
- : -
Арсенал
Хоккей
14:00
Авангард
- : -
Адмирал
Футбол
20:30
Боруссия
- : -
РБ Лейпциг
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Футбол.
Кубок африканских наций 2017 / Плей-офф Матч за 3-е место
22:00
Буркина-Фасо
- : -
Гана
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 24
15:30
Челси
- : -
Арсенал
18:00
Кристал Пэлас
- : -
Сандерленд
18:00
Уотфорд
- : -
Бёрнли
18:00
Эвертон
- : -
Борнмут
18:00
Вест Бромвич
- : -
Сток Сити
18:00
Саутгемптон
- : -
Вест Хэм
18:00
Халл Сити
- : -
Ливерпуль
20:30
Тоттенхэм
- : -
Мидлсбро
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 21
15:00
Малага
- : -
Эспаньол
20:30
Атлетико
- : -
Леганес
22:45
Валенсия
- : -
Эйбар
18:15
Барселона
- : -
Атлетик
20:30
Спортинг
- : -
Алавес
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 19
17:30
Бавария
- : -
Шальке 04
17:30
Герта
- : -
Ингольштадт
17:30
Хоффенхайм
- : -
Майнц
17:30
Боруссия М
- : -
Фрайбург
17:30
Кёльн
- : -
Вольфсбург
20:30
Боруссия
- : -
РБ Лейпциг
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 23
22:45
Болонья
- : -
Наполи
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 23
19:00
Монако
- : -
Ницца
22:00
Лилль
- : -
Лорьян
22:00
Дижон
- : -
ПСЖ
22:00
Монпелье
- : -
Бастия
22:00
Бордо
- : -
Ренн
22:00
Генгам
- : -
Кан
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 24
13:00
Металлург Нк
- : -
Куньлунь
14:00
Авангард
- : -
Адмирал
13:30
Сибирь
- : -
Амур
17:00
Нефтехимик
- : -
Лада
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 17
03:00
Питтсбург
- : -
Коламбус
03:30
Каролина
- : -
Эдмонтон
03:30
Флорида
- : -
Анахайм
21:00
Филадельфия
- : -
Лос-Анджелес
03:30
Детройт
- : -
Айлендерс
03:30
Нью-Джерси
- : -
Калгари
21:00
Монреаль
- : -
Вашингтон
23:00
Колорадо
- : -
Виннипег
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 22
17:00
Ариада-НХ
- : -
Торос
17:00
Нефтяник
- : -
Спутник
17:00
Барс
- : -
Молот-Прикамье
17:00
Саров
- : -
Ижсталь
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 23
11:00
Стальные Лисы
- : -
Толпар
15:00
Сарматы
- : -
Авто
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 23
13:00
СКА-1946
- : -
Красная Армия
14:00
Тайфун
- : -
ХК Рига
13:00
Атланты
- : -
МХК Динамо СПб
17:00
СКА-Серебряные Львы
- : -
Крылья Советов
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Австралия - Чехия
04:00
Грот/Пирс
- : -
Колар/Штепанек
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Аргентина - Италия
18:00
Майер/Шварцман
- : -
Болелли/Сеппи
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Германия - Бельгия
15:00
Штруфф/Зверев
- : -
Беммельманс/де Лооре
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Канада - Великобритания
01:00
Поспишил
- : -
Эдмунд
21:00
Нестор/Поспишил
- : -
Инглот/Маррэй
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. США - Швейцария
00:05
Сок
- : -
Кьюдинелли
23:00
Джонсон/Куэрри
- : -
Белльер/Боссель
02:00
Изнер
- : -
Лааксонен
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Сербия - Россия
18:00
Троицки/Зимонич
- : -
Кравчук/Кузнецов
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Хорватия - Испания
18:00
Мектич/Драганья
- : -
Лопес Ф./Лопес М.
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Первый раунд. Япония - Франция
07:00
Сугита/Учияма
- : -
Эрбер/Маю
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
Локомотив
- : -
Нижний Новгород
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Орландо
- : -
Торонто
03:30
Детройт
- : -
Миннесота
04:00
Оклахома
- : -
Мемфис
05:00
Денвер
- : -
Милуоки
06:30
Сакраменто
- : -
Финикс
03:30
Бруклин
- : -
Индиана
04:00
Бостон
- : -
Лейкерс
04:00
Хьюстон
- : -
Чикаго
06:30
Портленд
- : -
Даллас
Футзал.
Суперлига 2016/2017
13:00
Синара
- : -
Новая генерация
16:00
Дина
- : -
Норильский никель
14:00
Прогресс
- : -
Газпром-Югра
17:00
Ухта
- : -
КПРФ
Результаты дня
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«Звезда» победила «Луч»
3 февраля 2017, 12:21
Источник:
ГК «Звезда»
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