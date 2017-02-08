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«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!9«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!
Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок12Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок
Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций25Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций
«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»30«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»
Юлия Ефимова во главе первой профессиональной команды Efimova Team отправилась на сборы на Бали6Юлия Ефимова во главе первой профессиональной команды Efimova Team отправилась на сборы на Бали
Кристина Младенович выиграла Spb Ladies Trophy-201721Кристина Младенович выиграла Spb Ladies Trophy-2017
День Александра Якушева в «Парке Легенд»24День Александра Якушева в «Парке Легенд»
«Звезда» победила «Луч»25«Звезда» победила «Луч»
Александр Полинский в редакции «Советского спорта»19Александр Полинский в редакции «Советского спорта»
Кузнецова обыграла Гаврилову в 1/8 финала Spb Ladies Trophy-201715Кузнецова обыграла Гаврилову в 1/8 финала Spb Ladies Trophy-2017
Касаткина победила Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге20Касаткина победила Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Лучшие! Российские участники гала-концерта после чемпионата Европы по фигурному катанию21Лучшие! Российские участники гала-концерта после чемпионата Европы по фигурному катанию
Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ26Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ
СКА победил «Трактор»22СКА победил «Трактор»
ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»18ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»
Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open12Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
Серена Уильямс выиграла Australian Open13Серена Уильямс выиграла Australian Open
Дубль Мозякина принес «Магнитке» победу над «Динамо» в Москве19Дубль Мозякина принес «Магнитке» победу над «Динамо» в Москве
Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open18Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде15Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
V значит победа! Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер в короткой программе на чемпионате Европы18V значит победа! Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер в короткой программе на чемпионате Европы
«Спартак» уступил СКА22«Спартак» уступил СКА
Эдуард Николаев в редакции «Советского спорта»9Эдуард Николаев в редакции «Советского спорта»
Они уже в Остраве! Российские участники чемпионата Европы провели первые тренировки19Они уже в Остраве! Российские участники чемпионата Европы провели первые тренировки
Хоккейный «Спартак» разгромлен ЦСКА26Хоккейный «Спартак» разгромлен ЦСКА
Миша Зверев сенсационно победил Энди Маррэя на Australian Open14Миша Зверев сенсационно победил Энди Маррэя на Australian Open
Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» в редакции «Советского спорта»14Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» в редакции «Советского спорта»