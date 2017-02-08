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14:00
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Гамбург
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Кёльн
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22:45
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19:30
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Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
12:00
Зенит
2 : 1
Соннам
14:00
ЦСКА
1 : 0
ЛАСК
Футбол.
Кубок Испании 2016/2017 1/2 финала
23:00
Барселона
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Атлетико
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Кубок Германии 2016/2017 1/8 финала
20:30
Гамбург
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Кёльн
22:45
Гройтер Фюрт
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Боруссия М
20:30
Астория
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Арминия
22:45
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 23
22:45
Рома
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Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 24
21:00
Монпелье
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Монако
23:00
ПСЖ
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Лилль
21:00
Кан
0 : 4
Бордо
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Стыковые матчи
18:00
Мидтьюлланд (мол)
1 : 1 (5:6)
Бенфика (мол)
20:00
Аякс (мол)
2 : 0
Ювентус (мол)
18:30
Маккаби Хф (мол)
0 : 1
Боруссия (мол)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 25
19:30
Динамо Минск
4 : 3 Б
Витязь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 18
03:00
Айлендерс
6 : 5 ОТ
Торонто
03:00
Филадельфия
0 : 2
Сент-Луис
03:00
Нью-Джерси
2 : 1
Баффало
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 23
19:00
Буран
2 : 3
Динамо Балашиха
19:00
Рязань
6 : 1
Динамо СПб
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 24
17:00
Ирбис
5 : 1
Мамонты Югры
17:30
Ладья
4 : 2
Тюменский Легион
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 24
18:00
Чайка
1 : 0 ОТ
МХК Спартак
19:00
ХК МВД
2 : 3
Русские Витязи
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Вашингтон
120 : 120
Кливленд
03:00
Нью-Йорк
107 : 121
Лейкерс
03:30
Детройт
113 : 96
Филадельфия
04:00
Миннесота
113 : 115
Майами
05:00
Денвер
110 : 87
Даллас
03:00
Индиана
93 : 90
Оклахома
03:30
Атланта
95 : 120
Юта
03:30
Торонто
118 : 109
Клипперс
04:00
Нью-Орлеан
111 : 106
Финикс
05:30
Мемфис
89 : 74
Сан-Антонио
06:30
Сакраменто
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Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / 1/16 финала Первые матчи
20:00
Вентспилс
74 : 67
Рейер
20:30
Арис
71 : 52
Страсбур
Результаты дня
Баскетбол
19:30
Химки
72 : 72
Бавария
Баскетбол
20:00
Летувос Ритас
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22:45
Боруссия
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Футбол
20:00
Кротоне
0 : 2
Ювентус
Футбол
22:45
Болонья
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Футбол
23:00
Марсель
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Кубок Испании 2016/2017 1/2 финала
23:00
Алавес
- : -
Сельта
Футбол.
Кубок Германии 2016/2017 1/8 финала
20:30
Шпортфройнде
1 : 0
Мюнхен 1860
22:45
Ганновер 96
- : -
Айнтрахт
20:30
Зандхаузен
0 : 3
Шальке 04
22:45
Боруссия
- : -
Герта
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 18
20:00
Кротоне
0 : 2
Ювентус
22:45
Болонья
- : -
Милан
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 24
21:00
Ницца
1 : 0
Сент-Этьен
21:00
Лион
2 : 0
Нанси
21:00
Метц
0 : 0
Дижон
21:00
Лорьян
0 : 1
Тулуза
21:00
Анже
0 : 0
Ренн
23:00
Марсель
- : -
Генгам
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Стыковые матчи
16:00
Рома (мол)
1 : 2
Монако (мол)
18:00
Алтинорду (мол)
0 : 2
Атлетико (мол)
20:00
Русенборг (мол)
0 : 0
Базель (мол)
18:00
Виторул (мол)
4 : 2
Копенгаген (мол)
20:00
Зальцбург (мол)
1 : 1
Манчестер Сити (мол)
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 18
03:00
Баффало
5 : 4 ОТ
Сан-Хосе
03:00
Питтсбург
2 : 3 Б
Калгари
03:30
Детройт
2 : 3 ОТ
Коламбус
03:30
Тампа-Бэй
5 : 0
Лос-Анджелес
04:00
Виннипег
2 : 4
Миннесота
03:00
Вашингтон
5 : 0
Каролина
03:00
Рейнджерс
4 : 1
Анахайм
03:30
Оттава
0 : 6
Сент-Луис
03:30
Торонто
3 : 1
Даллас
04:00
Нэшвилл
4 : 2
Ванкувер
05:00
Колорадо
4 : 0
Монреаль
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 23
18:30
Нефтяник
2 : 1
Ижсталь
19:00
Барс
0 : 3
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 24
18:30
Алмаз
1 : 0
СКА-Серебряные Львы
19:30
ХК Рига
2 : 3
Тайфун
19:00
Локо
5 : 0
СКА-1946
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа E
22:45
Мурсия
- : -
Локомотив
23:00
Гран Канария
- : -
Фуэнлабрада
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа F
19:30
Химки
72 : 72
Бавария
21:30
Ратиофарм
41 : 23
Литкабелис
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа G
19:30
Нижний Новгород
73 : 81
Хапоэль
20:00
Летувос Ритас
86 : 82
Зенит
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / ТОП-16 / Группа H
21:00
Цедевита
42 : 41
Уникаха
22:00
Альба Берлин
0 : 0
Валенсия
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
111 : 107
Бруклин
04:30
Даллас
113 : 114
Портленд
04:00
Хьюстон
128 : 104
Орландо
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / 1/16 финала Первые матчи
18:30
Автодор
87 : 84
Ольденбург
22:00
ПАОК
- : -
Партизан
22:00
Скайлайнерс
- : -
Пинар
20:00
Ювентус
- : -
АЕК Афины
22:00
Маккаби Р
- : -
Людвигсбург
22:30
Динамо Сассари
- : -
Нимбурк
Результаты дня
Хоккей
04:00
Миннесота
- : -
Чикаго
Баскетбол
19:00
УНИКС
- : -
Реал
Баскетбол
21:00
ЦСКА
- : -
Црвена Звезда
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16:45
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Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
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Еврохоккейтур 2016/17 / Шведские игры
19:30
Россия
- : -
Финляндия
21:15
Чехия
- : -
Швеция
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 18
04:00
Миннесота
- : -
Чикаго
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 24
13:00
Кузнецкие Медведи
- : -
Снежные Барсы
17:00
Ирбис
- : -
Тюменский Легион
14:30
Сибирские Снайперы
- : -
Алтай
17:30
Ладья
- : -
Мамонты Югры
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 24
18:00
ХК Рига
- : -
Тайфун
19:00
Локо
- : -
СКА-1946
18:30
Алмаз
- : -
СКА-Серебряные Львы
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Реал
21:00
ЦСКА
- : -
Црвена Звезда
22:15
Панатинаикос
- : -
Бамберг
20:30
Анадолу Эфес
- : -
Милан
22:05
Маккаби Тель-Авив
- : -
Баскония
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Индиана
- : -
Кливленд
03:30
Атланта
- : -
Денвер
03:30
Детройт
- : -
Лейкерс
04:00
Милуоки
- : -
Майами
04:00
Нью-Йорк
- : -
Клипперс
03:00
Филадельфия
- : -
Сан-Антонио
03:30
Бруклин
- : -
Вашингтон
04:00
Мемфис
- : -
Финикс
04:00
Миннесота
- : -
Торонто
04:00
Нью-Орлеан
- : -
Юта
06:30
Голден Стэйт
- : -
Чикаго
06:30
Сакраменто
- : -
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Санкт-Петербург
Тренировка хоккейной сборной России накануне матча с финнами
Илья Смирнов
8 февраля 2017, 20:56
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