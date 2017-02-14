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Хоккей
17:00
Салават Юлаев
3 : 1
Ак Барс
Хоккей
19:30
СКА
2 : 4
Спартак
Футбол
22:45
ПСЖ
4 : 0
Барселона
Хоккей
19:30
ЦСКА
4 : 3
ХК Сочи
Хоккей
19:30
Витязь
5 : 3
Куньлунь
Футбол
22:45
Бенфика
1 : 0
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
22:45
ПСЖ
4 : 0
Барселона
22:45
Бенфика
1 : 0
Боруссия
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 26
16:30
Барыс
2 : 1 ОТ
Сибирь
17:00
Югра
2 : 3 ОТ
Авангард
19:00
Северсталь
2 : 3 ОТ
Торпедо
19:30
ЦСКА
4 : 3
ХК Сочи
19:30
СКА
2 : 4
Спартак
17:00
Автомобилист
7 : 2
Металлург Нк
17:00
Салават Юлаев
3 : 1
Ак Барс
19:30
Динамо Москва
3 : 2
Амур
19:30
Динамо Минск
8 : 3
Лада
19:30
Витязь
5 : 3
Куньлунь
19:30
Йокерит
3 : 2 ОТ
Нефтехимик
21:00
Медвешчак
4 : 5 ОТ
Слован
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
03:00
Коламбус
2 : 3
Рейнджерс
05:00
Калгари
0 : 5
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 24
16:30
Зауралье
2 : 3 ОТ
Рубин
17:30
Ижсталь
3 : 2
Торос
16:30
Южный Урал
3 : 2
Челмет
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 25
12:00
Авто
4 : 0
Снежные Барсы
13:00
Толпар
10 : 1
Алтай
17:30
Ладья
3 : 4 ОТ
Спутник Альметьевск
13:00
Мамонты Югры
0 : 2
Стальные Лисы
17:00
Тюменский Легион
0 : 8
Сарматы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 25
15:00
Русские Витязи
2 : 5
МХК Динамо СПб
19:30
ХК Рига
1 : 3
ХК МВД
17:00
МХК Спартак
2 : 1
Атланты
Теннис.
ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 1/16 финала
13:00
Кольшрайбер
7:5, 6:2
Пуй
14:30
Грикспоор
3:6, 2:6
Мюллер
16:00
Тситсипас
4:6, 6:7
Тсонга
13:00
Маю
6:3, 3:6, 4:6
Симон
14:30
Клижан
6:4, 0:6, 6:1
Вердаско
22:00
Чилич
5:7, 6:3, 6:2
Пэр
Теннис.
Qatar Total Open 2017 1/16 финала
14:00
Янкович
1:6, 4:6
Павлюченкова
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
99 : 105
Филадельфия
03:30
Бруклин
103 : 112
Мемфис
04:00
Вашингтон
120 : 98
Оклахома
04:30
Даллас
98 : 111
Бостон
05:00
Финикс
108 : 110
Нью-Орлеан
03:00
Индиана
106 : 110
Сан-Антонио
03:30
Майами
107 : 116
Орландо
04:00
Милуоки
102 : 89
Детройт
05:00
Денвер
132 : 110
Голден Стэйт
05:00
Юта
72 : 88
Клипперс
06:30
Портленд
104 : 109
Атланта
Результаты дня
Биатлон
16:30
Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол
22:45
Бавария
- : -
Арсенал
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
Трактор
Футбол
22:45
Реал
- : -
Наполи
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
16:30
Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
22:45
Бавария
- : -
Арсенал
22:45
Реал
- : -
Наполи
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 26
17:00
Металлург
- : -
Трактор
21:00
Слован
- : -
Медвешчак
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
03:00
Нью-Джерси
- : -
Колорадо
03:30
Оттава
- : -
Баффало
04:00
Виннипег
- : -
Даллас
05:00
Эдмонтон
- : -
Аризона
03:00
Питтсбург
- : -
Ванкувер
03:30
Торонто
- : -
Айлендерс
04:00
Миннесота
- : -
Анахайм
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 24
14:00
Ермак
- : -
СКА-Нева
15:30
Торпедо У-К
- : -
Рязань
17:00
Спутник
- : -
Дизель
18:30
Химик
- : -
Барс
19:00
ТХК
- : -
Саров
15:00
Сокол
- : -
Звезда
16:00
Сарыарка
- : -
Буран
18:30
Динамо СПб
- : -
Ариада-НХ
19:00
Динамо Балашиха
- : -
Нефтяник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 25
13:00
Кузнецкие Медведи
- : -
Белые Медведи
17:30
Ладья
- : -
Спутник Альметьевск
14:30
Сибирские Снайперы
- : -
Омские Ястребы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 25
17:00
Красная Армия
- : -
Тайфун
19:00
Крылья Советов
- : -
Амурские Тигры
Теннис.
ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 1/16 финала
00:05
Чорич
7:6, 0:0
Хачанов
Теннис.
Qatar Total Open 2017 1/16 финала
13:00
Бегу
- : -
Касаткина
13:00
Путинцева
- : -
Бачински
13:00
Винчи
- : -
Дэвис
13:00
Стрыцова
- : -
Аль-Набхани
13:00
Чжанг
- : -
Бабош
13:00
Зигемунд
- : -
Пуиг
13:00
Возняцки
- : -
Бертенс
13:00
МакХэйл
- : -
Веснина
13:00
Мугуруса
- : -
Бюйюкакчай
13:00
Бренгл
- : -
Гарсия
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
Локомотив
- : -
Астана
Баскетбол.
НБА 2016/17
04:00
Миннесота
- : -
Кливленд
06:30
Лейкерс
- : -
Сакраменто
04:00
Чикаго
- : -
Торонто
Результаты дня
Биатлон
16:30
Индивидуальная гонка. Мужчины
Хоккей
19:30
СКА
- : -
ХК Сочи
Футбол
21:00
Сельта
- : -
Шахтер
Футбол
19:00
Краснодар
- : -
Фенербахче
Футбол
21:00
Ростов
- : -
Спарта
Футбол
23:05
Андерлехт
- : -
Зенит
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
16:30
Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Плей-офф 1/16 финала
19:00
Краснодар
- : -
Фенербахче
21:00
Боруссия М
- : -
Фиорентина
21:00
Гент
- : -
Тоттенхэм
21:00
Сельта
- : -
Шахтер
21:00
Лудогорец
- : -
Копенгаген
21:00
Алкмар
- : -
Лион
21:00
Ростов
- : -
Спарта
21:00
Олимпиакос
- : -
Османлыспор
21:00
Астра
- : -
Генк
23:05
ПАОК
- : -
Шальке 04
23:05
Хапоэль Б-Ш
- : -
Бешикташ
23:05
Вильярреал
- : -
Рома
23:05
Легия
- : -
Аякс
23:05
Манчестер Юнайтед
- : -
Сент-Этьен
23:05
Андерлехт
- : -
Зенит
23:05
Атлетик
- : -
АПОЭЛ
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 26
16:30
Барыс
- : -
Металлург Нк
17:00
Югра
- : -
Сибирь
19:00
Локомотив
- : -
Куньлунь
19:30
Динамо Москва
- : -
Адмирал
19:30
Динамо Минск
- : -
Нефтехимик
17:00
Автомобилист
- : -
Авангард
19:00
Северсталь
- : -
Спартак
19:30
ЦСКА
- : -
Торпедо
19:30
СКА
- : -
ХК Сочи
19:30
Витязь
- : -
Амур
19:30
Йокерит
- : -
Ак Барс
20:30
Динамо Рига
- : -
Лада
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
03:00
Коламбус
- : -
Торонто
05:30
Калгари
- : -
Филадельфия
04:00
Детройт
- : -
Сент-Луис
06:30
Сан-Хосе
- : -
Флорида
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 25
11:00
Авто
- : -
Алтай
14:30
Сибирские Снайперы
- : -
Омские Ястребы
13:00
Кузнецкие Медведи
- : -
Белые Медведи
16:30
Толпар
- : -
Снежные Барсы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 25
19:00
Крылья Советов
- : -
Амурские Тигры
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
Зенит
- : -
ЦСКА
Нижний Новгород
- : -
УНИКС
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Кливленд
- : -
Индиана
03:30
Бостон
- : -
Филадельфия
03:30
Детройт
- : -
Даллас
04:00
Мемфис
- : -
Нью-Орлеан
05:00
Денвер
- : -
Миннесота
03:00
Орландо
- : -
Сан-Антонио
03:30
Бруклин
- : -
Милуоки
03:30
Торонто
- : -
Шарлотт
04:00
Хьюстон
- : -
Майами
05:00
Финикс
- : -
Лейкерс
05:00
Юта
- : -
Портленд
06:30
Голден Стэйт
- : -
Сакраменто
05:30
Оклахома
- : -
Нью-Йорк
06:30
Клипперс
- : -
Атланта
Результаты дня
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Санкт-Петербург
«ПСЖ» разгромил «Барселону»
14 февраля 2017, 23:10
Источник:
Reuters
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