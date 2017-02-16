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Футбол
19:00
Краснодар
1 : 0
Фенербахче
Хоккей
19:30
СКА
6 : 2
ХК Сочи
Футбол
23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 0
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Футбол
19:00
Спартак
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
16:30
Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Плей-офф 1/16 финала
19:00
Краснодар
1 : 0
Фенербахче
21:00
Боруссия М
0 : 1
Фиорентина
21:00
Гент
1 : 0
Тоттенхэм
21:00
Сельта
0 : 1
Шахтер
21:00
Лудогорец
1 : 2
Копенгаген
21:00
Алкмар
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Лион
21:00
Ростов
4 : 0
Спарта
21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
21:00
Астра
2 : 2
Генк
23:05
ПАОК
0 : 1
Шальке 04
23:05
Хапоэль Б-Ш
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Бешикташ
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Вильярреал
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Рома
23:05
Легия
0 : 0
Аякс
23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Сент-Этьен
23:05
Андерлехт
2 : 0
Зенит
23:05
Атлетик
1 : 1
АПОЭЛ
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
19:00
Спартак
3 : 1
Олесунн
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 26
16:30
Барыс
2 : 3 ОТ
Металлург Нк
17:00
Югра
3 : 2 ОТ
Сибирь
19:00
Локомотив
4 : 2
Куньлунь
19:30
Динамо Москва
2 : 1 ОТ
Адмирал
19:30
Динамо Минск
2 : 1 Б
Нефтехимик
17:00
Автомобилист
2 : 3 Б
Авангард
19:00
Северсталь
2 : 1 ОТ
Спартак
19:30
ЦСКА
4 : 2
Торпедо
19:30
СКА
6 : 2
ХК Сочи
19:30
Витязь
2 : 3 Б
Амур
19:30
Йокерит
4 : 5
Ак Барс
20:30
Динамо Рига
2 : 1 ОТ
Лада
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
03:00
Коламбус
5 : 2
Торонто
05:30
Калгари
3 : 1
Филадельфия
04:00
Детройт
0 : 2
Сент-Луис
06:30
Сан-Хосе
5 : 6 ОТ
Флорида
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 25
12:00
Авто
10 : 2
Алтай
14:30
Сибирские Снайперы
7 : 2
Омские Ястребы
13:00
Кузнецкие Медведи
5 : 2
Белые Медведи
16:30
Толпар
3 : 0
Снежные Барсы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 25
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Амурские Тигры
Теннис.
Qatar Total Open 2017 1/4 финала
15:40
Стосур
5:7, 4:6
Цибулкова
Теннис.
ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 1/8 финала
13:30
Бердых
7:6, 6:1
Гаске
17:15
Хаазе
7:5, 4:6, 4:6
Гоффен
23:40
Симон
3:4
Тим
14:45
Чилич
6:1, 2:6, 6:4
Чорич
21:30
Димитров
7:6, 6:1
Истомин
Теннис.
Qatar Total Open 2017 1/8 финала
11:00
Кербер
4:6, 6:0, 4:6
Касаткина
11:00
Стрыцова
3:6, 6:3, 4:6
Стосур
13:30
Радванска
5:7, 3:6
Возняцки
11:00
Дэвис
7:5, 6:2
Веснина
11:00
Гарсия
5:7, 4:6
Плишкова
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:30
Нижний Новгород
98 : 112
УНИКС
20:00
Зенит
90 : 77
ЦСКА
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Кливленд
113 : 104
Индиана
03:30
Бостон
116 : 108
Филадельфия
03:30
Детройт
98 : 91
Даллас
04:00
Мемфис
91 : 95
Нью-Орлеан
05:00
Денвер
99 : 112
Миннесота
03:00
Орландо
79 : 107
Сан-Антонио
03:30
Бруклин
125 : 129
Милуоки
03:30
Торонто
90 : 85
Шарлотт
04:00
Хьюстон
109 : 117
Майами
05:00
Финикс
137 : 101
Лейкерс
05:00
Юта
111 : 88
Портленд
06:30
Голден Стэйт
109 : 86
Сакраменто
05:30
Оклахома
116 : 105
Нью-Йорк
06:30
Клипперс
99 : 84
Атланта
Результаты дня
Биатлон
16:45
Эстафета. Женщины
Футбол
22:45
Бастия
- : -
Монако
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
Трактор
Футбол
22:45
Ювентус
- : -
Палермо
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
16:45
Эстафета. Женщины
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 23
22:45
Гранада
- : -
Бетис
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 21
22:30
Аугсбург
- : -
Байер
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 25
22:45
Ювентус
- : -
Палермо
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 26
22:45
Бастия
- : -
Монако
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 26
17:00
Металлург
- : -
Трактор
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
03:00
Айлендерс
- : -
Рейнджерс
03:00
Нью-Джерси
- : -
Оттава
04:00
Миннесота
- : -
Даллас
05:00
Эдмонтон
- : -
Филадельфия
03:00
Баффало
- : -
Колорадо
03:00
Питтсбург
- : -
Виннипег
04:00
Сент-Луис
- : -
Ванкувер
06:30
Лос-Анджелес
- : -
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 24
14:00
Ермак
- : -
Буран
15:30
Торпедо У-К
- : -
СКА-Нева
16:30
Зауралье
- : -
Южный Урал
17:30
Ижсталь
- : -
Дизель
18:30
Химик
- : -
Саров
15:00
Сокол
- : -
Рязань
16:00
Сарыарка
- : -
Звезда
17:00
Рубин
- : -
Челмет
18:30
Динамо СПб
- : -
Нефтяник
19:00
Динамо Балашиха
- : -
Ариада-НХ
19:00
ТХК
- : -
Барс
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 25
11:00
Тюменский Легион
- : -
Стальные Лисы
16:30
Толпар
- : -
Снежные Барсы
16:30
Авто
- : -
Алтай
17:00
Мамонты Югры
- : -
Сарматы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 25
17:00
Красная Армия
- : -
Тайфун
19:00
Русские Витязи
- : -
Атланты
17:00
МХК Спартак
- : -
МХК Динамо СПб
19:30
ХК Рига
- : -
Чайка
Теннис.
Qatar Total Open 2017 1/4 финала
Касаткина
- : -
Пуиг
Чжанг
- : -
Плишкова
Возняцки
- : -
Дэвис
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Индиана
- : -
Вашингтон
04:00
Чикаго
- : -
Бостон
Футзал.
Суперлига 2016/2017
19:30
Динамо
- : -
Тюмень
Результаты дня
Биатлон
16:45
Эстафета. Мужчины
Хоккей
17:00
СКА
- : -
Торпедо
Хоккей
17:00
ЦСКА
- : -
Спартак
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
16:45
Эстафета. Мужчины
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 23
15:00
Спортинг
- : -
Атлетико
20:30
Депортиво
- : -
Алавес
18:15
Реал
- : -
Эспаньол
22:45
Севилья
- : -
Эйбар
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 21
17:30
Боруссия
- : -
Вольфсбург
17:30
Майнц
- : -
Вердер
20:30
Гамбург
- : -
Фрайбург
17:30
Герта
- : -
Бавария
17:30
Хоффенхайм
- : -
Дармштадт
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 25
20:00
Аталанта
- : -
Кротоне
22:45
Эмполи
- : -
Лацио
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 26
19:00
Марсель
- : -
Ренн
22:00
Кан
- : -
Лилль
22:00
Метц
- : -
Нант
22:00
Лорьян
- : -
Ницца
22:00
Анже
- : -
Нанси
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 26
14:00
Барыс
- : -
Авангард
14:30
Югра
- : -
Металлург Нк
17:00
Витязь
- : -
Адмирал
17:00
Северсталь
- : -
ХК Сочи
17:00
ЦСКА
- : -
Спартак
14:30
Салават Юлаев
- : -
Лада
15:00
Автомобилист
- : -
Сибирь
17:00
Локомотив
- : -
Амур
17:00
Динамо Москва
- : -
Куньлунь
17:00
Динамо Минск
- : -
Ак Барс
17:00
СКА
- : -
Торпедо
18:00
Динамо Рига
- : -
Нефтехимик
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
03:00
Коламбус
- : -
Питтсбург
06:00
Анахайм
- : -
Флорида
22:00
Детройт
- : -
Вашингтон
03:30
Каролина
- : -
Колорадо
21:00
Баффало
- : -
Сент-Луис
22:00
Монреаль
- : -
Виннипег
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 25
11:00
Мамонты Югры
- : -
Сарматы
15:00
Тюменский Легион
- : -
Стальные Лисы
13:00
Ирбис
- : -
Спутник Альметьевск
16:00
Ладья
- : -
Реактор
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 25
13:00
МХК Спартак
- : -
МХК Динамо СПб
14:00
ХК Рига
- : -
Чайка
13:00
Русские Витязи
- : -
Атланты
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
17:30
Цмоки-Минск
- : -
Астана
Футзал.
Суперлига 2016/2017
Сибиряк
- : -
КПРФ
13:30
Синара
- : -
Газпром-Югра
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Прогресс
- : -
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Санкт-Петербург
«Ростов» разгромил «Спарту»
Анна Коновалова
16 февраля 2017, 22:32
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