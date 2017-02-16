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ЦСКА обыграл «Торпедо»19ЦСКА обыграл «Торпедо»
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«ПСЖ» разгромил «Барселону»15«ПСЖ» разгромил «Барселону»
Исполнительный продюсер компании FOX Sports в гостях у «Советского спорта»15Исполнительный продюсер компании FOX Sports в гостях у «Советского спорта»
Быстрый дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»15Быстрый дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Мутко, Колобков и Жуков открыли музей спорта25Мутко, Колобков и Жуков открыли музей спорта
ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Евролиге15ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Евролиге
Сборная России обыграла финнов в матче Евротура17Сборная России обыграла финнов в матче Евротура
Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира22Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира
Тренировка хоккейной сборной России накануне матча с финнами18Тренировка хоккейной сборной России накануне матча с финнами
«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!9«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!
Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок12Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок
Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций25Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций
«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»30«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»
Юлия Ефимова во главе первой профессиональной команды Efimova Team отправилась на сборы на Бали6Юлия Ефимова во главе первой профессиональной команды Efimova Team отправилась на сборы на Бали
Кристина Младенович выиграла Spb Ladies Trophy-201721Кристина Младенович выиграла Spb Ladies Trophy-2017
День Александра Якушева в «Парке Легенд»24День Александра Якушева в «Парке Легенд»
«Звезда» победила «Луч»25«Звезда» победила «Луч»
Александр Полинский в редакции «Советского спорта»19Александр Полинский в редакции «Советского спорта»
Кузнецова обыграла Гаврилову в 1/8 финала Spb Ladies Trophy-201715Кузнецова обыграла Гаврилову в 1/8 финала Spb Ladies Trophy-2017
Касаткина победила Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге20Касаткина победила Бенчич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Лучшие! Российские участники гала-концерта после чемпионата Европы по фигурному катанию21Лучшие! Российские участники гала-концерта после чемпионата Европы по фигурному катанию
Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ26Столичный дивизион с Овечкиным и Бобровским стал победителем Матча всех звезд НХЛ
СКА победил «Трактор»22СКА победил «Трактор»
ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»18ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»
Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open12Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open