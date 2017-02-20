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Биатлон
13:30
Масс-старт. Женщины
Футбол
19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Футбол
22:45
Барселона
2 : 1
Леганес
Биатлон
16:45
Масс-старт. Мужчины
Хоккей
20:30
Рейнджерс
2 : 1
Вашингтон
Футбол
23:00
ПСЖ
0 : 0
Тулуза
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
16:45
Масс-старт. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Чемпионат мира. Хохфильцен
13:30
Масс-старт. Женщины
Футбол.
Кубок Англии 2016/2017 1/8 финала
17:00
Фулхэм
0 : 3
Тоттенхэм
19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 23
14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
20:30
Сельта
3 : 0
Осасуна
18:15
Валенсия
2 : 0
Атлетик
22:45
Барселона
2 : 1
Леганес
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 21
17:30
Боруссия М
1 : 2
РБ Лейпциг
19:30
Кёльн
1 : 1
Шальке 04
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 25
14:30
Болонья
0 : 1
Интер
17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
17:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
17:00
Кьево
1 : 3
Наполи
17:00
Сампдория
1 : 1
Кальяри
20:00
Рома
4 : 1
Торино
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 26
17:00
Бордо
3 : 0
Генгам
19:00
Лион
4 : 2
Дижон
19:00
Монпелье
2 : 1
Сент-Этьен
23:00
ПСЖ
0 : 0
Тулуза
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
03:00
Нью-Джерси
3 : 2
Айлендерс
03:00
Чикаго
1 : 3
Эдмонтон
04:00
Даллас
4 : 3 ОТ
Тампа-Бэй
06:00
Ванкувер
2 : 1 ОТ
Калгари
20:30
Рейнджерс
2 : 1
Вашингтон
03:00
Торонто
3 : 6
Оттава
04:00
Аризона
1 : 4
Сан-Хосе
04:00
Миннесота
5 : 2
Нэшвилл
06:00
Лос-Анджелес
2 : 3
Флорида
23:00
Питтсбург
2 : 5
Детройт
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 24
12:00
Ермак
3 : 1
Рязань
14:00
Сарыарка
2 : 3
СКА-Нева
15:00
Зауралье
4 : 3 ОТ
Челмет
15:00
Рубин
6 : 2
Южный Урал
17:00
Динамо Балашиха
3 : 1
Саров
13:00
Сокол
4 : 0
Буран
14:00
Торпедо У-К
3 : 1
Звезда
15:00
Молот-Прикамье
1 : 3
Спутник
15:00
Торос
4 : 1
Дизель
17:00
Динамо СПб
8 : 0
Барс
17:00
ТХК
2 : 1
Нефтяник
17:00
Химик
2 : 1
Ариада-НХ
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 25
09:00
Сибирские Снайперы
3 : 2
Белые Медведи
13:00
Ирбис
5 : 1
Спутник Альметьевск
09:00
Кузнецкие Медведи
3 : 4 ОТ
Омские Ястребы
16:00
Ладья
4 : 2
Реактор
Теннис.
ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 Финал
18:00
Тсонга
4:6, 6:4, 6:1
Гоффен
Теннис.
Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 1/32 финала
11:00
Ларссон
3:6, 3:6
Гарсия
11:00
Ванг
7:6, 6:2
Остапенко
12:45
Бегу
1:6, 5:7
Севастова
14:00
Макарова
6:3, 6:1
Жу
15:30
Павлюченкова
6:7, 6:2, 4:6
Жабер
11:00
Чженг
6:4, 3:6, 6:3
Арруабаррена
12:30
Стосур
6:3, 6:3
Чжанг
13:35
Бюйюкакчай
7:6, 3:6, 2:6
Голубич
14:00
Чанг
2:6, 4:6
Осака
16:45
Зигемунд
6:7, 6:4, 7:6
Солер-Эспиноза
18:00
Янкович
1:6, 3:6
Бартель
19:30
Плишкова
3:6, 7:5, 6:3
Винчи
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
ЦСКА
83 : 77
Локомотив
18:00
Калев
82 : 91
Енисей
17:30
Цмоки-Минск
70 : 80
Астана
19:00
Нижний Новгород
93 : 97
Зенит
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:30
Локомотив
3 : 0
Нефтяник
15:00
Урал
0 : 3
Факел
18:00
Динамо М
1 : 3
Зенит-Казань
18:00
Белогорье
3 : 0
НОВА
14:00
Кузбасс
3 : 0
Динамо Кр
16:00
Газпром-Югра
3 : 1
Югра-Самотлор
18:00
Динамо-ЛО
0 : 3
Енисей
Результаты дня
Баскетбол
19:00
УНИКС
- : -
Химки
Футбол
22:55
Саттон Юнайтед
- : -
Арсенал
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Футбол.
Кубок Англии 2016/2017 1/8 финала
22:55
Саттон Юнайтед
- : -
Арсенал
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 23
22:45
Малага
- : -
Лас-Пальмас
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 19
01:00
Оттава
2 : 3
Виннипег
02:00
Баффало
1 : 5
Чикаго
03:30
Каролина
0 : 4
Торонто
04:30
Сан-Хосе
1 : 2 ОТ
Бостон
06:00
Ванкувер
2 : 3
Филадельфия
02:00
Айлендерс
6 : 4
Нью-Джерси
02:00
Коламбус
3 : 4
Нэшвилл
04:30
Колорадо
2 : 3 ОТ
Тампа-Бэй
05:00
Анахайм
1 : 0
Лос-Анджелес
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 26
13:00
Кузнецкие Медведи
3 : 1
Омские Ястребы
14:30
Сибирские Снайперы
2 : 2
Белые Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 26
17:00
Красная Армия
- : -
МХК Спартак
Теннис.
Rio Open 2017 1/16 финала
22:30
Рууд
- : -
Дутра Силва
22:30
Багнис
- : -
Лайович
Теннис.
Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 1/32 финала
10:00
Шведова
3:6, 6:4, 4:6
Пуиг
11:00
Пиронкова
3:6, 2:6
Мертенс
12:30
Бондаренко
4:6, 6:4, 6:3
Соболенко
13:00
Младенович
6:3, 6:3
Синякова
14:30
Чжанг
0:6, 0:1
Конюх
11:00
Путинцева
1:6, 5:7
Беллис
12:30
Бренгл
2:6, 7:6, 3:6
Дои
12:30
Пенг
6:1, 6:1
Цуренко
14:00
Дэвис
2:6, 1:0
Минелла
15:30
Бертенс
- : -
МакХэйл
18:00
Касаткина
- : -
Возняцки
19:30
Риск
- : -
Вандевеге
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Химки
Результаты дня
Хоккей
19:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
Хоккей
19:30
СКА
- : -
Витязь
Футбол
22:45
Байер
- : -
Атлетико
Хоккей
19:30
Динамо Москва
- : -
Торпедо
Хоккей
19:30
ЦСКА
- : -
Йокерит
Футбол
22:45
Манчестер Сити
- : -
Монако
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
22:45
Байер
- : -
Атлетико
22:45
Манчестер Сити
- : -
Монако
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Западная конференция 1/4 финала
19:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
19:30
СКА
- : -
Витязь
19:30
Динамо Москва
- : -
Торпедо
19:30
ЦСКА
- : -
Йокерит
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 20
04:00
Сент-Луис
- : -
Флорида
05:00
Аризона
- : -
Анахайм
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 26
15:30
Алтай
- : -
Сарматы
16:00
Снежные Барсы
- : -
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 26
18:30
Алмаз
0 : 0
Атланты
19:00
Крылья Советов
0 : 0
Русские Витязи
Теннис.
Rio Open 2017 1/16 финала
00:05
Шварцман
- : -
Оливо
01:00
де Грееф
- : -
Куэвас
01:00
Кикер
- : -
Чеччинато
02:30
Карбалльес Баена
- : -
Соуза
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / 1/16 финала Ответные матчи
Ольденбург
- : -
Автодор
Пинар
- : -
Скайлайнерс
АЕК Афины
- : -
Ювентус
Нимбурк
- : -
Динамо Сассари
Результаты дня
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Санкт-Петербург
Праздник красоты в Лужниках
Дарья Исаева
20 февраля 2017, 14:46
Источник:
Photo.sovsport.ru
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