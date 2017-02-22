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Хоккей
19:00
Локомотив
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Динамо Минск
Хоккей
19:30
СКА
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Витязь
Футбол
22:45
Байер
2 : 4
Атлетико
Хоккей
19:30
Динамо Москва
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Торпедо
Хоккей
19:30
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
22:45
Байер
2 : 4
Атлетико
22:45
Манчестер Сити
5 : 3
Монако
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 21
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
17:00
Порту (мол)
3 : 0
Виторул (мол)
20:00
Аякс (мол)
3 : 0
Динамо К (мол)
20:00
Зальцбург (мол)
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18:00
Атлетико (мол)
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Севилья (мол)
20:00
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Бенфика (мол)
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Западная конференция 1/4 финала
19:00
Локомотив
2 : 1
Динамо Минск
19:30
СКА
3 : 1
Витязь
19:30
Динамо Москва
1 : 0 ОТ
Торпедо
19:30
ЦСКА
4 : 2
Йокерит
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 20
04:00
Сент-Луис
1 : 2
Флорида
05:00
Аризона
3 : 2
Анахайм
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 26
15:30
Алтай
0 : 4
Сарматы
16:00
Снежные Барсы
0 : 4
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 26
18:30
Алмаз
2 : 1
Атланты
19:00
Крылья Советов
3 : 2
Русские Витязи
Теннис.
Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 1/16 финала
10:00
Цибулкова
2:6, 6:4, 2:6
Макарова
11:00
Дои
2:6, 5:7
Веснина
13:30
Стосур
4:6, 3:6
Конюх
14:30
Мертенс
3:6, 2:6
Радванска
14:50
МакХэйл
6:3, 6:4
Осака
11:00
Пуиг
6:1, 4:6, 6:2
Гарсия
11:00
Беллис
7:5, 7:6
Зигемунд
13:30
Жабер
3:6, 1:6
Ванг
14:40
Дэвис
1:6, 6:1, 6:3
Плишкова
15:00
Голубич
4:6, 2:6
Возняцки
15:50
Мугуруса
1:4
Бондаренко
16:50
Младенович
6:2, 6:4
Плишкова
18:30
Кербер
6:4, 6:3
Бартель
16:15
Севастова
6:4, 6:7, 6:2
Риск
17:30
Стрыцова
3:6, 2:6
Пенг
19:50
Чженг
5:7, 1:6
Свитолина
Теннис.
Rio Open 2017 1/16 финала
00:30
Шварцман
6:2, 3:6, 6:4
Оливо
01:00
де Грееф
6:3, 3:6, 7:5
Куэвас
22:30
Монтейро
2:6, 7:6, 6:4
Элиаш
23:00
Рамос-Винолас
6:2, 6:0
Робер
01:00
Кикер
7:5, 6:0
Чеччинато
02:30
Карбалльес Баена
6:3, 6:1
Соуза
22:30
Робредо
2:6, 4:6
Фоньини
23:00
Лоренци
6:4, 1:6, 4:6
Дельбонис
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / 1/16 финала Ответные матчи
20:00
Пинар
72 : 52
Скайлайнерс
20:30
Нимбурк
84 : 63
Динамо Сассари
20:30
АЕК Афины
75 : 54
Ювентус
22:00
Ольденбург
98 : 89
Автодор
Результаты дня
Футбол
14:00
ЦСКА (мол)
2 : 1
Русенборг (мол)
Хоккей
19:00
Ак Барс
1 : 1
Салават Юлаев
Футбол
22:45
Севилья
- : -
Лестер Сити
Хоккей
17:00
Трактор
2 : 5
Барыс
Футбол
20:00
Фенербахче
1 : 1
Краснодар
Футбол
22:45
Порту
- : -
Ювентус
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
22:45
Севилья
- : -
Лестер Сити
22:45
Порту
- : -
Ювентус
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Плей-офф 1/16 финала
20:00
Шальке 04
1 : 1
ПАОК
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
20:00
Фенербахче
1 : 1
Краснодар
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
18:00
Локомотив
0 : 1
Стремсгодсет
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 16
20:45
Валенсия
2 : 0
Реал
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
14:00
ЦСКА (мол)
2 : 1
Русенборг (мол)
20:00
Барселона (мол)
1 : 1
Боруссия (мол)
18:00
Монако (мол)
3 : 4
Реал (мол)
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Восточная конференция 1/4 финала
16:00
Авангард
2 : 1 ОТ
Адмирал
17:00
Металлург
4 : 2
Куньлунь
17:00
Трактор
2 : 5
Барыс
19:00
Ак Барс
1 : 1
Салават Юлаев
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 20
03:00
Каролина
1 : 3
Питтсбург
03:00
Рейнджерс
2 : 3 Б
Монреаль
03:30
Тампа-Бэй
4 : 1
Эдмонтон
04:00
Миннесота
3 : 5
Чикаго
05:00
Колорадо
1 : 2
Лос-Анджелес
03:00
Нью-Джерси
1 : 2
Оттава
03:30
Детройт
1 : 3
Айлендерс
03:30
Торонто
5 : 4 ОТ
Виннипег
04:00
Нэшвилл
5 : 6 ОТ
Калгари
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 26
13:00
Ирбис
3 : 2
Реактор
16:00
Снежные Барсы
2 : 5
Стальные Лисы
15:30
Алтай
1 : 3
Сарматы
17:00
Мамонты Югры
5 : 6
Кузнецкие Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 26
17:00
Красная Армия
4 : 0
МХК Спартак
18:30
Алмаз
3 : 1
Атланты
Теннис.
Rio Open 2017 1/16 финала
00:05
Каррено-Буста
6:3, 6:2
Соуза
01:00
Нисикори
4:6, 3:6
Беллуччи
01:45
Пеллья
2:6, 5:7
Бургос
00:30
Берлок
2:6, 3:6
Себальос
01:30
Долгополов
6:4, 6:4
Феррер
02:30
Типсаревич
4:6, 5:7
Тим
Теннис.
Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 1/8 финала
10:00
Макарова
6:4, 1:6, 3:6
Дэвис
11:30
Ванг
6:1, 6:4
Младенович
13:00
МакХэйл
6:4, 4:6, 3:6
Свитолина
18:15
Беллис
6:4, 2:6, 6:2
Радванска
11:00
Конюх
3:6, 6:4, 7:6
Веснина
12:30
Пенг
4:6, 3:6
Севастова
16:50
Кербер
6:2, 6:3
Пуиг
20:30
Бондаренко
6:3, 0:1
Возняцки
Теннис.
Rio Open 2017 1/8 финала
22:30
Кикер
- : -
де Грееф
22:30
Дельбонис
- : -
Шварцман
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / 1/16 финала Ответные матчи
20:30
Партизан
32 : 42
ПАОК
22:30
Страсбур
- : -
Арис
22:00
Людвигсбург
- : -
Маккаби Р
22:30
Рейер
- : -
Вентспилс
Результаты дня
Хоккей
17:00
Динамо Москва
- : -
Торпедо
Хоккей
17:00
ЦСКА
- : -
Йокерит
Баскетбол
20:00
ЦСКА
- : -
Маккаби Тель-Авив
Хоккей
17:00
СКА
- : -
Витязь
Хоккей
17:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
Футбол
21:00
Зенит
- : -
Андерлехт
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Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Плей-офф 1/16 финала
19:00
Османлыспор
- : -
Олимпиакос
21:00
Рома
- : -
Вильярреал
21:00
Аякс
- : -
Легия
23:05
Лион
- : -
Алкмар
23:05
Спарта
- : -
Ростов
21:00
Бешикташ
- : -
Хапоэль Б-Ш
21:00
Зенит
- : -
Андерлехт
21:00
АПОЭЛ
- : -
Атлетик
23:05
Фиорентина
- : -
Боруссия М
23:05
Тоттенхэм
- : -
Гент
23:05
Шахтер
- : -
Сельта
23:05
Копенгаген
- : -
Лудогорец
23:05
Генк
- : -
Астра
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Западная конференция 1/4 финала
17:00
Динамо Москва
- : -
Торпедо
17:00
ЦСКА
- : -
Йокерит
17:00
СКА
- : -
Витязь
17:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 20
03:30
Флорида
- : -
Эдмонтон
06:30
Анахайм
- : -
Бостон
04:00
Филадельфия
- : -
Вашингтон
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 26
13:00
Ирбис
- : -
Реактор
15:00
Мамонты Югры
- : -
Кузнецкие Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 26
13:00
Крылья Советов
- : -
Русские Витязи
Теннис.
Rio Open 2017 1/8 финала
01:00
Рамос-Винолас
- : -
Фоньини
02:30
Лайович
- : -
Тим
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
ЦСКА
- : -
Маккаби Тель-Авив
21:00
Црвена Звезда
- : -
Галатасарай
20:45
Фенербахче
- : -
Олимпиакос
22:45
Милан
- : -
Барселона
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
20:30
ВЭФ
- : -
Нижний Новгород
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Санкт-Петербург
Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»
Алексей Беликов
22 февраля 2017, 20:30
Источник:
ПФК ЦСКА
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