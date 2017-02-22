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Футбол  ЦСКА (мол)2 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Ак Барс1 : 1Салават Юлаев
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Хоккей  Трактор2 : 5Барыс
Футбол  Фенербахче1 : 1Краснодар
Футбол  Порту- : -Ювентус
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ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА7ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
«Байер», «Атлетико», Манчестер Сити» и «Монако» забили 14 мячей за один лигочемпионский вечер26«Байер», «Атлетико», Манчестер Сити» и «Монако» забили 14 мячей за один лигочемпионский вечер
ЦСКА обыграл «Йокерит» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина19ЦСКА обыграл «Йокерит» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Товарищеский матч звезд между сборными командами России и ХК «Филадельфия Флайерз»11Товарищеский матч звезд между сборными командами России и ХК «Филадельфия Флайерз»
Владимир Маркин в редакции «Советского спорта»11Владимир Маркин в редакции «Советского спорта»
Праздник красоты в Лужниках34Праздник красоты в Лужниках
Открытая тренировка ЦСКА накануне старта плей-офф20Открытая тренировка ЦСКА накануне старта плей-офф
Созвездие Тарасовой. В Москве прошло чествование выдающегося тренера25Созвездие Тарасовой. В Москве прошло чествование выдающегося тренера
ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континента24ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континента
Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира14Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира
«Ростов» разгромил «Спарту»13«Ростов» разгромил «Спарту»
ЦСКА обыграл «Торпедо»19ЦСКА обыграл «Торпедо»
«Краснодар» победил «Фенербахче»17«Краснодар» победил «Фенербахче»
Держи пять! «Бавария» разгромила «Арсенал» в Мюнхене16Держи пять! «Бавария» разгромила «Арсенал» в Мюнхене
«ПСЖ» разгромил «Барселону»15«ПСЖ» разгромил «Барселону»
Исполнительный продюсер компании FOX Sports в гостях у «Советского спорта»15Исполнительный продюсер компании FOX Sports в гостях у «Советского спорта»
Быстрый дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»15Быстрый дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Мутко, Колобков и Жуков открыли музей спорта25Мутко, Колобков и Жуков открыли музей спорта
ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Евролиге15ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Евролиге
Сборная России обыграла финнов в матче Евротура17Сборная России обыграла финнов в матче Евротура
Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира22Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира
Тренировка хоккейной сборной России накануне матча с финнами18Тренировка хоккейной сборной России накануне матча с финнами
«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!9«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!
Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок12Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок
Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций25Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций
«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»30«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выиграли Супербоул, обыграв «Атланту Фэлконз»
Юлия Ефимова во главе первой профессиональной команды Efimova Team отправилась на сборы на Бали6Юлия Ефимова во главе первой профессиональной команды Efimova Team отправилась на сборы на Бали