Владимир Петров. Легенда №16

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Хоккей
19:00
Торпедо
2 : 3 ОТ
Динамо Москва
Хоккей
19:30
Йокерит
0 : 1 ОТ
ЦСКА
Футбол
22:45
Фиорентина
2 : 2
Торино
Хоккей
19:30
Витязь
1 : 7
СКА
Хоккей
19:30
Динамо Минск
4 : 2
Локомотив
Футбол
23:00
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
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Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 26
23:00
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 26
22:45
Фиорентина
2 : 2
Торино
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Западная конференция 1/4 финала
19:00
Торпедо
2 : 3 ОТ
Динамо Москва
19:30
Йокерит
0 : 1 ОТ
ЦСКА
19:30
Витязь
1 : 7
СКА
19:30
Динамо Минск
4 : 2
Локомотив
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 20
01:00
Нэшвилл
5 : 4
Эдмонтон
03:30
Флорида
1 : 2
Оттава
04:30
Аризона
3 : 2
Баффало
01:00
Рейнджерс
2 : 5
Коламбус
03:30
Чикаго
4 : 2
Сент-Луис
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 27
14:00
Омские Ястребы
4 : 2
Авто
17:00
Спутник Альметьевск
4 : 9
Кузнецкие Медведи
16:00
Белые Медведи
5 : 3
Толпар
18:00
Реактор
4 : 3
Сибирские Снайперы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 27
12:00
Амурские Тигры
1 : 3
Алмаз
13:00
Чайка
5 : 0
Крылья Советов
19:30
Атланты
4 : 3
ХК Рига
12:00
Тайфун
4 : 6
Локо
19:00
ХК МВД
3 : 1
Красная Армия
Теннис.
Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 1/16 финала
13:00
Кольшрайбер
6:4, 7:6
Мюллер
14:45
Троицки
4:6, 3:6
Гарсия-Лопес
18:15
Федерер
6:1, 6:3
Пэр
13:00
Гранольерс
6:3, 6:2
Веселы
15:15
Баутиста-Агут
6:1, 7:6
Хачанов
19:30
Сафват
4:6, 3:6
Монфис
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:00
Цмоки-Минск
69 : 72
ВЭФ
Баскетбол.
НБА 2016/17
01:00
Вашингтон
92 : 102
Юта
02:00
Детройт
98 : 104
Бостон
03:00
Оклахома
118 : 110
Нью-Орлеан
01:00
Денвер
98 : 105
Мемфис
02:00
Торонто
112 : 106
Портленд
05:30
Клипперс
124 : 121
Шарлотт
Результаты дня
Хоккей
12:30
Адмирал
2 : 2
Авангард
Футбол
17:00
Урал
- : -
Краснодар
Футбол
19:30
Спартак
- : -
Согндал
Хоккей
16:30
Барыс
- : -
Трактор
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
- : -
Ак Барс
Баскетбол
20:00
Локомотив
- : -
Зенит
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 20
14:00
Зенит (мол)
1 : 0
Арсенал (мол)
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
19:30
Спартак
- : -
Согндал
Футбол.
Кубок России 2016/2017 1/4 финала
17:00
Урал
- : -
Краснодар
Футбол.
Кубок Германии 2016/2017 1/4 финала
20:30
Айнтрахт
- : -
Арминия
22:45
Шпортфройнде
- : -
Боруссия
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/2 финала
22:45
Ювентус
- : -
Наполи
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 25
21:30
Реал Сосьедад
- : -
Эйбар
23:30
Малага
- : -
Бетис
23:30
Валенсия
- : -
Леганес
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Восточная конференция 1/4 финала
12:30
Адмирал
2 : 2
Авангард
16:30
Барыс
- : -
Трактор
14:30
Куньлунь
2 : 0
Металлург
17:00
Салават Юлаев
- : -
Ак Барс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 21
03:00
Нью-Джерси
3 : 4 ОТ
Монреаль
04:00
Миннесота
4 : 4 ОТ
Лос-Анджелес
03:30
Тампа-Бэй
5 : 1
Оттава
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/8 финала
17:00
Рубин
- : -
ТХК
19:00
Звезда
- : -
Сарыарка
17:30
Ижсталь
- : -
Торпедо У-К
19:30
Динамо СПб
- : -
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 27
11:00
Снежные Барсы
5 : 4 Б
Мамонты Югры
17:30
Ладья
- : -
Ирбис
Теннис.
Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 1/16 финала
13:00
Южный
4:6, 4:6
Донской
13:15
Сеппи
2:6, 5:7
Вердаско
14:30
Эванс
5:2
Браун
16:00
Алавади
- : -
Медведев
18:00
Маррэй
- : -
Жазири
13:00
Джумхур
7:6, 6:3
Вавринка
14:30
Копил
6:4, 0:0
Штруфф
15:00
Павлашек
1:1
Пуй
17:30
Хаазе
- : -
Истомин
19:30
Бердых
- : -
Росол
Теннис.
Abierto Mexicano Telcel 2017 1/16 финала
01:00
Гомез
1:6, 1:6
Чорич
04:30
Робер
1:6, 2:6
Гоффен
05:30
Эскобедо
6:1, 2:6, 6:0
Козлов
03:00
Изнер
4:6, 4:6
Джонсон
05:00
Маннарино
3:6, 7:6, 6:4
Фритц
07:00
Томпсон
2:6, 6:3, 6:3
Лопес
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / 1/4 финала Матч №1
20:00
Локомотив
- : -
Зенит
22:00
Бавария
- : -
Уникаха
21:15
Хапоэль
- : -
Гран Канария
22:45
Валенсия
- : -
Химки
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Кливленд
102 : 95
Милуоки
03:00
Филадельфия
108 : 119
Голден Стэйт
04:30
Даллас
96 : 89
Майами
06:30
Сакраменто
88 : 102
Миннесота
03:00
Нью-Йорк
91 : 92
Торонто
03:30
Бостон
98 : 114
Атланта
05:30
Хьюстон
108 : 117
Индиана
Результаты дня
Футбол
17:00
Уфа
- : -
Анжи
Хоккей
19:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
Хоккей
19:30
Динамо Москва
- : -
Торпедо
Футбол
17:00
Рубин
- : -
Сибирь
Футбол
19:30
Локомотив
- : -
Тосно
Футбол
22:45
Бавария
- : -
Шальке 04
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Футбол.
Кубок России 2016/2017 1/4 финала
17:00
Уфа
- : -
Анжи
19:30
Локомотив
- : -
Тосно
17:00
Рубин
- : -
Сибирь
Футбол.
Кубок Германии 2016/2017 1/4 финала
20:30
Гамбург
- : -
Боруссия М
22:45
Бавария
- : -
Шальке 04
Футбол.
Кубок Англии 2016/2017 1/8 финала
22:45
Манчестер Сити
- : -
Хаддерсфилд Таун
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 1/2 финала
22:45
Рома
- : -
Лацио
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 25
21:30
Барселона
- : -
Спортинг
23:30
Гранада
- : -
Алавес
23:30
Сельта
- : -
Эспаньол
21:30
Осасуна
- : -
Вильярреал
23:30
Реал
- : -
Лас-Пальмас
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 24
21:30
Бастия
- : -
Нант
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Западная конференция 1/4 финала
19:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
19:30
Динамо Москва
- : -
Торпедо
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 21
03:00
Баффало
- : -
Нэшвилл
03:00
Рейнджерс
- : -
Вашингтон
03:30
Монреаль
- : -
Коламбус
04:00
Виннипег
- : -
Миннесота
04:30
Даллас
- : -
Питтсбург
03:00
Бостон
- : -
Аризона
03:00
Филадельфия
- : -
Колорадо
03:30
Флорида
- : -
Каролина
04:00
Сент-Луис
- : -
Эдмонтон
05:00
Калгари
- : -
Лос-Анджелес
06:00
Ванкувер
- : -
Детройт
06:30
Сан-Хосе
- : -
Торонто
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 27
11:00
Снежные Барсы
- : -
Мамонты Югры
17:30
Ладья
- : -
Ирбис
15:30
Алтай
- : -
Тюменский Легион
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 27
19:00
Русские Витязи
- : -
МХК Спартак
Теннис.
Abierto Mexicano Telcel 2017 1/16 финала
01:00
Томич
- : -
Янг
01:00
Лоренци
- : -
Лу
03:00
Джокович
- : -
Клижан
04:30
Зверев
- : -
Надаль
05:30
Сок
- : -
Нисиока
01:00
Долгополов
- : -
Чилич
02:30
Эдмунд
- : -
Куэрри
04:00
Села
- : -
Кириос
05:30
Тим
- : -
Симон
07:00
Дель Потро
- : -
Тиафо
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Вашингтон
- : -
Голден Стэйт
04:00
Мемфис
- : -
Финикс
04:00
Чикаго
- : -
Денвер
03:30
Детройт
- : -
Портленд
04:00
Оклахома
- : -
Юта
06:30
Лейкерс
- : -
Шарлотт
Результаты дня
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Санкт-Петербург
Владимир Петров. Легенда №16
28 февраля 2017, 13:44
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27 февраля 15:40
23
Смешанная эстафета по шорт-треку на Всемирных Военных играх
26 февраля 20:08
32
Дубль Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги
26 февраля 18:06
38
Лыжный спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин
26 февраля 17:35
25
23 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть УНИКС
25 февраля 22:53
31
Российские биатлонисты выиграли бронзу Военных игр в смешанной эстафете
25 февраля 22:45
21
Соревнования по шорт-треку на Военных играх
25 февраля 22:35
9
ЦСКА обыграл «Буде-Глимт» в товарищеском матче
25 февраля 12:04
19
Церемония открытия III Всемирных Военных игр
24 февраля 16:25
19
Соревнования по скалолазанию на Всемирных Военных играх
24 февраля 16:16
10
Брифинг, посвященный открытию III Всемирных Военных игр
24 февраля 00:55
8
«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
24 февраля 00:27
19
«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля 20:42
22
ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серии
23 февраля 03:08
28
«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
23 февраля 02:55
22
«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»
22 февраля 22:11
21
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
22 февраля 20:30
12
Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»
22 февраля 18:51
7
ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
22 февраля 00:48
26
«Байер», «Атлетико», Манчестер Сити» и «Монако» забили 14 мячей за один лигочемпионский вечер
21 февраля 23:44
19
ЦСКА обыграл «Йокерит» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
20 февраля 17:01
11
Товарищеский матч звезд между сборными командами России и ХК «Филадельфия Флайерз»
20 февраля 16:34
11
Владимир Маркин в редакции «Советского спорта»
20 февраля 14:46
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Праздник красоты в Лужниках
20 февраля 14:37
20
Открытая тренировка ЦСКА накануне старта плей-офф
19 февраля 13:47
25
Созвездие Тарасовой. В Москве прошло чествование выдающегося тренера
18 февраля 20:45
24
ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континента
18 февраля 18:17
14
Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира