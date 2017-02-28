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Хоккей  Адмирал2 : 2Авангард
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
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Владимир Петров. Легенда №16

  • Владимир Петров (справа)
  • Владимир Петров
  • Владимир Петров
  • Владимир Петров (слева)
  • Валерий Харламов, Владимир Петров и Борис Михайлов
  • Владимир Петров. Легенда №16
  • Владимир Петров (в центре)
  • Владимир Петров (справа)
  • Владимир Петров
  • Владимир Петров (слева)
  • Владимир Петров
  • Владимир Петров
  • Валерий Харламов, Владимир Петров и Борис Михайло
  • Владимир Петров
  • Александр Якушев, Владимир Петров и Борис Михайлов
  • Валерий Харламов, Борис Михайлов и Владимир Петров
  • Владимир Петров
  • Александр Радулов и Владимир Петров
  • Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов
 
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Смешанная эстафета по шорт-треку на Всемирных Военных играх23Смешанная эстафета по шорт-треку на Всемирных Военных играх
Дубль Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги32Дубль Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги
Лыжный спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин38Лыжный спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин
23 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть УНИКС2523 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть УНИКС
Российские биатлонисты выиграли бронзу Военных игр в смешанной эстафете31Российские биатлонисты выиграли бронзу Военных игр в смешанной эстафете
Соревнования по шорт-треку на Военных играх21Соревнования по шорт-треку на Военных играх
ЦСКА обыграл «Буде-Глимт» в товарищеском матче9ЦСКА обыграл «Буде-Глимт» в товарищеском матче
Церемония открытия III Всемирных Военных игр19Церемония открытия III Всемирных Военных игр
Соревнования по скалолазанию на Всемирных Военных играх19Соревнования по скалолазанию на Всемирных Военных играх
Брифинг, посвященный открытию III Всемирных Военных игр10Брифинг, посвященный открытию III Всемирных Военных игр
«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ8«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы19«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серии22ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серии
«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов28«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»22«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы21«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»12Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»
ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА7ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
«Байер», «Атлетико», Манчестер Сити» и «Монако» забили 14 мячей за один лигочемпионский вечер26«Байер», «Атлетико», Манчестер Сити» и «Монако» забили 14 мячей за один лигочемпионский вечер
ЦСКА обыграл «Йокерит» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина19ЦСКА обыграл «Йокерит» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Товарищеский матч звезд между сборными командами России и ХК «Филадельфия Флайерз»11Товарищеский матч звезд между сборными командами России и ХК «Филадельфия Флайерз»
Владимир Маркин в редакции «Советского спорта»11Владимир Маркин в редакции «Советского спорта»
Праздник красоты в Лужниках34Праздник красоты в Лужниках
Открытая тренировка ЦСКА накануне старта плей-офф20Открытая тренировка ЦСКА накануне старта плей-офф
Созвездие Тарасовой. В Москве прошло чествование выдающегося тренера25Созвездие Тарасовой. В Москве прошло чествование выдающегося тренера
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Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира14Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира