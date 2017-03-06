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Футбол  Анжи- : -Рубин
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«Спартак» упустил победу над «Краснодаром»24«Спартак» упустил победу над «Краснодаром»
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью26ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
Международный шахматный блиц-турнир33Международный шахматный блиц-турнир
Прощание с Владимиром Петровым16Прощание с Владимиром Петровым
«Уфа» обыграла «Анжи» и вышла в полуфинал Кубка России20«Уфа» обыграла «Анжи» и вышла в полуфинал Кубка России
«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России20«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России
«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» в первом матче четвертьфинала Еврокубка23«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» в первом матче четвертьфинала Еврокубка
«Урал» в серии пенальти победил «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России18«Урал» в серии пенальти победил «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России
Товарищеский матч в поддержку акции «Футбол без насилия»26Товарищеский матч в поддержку акции «Футбол без насилия»
Владимир Петров. Легенда №1619Владимир Петров. Легенда №16
Смешанная эстафета по шорт-треку на Всемирных Военных играх23Смешанная эстафета по шорт-треку на Всемирных Военных играх
Дубль Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги32Дубль Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги
Лыжный спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин38Лыжный спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин
23 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть УНИКС2523 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть УНИКС
Российские биатлонисты выиграли бронзу Военных игр в смешанной эстафете31Российские биатлонисты выиграли бронзу Военных игр в смешанной эстафете
Соревнования по шорт-треку на Военных играх21Соревнования по шорт-треку на Военных играх
ЦСКА обыграл «Буде-Глимт» в товарищеском матче9ЦСКА обыграл «Буде-Глимт» в товарищеском матче
Церемония открытия III Всемирных Военных игр19Церемония открытия III Всемирных Военных игр
Соревнования по скалолазанию на Всемирных Военных играх19Соревнования по скалолазанию на Всемирных Военных играх
Брифинг, посвященный открытию III Всемирных Военных игр10Брифинг, посвященный открытию III Всемирных Военных игр
«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ8«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы19«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серии22ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серии
«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов28«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»22«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы21«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»12Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»