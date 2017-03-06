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11:30
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1 : 0
Амкар
Футбол
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
Футбол
19:00
Сандерленд
0 : 2
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Биатлон
13:45
Эстафета. Мужчины
Футбол
16:30
Краснодар
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Седьмой этап. Пхенчхан
13:45
Эстафета. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Седьмой этап. Пхенчхан
10:30
Эстафета. Женщины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 18
11:30
Урал
1 : 0
Амкар
16:30
Краснодар
2 : 2
Спартак
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
19:00
Терек
0 : 1
Уфа
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 18
12:00
Анжи (мол)
0 : 1
Рубин (мол)
14:00
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Уфа (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 27
16:30
Тоттенхэм
3 : 2
Эвертон
19:00
Сандерленд
0 : 2
Манчестер Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 26
14:00
Спортинг
0 : 1
Депортиво
20:30
Лас-Пальмас
5 : 2
Осасуна
18:15
Атлетико
3 : 0
Валенсия
22:45
Атлетик
1 : 0
Малага
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 23
17:30
Айнтрахт
1 : 2
Фрайбург
19:30
Гамбург
1 : 0
Герта
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 27
14:30
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
17:00
Кротоне
0 : 0
Сассуоло
17:00
Удинезе
1 : 1
Ювентус
22:45
Болонья
0 : 2
Лацио
17:00
Кальяри
1 : 5
Интер
17:00
Торино
3 : 1
Палермо
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 28
17:00
Лорьян
1 : 4
Марсель
23:00
Монако
4 : 0
Нант
19:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 20
15:00
Карпаты
1 : 0
Александрия
20:30
Сталь
3 : 0
Звезда
18:00
Ворскла
1 : 2
Заря
20:30
Волынь
0 : 1
Шахтер
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 21
03:00
Баффало
1 : 2 Б
Тампа-Бэй
03:00
Вашингтон
2 : 1 ОТ
Филадельфия
03:00
Оттава
3 : 2
Коламбус
03:00
Флорида
1 : 2
Даллас
06:00
Лос-Анджелес
3 : 4
Ванкувер
03:00
Бостон
3 : 2
Нью-Джерси
03:00
Виннипег
6 : 1
Колорадо
03:00
Рейнджерс
1 : 4
Монреаль
04:00
Нэшвилл
3 : 5
Чикаго
06:00
Эдмонтон
4 : 3
Детройт
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/8 финала
15:00
Зауралье
3 : 2 ОТ
Сокол
17:00
Динамо Балашиха
1 : 3
Нефтяник
15:00
Спутник
2 : 5
Ермак
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 27
12:00
Алтай
2 : 7
Мамонты Югры
14:00
Снежные Барсы
4 : 3 ОТ
Тюменский Легион
Теннис.
Abierto Mexicano Telcel 2017 Финал
06:00
Куэрри
6:3, 7:6
Надаль
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
Астана
88 : 73
Парма
19:00
Нижний Новгород
65 : 101
ЦСКА
17:00
Химки
80 : 72
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17
02:00
Филадельфия
106 : 136
Детройт
04:00
Милуоки
101 : 94
Торонто
05:00
Денвер
102 : 112
Шарлотт
05:00
Хьюстон
123 : 108
Мемфис
21:00
Атланта
96 : 97
Индиана
04:00
Майами
120 : 92
Кливленд
04:30
Чикаго
91 : 101
Клипперс
05:00
Сан-Антонио
97 : 90
Миннесота
06:00
Портленд
130 : 116
Бруклин
23:30
Нью-Йорк
105 : 112
Голден Стэйт
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:30
Локомотив
3 : 0
Урал
15:00
Югра-Самотлор
3 : 2
Нефтяник
17:00
Факел
3 : 2
Енисей
18:00
Белогорье
3 : 1
Динамо-ЛО
14:00
Кузбасс
3 : 1
НОВА
16:00
Газпром-Югра
1 : 3
Зенит-Казань
18:00
Динамо М
3 : 0
Динамо Кр
Результаты дня
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19:30
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- : -
Рубин
Футбол
23:00
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- : -
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 18
19:30
Анжи
- : -
Рубин
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 27
23:00
Вест Хэм
- : -
Челси
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 26
22:45
Алавес
- : -
Севилья
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 21
00:00
Калгари
5 : 2
Айлендерс
02:00
Питтсбург
4 : 3
Баффало
05:00
Анахайм
1 : 2
Ванкувер
05:30
Аризона
1 : 2
Каролина
02:00
Нью-Джерси
0 : 3
Коламбус
03:00
Миннесота
3 : 1
Сан-Хосе
05:00
Колорадо
0 : 3
Сент-Луис
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/8 финала
19:30
Динамо СПб
- : -
Торос
Баскетбол.
НБА 2016/17
01:00
Вашингтон
115 : 114
Орландо
02:00
Сакраменто
109 : 110
Юта
05:30
Лейкерс
97 : 105
Нью-Орлеан
01:00
Финикс
109 : 106
Бостон
04:30
Даллас
104 : 89
Оклахома
Результаты дня
Футбол
22:45
Арсенал
- : -
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Футбол
22:45
Наполи
- : -
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
22:45
Арсенал
- : -
Бавария
22:45
Наполи
- : -
Реал
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 22
03:00
Вашингтон
- : -
Даллас
03:30
Тампа-Бэй
- : -
Рейнджерс
03:30
Оттава
- : -
Бостон
04:00
Виннипег
- : -
Сан-Хосе
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:30
Калев
- : -
УНИКС
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Кливленд
- : -
Майами
03:00
Филадельфия
- : -
Милуоки
03:30
Детройт
- : -
Чикаго
04:00
Миннесота
- : -
Портленд
04:30
Сан-Антонио
- : -
Хьюстон
03:00
Орландо
- : -
Нью-Йорк
03:30
Атланта
- : -
Голден Стэйт
04:00
Мемфис
- : -
Бруклин
04:00
Шарлотт
- : -
Индиана
05:00
Денвер
- : -
Сакраменто
05:00
Юта
- : -
Нью-Орлеан
06:30
Клипперс
- : -
Бостон
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / 1/8 финала Ответные матчи
20:00
Банвит
- : -
Ольденбург
22:30
Виллербанн
- : -
Арис
20:30
Ле Ман
- : -
Динамо Сассари
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Открытая тренировка СКА
Илья Смирнов
6 марта 2017, 17:40
Источник:
Photo.sovsport.ru
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