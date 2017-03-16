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Хоккей
19:30
СКА
2 : 0
Динамо Москва
Футбол
21:00
Краснодар
0 : 2
Сельта
Футбол
23:05
Рома
1 : 1
Лион
Хоккей
19:30
ЦСКА
1 : 2
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Баскетбол
22:15
Панатинаикос
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23:05
Манчестер Юнайтед
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Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Плей-офф 1/8 финала
21:00
Генк
1 : 0
Гент
21:00
Краснодар
0 : 2
Сельта
23:05
Боруссия М
2 : 0
Шальке 04
23:05
Андерлехт
0 : 0
АПОЭЛ
21:00
Бешикташ
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Олимпиакос
23:05
Рома
1 : 1
Лион
23:05
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Ростов
23:05
Аякс
2 : 0
Копенгаген
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 20
13:00
Анжи (мол)
0 : 2
Оренбург (мол)
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 9. Симферополь
11:00
ТГУ
3 : 0
МФТИ
14:00
КФУ
3 : 0
ОрёлГУ
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Западная конференция 1/2 финала
19:30
СКА
2 : 0
Динамо Москва
19:30
ЦСКА
1 : 2
Локомотив
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 23
02:30
Филадельфия
4 : 0
Питтсбург
05:00
Анахайм
2 : 1
Сент-Луис
04:00
Калгари
2 : 5
Бостон
05:00
Колорадо
3 : 1
Детройт
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/4 финала
16:30
Зауралье
3 : 1
Сарыарка
19:30
Динамо СПб
5 : 1
Торпедо У-К
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Восток 1/4 финала
15:00
Сибирские Снайперы
3 : 4
Стальные Лисы
17:00
Сарматы
1 : 5
Кузнецкие Медведи
16:30
Авто
2 : 5
Реактор
17:00
Белые Медведи
2 : 1 ОТ
Ирбис
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Запад 1/4 финала
17:00
МХК Динамо СПб
3 : 6
Красная Армия
19:00
Алмаз
3 : 2 ОТ
Локо
18:00
Чайка
3 : 2
СКА-1946
19:30
МХК Спартак
2 : 3 ОТ
Русские Витязи
Теннис.
BNP Paribas Open 2017 1/4 финала
05:00
Плишкова
7:6, 7:6
Мугуруса
21:00
Возняцки
6:3, 6:7, 2:6
Младенович
Теннис.
BNP Paribas Open 2017 1/4 финала
23:40
Каррено-Буста
- : -
Куэвас
Теннис.
BNP Paribas Open 2017 1/8 финала
00:55
Жазири
6:4, 6:7, 5:7
Сок
03:00
Надаль
2:6, 3:6
Федерер
06:30
Монфис
3:6, 2:6
Тим
01:00
Кириос
6:4, 7:6
Джокович
04:00
Вавринка
3:6, 6:3, 7:6
Нисиока
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Анадолу Эфес
92 : 87
Маккаби Тель-Авив
22:45
Милан
49 : 58
Црвена Звезда
22:15
Панатинаикос
88 : 82
Реал
22:45
Бамберг
58 : 68
Фенербахче
Баскетбол.
НБА 2016/17
02:00
Вашингтон
107 : 112
Даллас
02:30
Бостон
117 : 104
Миннесота
02:30
Майами
120 : 112
Нью-Орлеан
03:00
Хьюстон
139 : 100
Лейкерс
05:00
Финикс
101 : 107
Сакраменто
02:00
Индиана
98 : 77
Шарлотт
02:30
Детройт
83 : 97
Юта
03:00
Сан-Антонио
106 : 110
Портленд
03:00
Чикаго
91 : 98
Мемфис
05:30
Клипперс
96 : 97
Милуоки
Результаты дня
Биатлон
16:00
Спринт. Женщины
Биатлон
18:30
Спринт. Мужчины
Баскетбол
19:00
УНИКС
- : -
Жальгирис
Хоккей
16:00
Авангард
- : -
Ак Барс
Футбол
19:00
Анжи
- : -
Оренбург
Баскетбол
23:00
Баскония
- : -
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Девятый этап. Осло-Холменколлен
18:30
Спринт. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Девятый этап. Осло-Холменколлен
16:00
Спринт. Женщины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 20
19:00
Анжи
- : -
Оренбург
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 20
11:00
Урал (мол)
- : -
Рубин (мол)
13:00
Локомотив (мол)
- : -
Спартак (мол)
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 28
22:45
Лас-Пальмас
- : -
Вильярреал
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 25
22:30
Боруссия
- : -
Ингольштадт
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 30
21:00
Метц
- : -
Бастия
22:45
Лилль
- : -
Марсель
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 22
18:00
Днепр
- : -
Карпаты
20:00
Шахтер
- : -
Олимпик
20:00
Динамо Киев
- : -
Черноморец
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 9. Симферополь
10:00
ОрёлГУ
- : -
ТГУ
13:00
КФУ
- : -
МФТИ
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Восточная конференция 1/2 финала
16:00
Авангард
- : -
Ак Барс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 23
02:00
Айлендерс
- : -
Виннипег
02:00
Каролина
- : -
Миннесота
02:00
Нью-Джерси
- : -
Филадельфия
02:30
Тампа-Бэй
- : -
Торонто
05:00
Аризона
- : -
Детройт
02:00
Вашингтон
- : -
Нэшвилл
02:00
Коламбус
- : -
Флорида
02:30
Оттава
- : -
Чикаго
04:00
Эдмонтон
- : -
Бостон
05:00
Ванкувер
- : -
Даллас
05:30
Лос-Анджелес
- : -
Баффало
05:30
Сан-Хосе
- : -
Сент-Луис
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/4 финала
16:30
Зауралье
- : -
Сарыарка
19:00
Динамо Балашиха
- : -
Спутник
17:00
Рубин
- : -
СКА-Нева
19:30
Динамо СПб
- : -
Торпедо У-К
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Восток 1/4 финала
15:00
Сибирские Снайперы
- : -
Стальные Лисы
16:30
Авто
- : -
Реактор
16:00
Белые Медведи
- : -
Ирбис
17:00
Сарматы
- : -
Кузнецкие Медведи
Теннис.
BNP Paribas Open 2017 1/4 финала
03:00
Уильямс
- : -
Веснина
Теннис.
BNP Paribas Open 2017 1/4 финала
05:00
Вавринка
- : -
Тим
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Жальгирис
22:00
Олимпиакос
- : -
Галатасарай
20:00
Дарушафака
- : -
Барселона
23:00
Баскония
- : -
ЦСКА
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / 1/2 финала Матч №2
15:00
Хапоэль
- : -
Валенсия
22:45
Уникаха
- : -
Локомотив
Баскетбол.
НБА 2016/17
02:00
Кливленд
- : -
Юта
02:30
Атланта
- : -
Мемфис
04:00
Денвер
- : -
Клипперс
02:00
Торонто
- : -
Оклахома
02:30
Нью-Йорк
- : -
Бруклин
05:30
Голден Стэйт
- : -
Орландо
Футзал.
Суперлига 2016/2017
Ухта
- : -
Сибиряк
Дина
- : -
Синара
Результаты дня
Футбол
11:30
Томь
- : -
Амкар
Биатлон
14:45
Гонка преследования. Женщины
Биатлон
17:00
Гонка преследования. Мужчины
Футбол
14:00
Урал
- : -
Рубин
Футбол
16:30
Локомотив
- : -
Спартак
Хоккей
17:00
Локомотив
- : -
ЦСКА
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Девятый этап. Осло-Холменколлен
17:00
Гонка преследования. Мужчины
Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Девятый этап. Осло-Холменколлен
14:45
Гонка преследования. Женщины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 20
11:30
Томь
- : -
Амкар
16:30
Локомотив
- : -
Спартак
14:00
Урал
- : -
Рубин
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 20
Крылья Советов (мол)
- : -
Ростов (мол)
07:00
Томь (мол)
- : -
Амкар (мол)
Терек (мол)
- : -
ЦСКА (мол)
13:00
Краснодар (мол)
- : -
Уфа (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 27
18:00
Зенит-2
- : -
Спартак-Нальчик
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 29
15:30
Вест Бромвич
- : -
Арсенал
18:00
Кристал Пэлас
- : -
Уотфорд
18:00
Сток Сити
- : -
Челси
20:30
Борнмут
- : -
Суонси
18:00
Вест Хэм
- : -
Лестер Сити
18:00
Сандерленд
- : -
Бёрнли
18:00
Эвертон
- : -
Халл Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 28
15:00
Эйбар
- : -
Эспаньол
20:30
Алавес
- : -
Реал Сосьедад
18:15
Атлетик
- : -
Реал
22:45
Бетис
- : -
Осасуна
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 25
17:30
Аугсбург
- : -
Фрайбург
17:30
Вольфсбург
- : -
Дармштадт
17:30
Хоффенхайм
- : -
Байер
17:30
Вердер
- : -
РБ Лейпциг
17:30
Кёльн
- : -
Герта
20:30
Айнтрахт
- : -
Гамбург
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 29
20:00
Торино
- : -
Интер
22:45
Милан
- : -
Дженоа
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 30
19:00
Нант
- : -
Ницца
22:00
Нанси
- : -
Лорьян
22:00
Анже
- : -
Генгам
22:00
Бордо
- : -
Монпелье
22:00
Тулуза
- : -
Ренн
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 22
15:00
Сталь
- : -
Александрия
18:00
Ворскла
- : -
Звезда
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Западная конференция 1/2 финала
17:00
Локомотив
- : -
ЦСКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 23
02:00
Питтсбург
- : -
Нью-Джерси
04:00
Калгари
- : -
Даллас
20:00
Айлендерс
- : -
Коламбус
02:00
Рейнджерс
- : -
Флорида
05:00
Анахайм
- : -
Баффало
20:00
Детройт
- : -
Колорадо
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/4 финала
15:00
Рубин
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СКА-Нева
17:00
Динамо Балашиха
- : -
Спутник
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
18:00
ВЭФ
- : -
Астана
Баскетбол.
НБА 2016/17
Оклахома
- : -
Сакраменто
02:00
Филадельфия
- : -
Даллас
02:30
Детройт
- : -
Торонто
03:00
Нью-Орлеан
- : -
Хьюстон
05:30
Лейкерс
- : -
Милуоки
02:00
Вашингтон
- : -
Чикаго
02:30
Бруклин
- : -
Бостон
03:00
Майами
- : -
Миннесота
05:00
Финикс
- : -
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«Краснодар» уступил «Сельте» и покинул Лигу Европы
Сергей Апенькин
16 марта 2017, 23:30
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15 марта 19:27
15
Сергей Шишкарев в редакции «Советского спорта»
15 марта 00:30
20
«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ
15 марта 00:05
16
«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
14 марта 22:34
19
СКА в полуфинале конференции обыграл «Динамо» и увеличил преимущество в серии
14 марта 16:02
8
Наталья Бестемьянова в редакции «Советского спорта»
13 марта 21:18
26
«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»
12 марта 15:35
17
«Спартак» обыграл «Анжи», благодаря голу Самедова
12 марта 15:00
13
«Амкар» обыграл «Зенит» в Перми
11 марта 16:40
17
ЦСКА разгромил «Томь»
10 марта 20:51
14
ЦСКА уступил «Локомотиву»
10 марта 20:49
16
СКА обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии
9 марта 20:23
20
«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
9 марта 20:22
23
ЦСКА победил «Галатасарай»
9 марта 19:28
12
100 дней до старта Кубка Конфедераций
9 марта 15:05
11
Этот день в истории. 83 года назад родился Юрий Гагарин
9 марта 13:19
23
«Барселона» разгромила «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
9 марта 13:15
16
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
8 марта 21:42
16
Хет-трик Карпова принес «Динамо» победу над СКА
8 марта 20:28
18
ЦСКА победил «Локомотив» в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
8 марта 15:33
12
«Манчестер Юнайтед» потренировался в Ростове
8 марта 14:09
6
8 марта в обложках «Советского спорта»
8 марта 01:14
20
Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ»