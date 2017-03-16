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Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
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СКА победил «Динамо» в пятом матче и вышел в финал Западной конференции15СКА победил «Динамо» в пятом матче и вышел в финал Западной конференции
«Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и вышел вперёд в серии со счётом 3-225«Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и вышел вперёд в серии со счётом 3-2
«Монако» победил «Манчестер Сити» и по сумме двух матчей сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов12«Монако» победил «Манчестер Сити» и по сумме двух матчей сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии 3-119«Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии 3-1
«Краснодар» готовится к ответному матчу с «Сельтой»15«Краснодар» готовится к ответному матчу с «Сельтой»
Сергей Шишкарев в редакции «Советского спорта»15Сергей Шишкарев в редакции «Советского спорта»
«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ20«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ
«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ16«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
СКА в полуфинале конференции обыграл «Динамо» и увеличил преимущество в серии19СКА в полуфинале конференции обыграл «Динамо» и увеличил преимущество в серии
Наталья Бестемьянова в редакции «Советского спорта»8Наталья Бестемьянова в редакции «Советского спорта»
«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»26«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»
«Спартак» обыграл «Анжи», благодаря голу Самедова17«Спартак» обыграл «Анжи», благодаря голу Самедова
«Амкар» обыграл «Зенит» в Перми13«Амкар» обыграл «Зенит» в Перми
ЦСКА разгромил «Томь»17ЦСКА разгромил «Томь»
ЦСКА уступил «Локомотиву»14ЦСКА уступил «Локомотиву»
СКА обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии16СКА обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии
«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы20«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ЦСКА победил «Галатасарай»23ЦСКА победил «Галатасарай»
100 дней до старта Кубка Конфедераций12100 дней до старта Кубка Конфедераций
Этот день в истории. 83 года назад родился Юрий Гагарин11Этот день в истории. 83 года назад родился Юрий Гагарин
«Барселона» разгромила «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов23«Барселона» разгромила «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов16Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Хет-трик Карпова принес «Динамо» победу над СКА16Хет-трик Карпова принес «Динамо» победу над СКА
ЦСКА победил «Локомотив» в первом матче 1/4 Кубка Гагарина18ЦСКА победил «Локомотив» в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
«Манчестер Юнайтед» потренировался в Ростове12«Манчестер Юнайтед» потренировался в Ростове
8 марта в обложках «Советского спорта»68 марта в обложках «Советского спорта»
Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ»20Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ»