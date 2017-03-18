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Наш друг Сергей Гимаев: 15 фото о том, каким мы его запомнили

Источник:  «Советский спорт»
  • Сергей Гимаев и Павел Дацюк
  • Гимаев на пресс-конференции перед «Харламов Трофи»
  • По просьбе «Советского спорта» Гимаев однажды даже примерил костюм Деда Мороза
  • Гимаев легко находил общий язык с молодыми звездами нашего хоккея
  • В качестве комментатора Гимаев стал не менее популярен, чем в роли хоккеиста
  • Гимаев много сделал для популяризации КХЛ и Кубка Гагарина...
  • ... что не мешало ему при случае подшучивать над собой и окружающими
  • Гимаев в форме «Легенд советского хоккея»
  • Сергей Гимаев был не просто постоянным экспертом, но настоящим другом нашей редакции
  • Гимаев и Александр Овечкин
  • Гимаев и коллега-комментатор Роман Скворцов
  • Сергей Гимаев в форме «Легенд советского хоккея»
  • Гимаев и Артемий Панарин
  • Гимаев и Сергей Федоров
  • Сергей Гимаев

Известный хоккейный эксперт, заслуженный тренер России Сергей Гимаев. скончался в возрасте 62 лет.

18 марта Сергей Гимаев умер в Туле во время матча команд ветеранов.

В качестве игрока он выступал за СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев -  многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979),  обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.

«Советский спорт» скорбит об утрате большого человека и одного из лучших российских специалистов по хоккею. 

 
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