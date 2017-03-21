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Церемония прощания с Сергеем Гимаевым21Церемония прощания с Сергеем Гимаевым
Тренировка сборной России по футболу20Тренировка сборной России по футболу
Тренировка сборной России перед матчем со сборной Кот-д’Ивуара18Тренировка сборной России перед матчем со сборной Кот-д’Ивуара
Лучшие футбольные матчи уик-энда23Лучшие футбольные матчи уик-энда
Веснина обыграла Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе20Веснина обыграла Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе
«Зенит» обыграл «Арсенал» и на два очка приблизился к первому месту16«Зенит» обыграл «Арсенал» и на два очка приблизился к первому месту
«Ростов» не справился с «Крыльями Советов»9«Ростов» не справился с «Крыльями Советов»
«Ак Барс» разгромил «Авангард» и вышел в финал Восточной конференции17«Ак Барс» разгромил «Авангард» и вышел в финал Восточной конференции
«Краснодар» и «Уфа» голов не забили17«Краснодар» и «Уфа» голов не забили
«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью28«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
Наш друг Сергей Гимаев: 15 фото о том, каким мы его запомнили15Наш друг Сергей Гимаев: 15 фото о том, каким мы его запомнили
Собрание шедевров: матч «Барселона» – «ПСЖ» в рисунках Романа Фофанова7Собрание шедевров: матч «Барселона» – «ПСЖ» в рисунках Романа Фофанова
Встреча Бориса Михайлова с болельщиками19Встреча Бориса Михайлова с болельщиками
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы18«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы
«Краснодар» уступил «Сельте» и покинул Лигу Европы19«Краснодар» уступил «Сельте» и покинул Лигу Европы
СКА победил «Динамо» в пятом матче и вышел в финал Западной конференции15СКА победил «Динамо» в пятом матче и вышел в финал Западной конференции
«Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и вышел вперёд в серии со счётом 3-225«Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и вышел вперёд в серии со счётом 3-2
«Монако» победил «Манчестер Сити» и по сумме двух матчей сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов12«Монако» победил «Манчестер Сити» и по сумме двух матчей сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии 3-119«Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии 3-1
«Краснодар» готовится к ответному матчу с «Сельтой»15«Краснодар» готовится к ответному матчу с «Сельтой»
Сергей Шишкарев в редакции «Советского спорта»15Сергей Шишкарев в редакции «Советского спорта»
«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ20«Лестер» обыграл «Севилью» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ
«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ16«Ювентус» с минимальным счетом победил «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
СКА в полуфинале конференции обыграл «Динамо» и увеличил преимущество в серии19СКА в полуфинале конференции обыграл «Динамо» и увеличил преимущество в серии
Наталья Бестемьянова в редакции «Советского спорта»8Наталья Бестемьянова в редакции «Советского спорта»
«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»26«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»
«Спартак» обыграл «Анжи», благодаря голу Самедова17«Спартак» обыграл «Анжи», благодаря голу Самедова