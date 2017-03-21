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Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 19
16:00
Кубань-2
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Черноморец
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 23
00:00
Виннипег
5 : 4
Миннесота
02:00
Чикаго
6 : 3
Колорадо
04:30
Калгари
5 : 2
Лос-Анджелес
02:00
Филадельфия
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Каролина
02:30
Монреаль
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Оттава
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ВХЛ. Плей-офф 2017 1/4 финала
14:00
Сарыарка
1 : 3
Зауралье
14:00
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4 : 3
Динамо СПб
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Восток 1/4 финала
15:00
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1 : 2
Сибирские Снайперы
17:00
Ирбис
3 : 1
Белые Медведи
15:00
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Сарматы
Теннис.
BNP Paribas Open 2017 Финал
00:30
Вавринка
4:6, 5:7
Федерер
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
18:00
Калев
79 : 70
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 21
01:00
Майами
104 : 115
Портленд
01:00
Торонто
116 : 91
Индиана
04:30
Лейкерс
120 : 125
Кливленд
01:00
Нью-Орлеан
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Миннесота
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Сакраменто
Результаты дня
Хоккей
17:00
Спутник
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Баскетбол
21:00
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Хоккей
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- : -
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НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 24
02:30
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Баффало
03:00
Нэшвилл
3 : 1
Аризона
04:00
Эдмонтон
2 : 0
Лос-Анджелес
02:30
Торонто
4 : 2
Бостон
03:30
Даллас
1 : 0
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ВХЛ. Плей-офф 2017 1/4 финала
17:00
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20:45
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Маккаби Тель-Авив
22:00
Бамберг
- : -
Баскония
21:00
Жальгирис
- : -
Анадолу Эфес
22:15
Панатинаикос
- : -
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НБА 2016/17 Неделя 22
02:00
Индиана
107 : 100
Юта
02:00
Шарлотт
105 : 90
Атланта
03:00
Оклахома
95 : 111
Голден Стэйт
05:30
Клипперс
114 : 105
Нью-Йорк
02:00
Орландо
112 : 109
Филадельфия
02:30
Бостон
110 : 102
Вашингтон
03:00
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- : -
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НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 24
02:00
Баффало
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Питтсбург
02:00
Вашингтон
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Калгари
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- : -
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Открытая тренировка СКА
Илья Смирнов
21 марта 2017, 18:33
Источник:
Photo.sovsport.ru
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