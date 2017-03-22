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«Монако» победил «Манчестер Сити» и по сумме двух матчей сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
|Футбол
|Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
|Баскетбол
|Црвена Звезда- : -Олимпиакос
|Футбол
|Германия- : -Англия
|Баскетбол
|ЦСКА- : -Дарушафака
|Баскетбол
|Галатасарай- : -УНИКС
|Баскетбол
|Реал- : -Барселона
|Хаддад Майя3:2Цуренко
|Виттхофт6:3, 6:3Гиббс
|Дои- : -Сепеде-Ройг
|Викмайер- : -Шафаржова
|Бренгл- : -Остапенко