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ЦСКА победил «Крылья Советов»16ЦСКА победил «Крылья Советов»
«Зенит» без проблем увез три очка из Казани20«Зенит» без проблем увез три очка из Казани
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Рубином»21Тренировка «Зенита» перед матчем с «Рубином»
«Металлург» в четвертый раз победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина18«Металлург» в четвертый раз победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина
Серебряные медалистки чемпионата мира по керлингу в редакции «Советского спорта»15Серебряные медалистки чемпионата мира по керлингу в редакции «Советского спорта»
Фотовыставка, посвященная III зимним Всемирным военным играм14Фотовыставка, посвященная III зимним Всемирным военным играм
СКА разгромил «Локо» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина!35СКА разгромил «Локо» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина!
Сборная России на последней минуте спаслась в матче с Бельгией29Сборная России на последней минуте спаслась в матче с Бельгией
«Металлург» обыграл «Ак Барс» и повел в серии со счетом 3-018«Металлург» обыграл «Ак Барс» и повел в серии со счетом 3-0
Болельщики перед матчем Россия – Бельгия21Болельщики перед матчем Россия – Бельгия
Прилет женской сборной России по керлингу15Прилет женской сборной России по керлингу
Тренировка сборной России по футболу15Тренировка сборной России по футболу
Олимпийский стадион «Фишт» в преддверии матча Россия – Бельгия10Олимпийский стадион «Фишт» в преддверии матча Россия – Бельгия
«Динамо» одержало волевую победу над «Тосно»28«Динамо» одержало волевую победу над «Тосно»
«СКА-Нефтяник» впервые выиграл чемпионат страны, в финальном матче переиграв «Байкал-Энергию»30«СКА-Нефтяник» впервые выиграл чемпионат страны, в финальном матче переиграв «Байкал-Энергию»
Заключительная тренировка сборной России перед вылетом в Сочи на матч с бельгийцами23Заключительная тренировка сборной России перед вылетом в Сочи на матч с бельгийцами
СКА во второй раз обыграл «Локомотив»19СКА во второй раз обыграл «Локомотив»
Сборная России восстанавливается после поражения от Кот-д'Ивуара18Сборная России восстанавливается после поражения от Кот-д'Ивуара
«Енисей» выиграл бронзовые медали чемпионата России22«Енисей» выиграл бронзовые медали чемпионата России
Сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в Краснодаре26Сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в Краснодаре
Круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?»19Круглый стол на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?»
Вторым финалистом чемпионата России стал «Байкал-Энергия»19Вторым финалистом чемпионата России стал «Байкал-Энергия»
СКА вырвал победу у «Локомотива» в овертайме19СКА вырвал победу у «Локомотива» в овертайме
Сборная России продолжает готовиться к товарищеским матчам21Сборная России продолжает готовиться к товарищеским матчам
Пресс-конференция президента ОКР Александра Жукова и руководителя компании ZASPORT Анастасии Задориной7Пресс-конференция президента ОКР Александра Жукова и руководителя компании ZASPORT Анастасии Задориной
«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» и стал первым финалистом чемпионата России24«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» и стал первым финалистом чемпионата России
ЦСКА обыграл «Дарушафаку» в Евролиге16ЦСКА обыграл «Дарушафаку» в Евролиге