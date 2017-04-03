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13:30
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16:30
ЦСКА
2 : 1
Крылья Советов
Теннис
20:00
Федерер
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Надаль
Футбол
14:00
Рубин
0 : 2
Зенит
Футбол
18:00
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Футбол
21:45
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1 : 1
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 21
13:30
Амкар
1 : 1
Терек
16:30
ЦСКА
2 : 1
Крылья Советов
14:00
Рубин
0 : 2
Зенит
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 21
13:00
Ростов (мол)
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Краснодар (мол)
14:00
Спартак (мол)
3 : 2
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 30
15:30
Суонси
0 : 0
Мидлсбро
18:00
Арсенал
2 : 2
Манчестер Сити
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Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 29
13:00
Севилья
0 : 0
Спортинг
19:30
Валенсия
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Депортиво
17:15
Реал
3 : 0
Алавес
21:45
Гранада
1 : 4
Барселона
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 26
16:30
Ингольштадт
2 : 1
Майнц
18:30
Байер
3 : 3
Вольфсбург
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 30
13:30
Торино
2 : 2
Удинезе
16:00
Кьево
1 : 2
Кротоне
16:00
Пескара
1 : 1
Милан
21:45
Наполи
1 : 1
Ювентус
16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
16:00
Палермо
1 : 3
Кальяри
16:00
Фиорентина
1 : 0
Болонья
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 31
16:00
Ренн
1 : 1
Лион
18:00
Лорьян
1 : 0
Кан
22:00
Ницца
2 : 1
Бордо
18:00
Монпелье
0 : 1
Тулуза
18:00
Нант
2 : 1
Анже
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа I Тур 23
14:00
Александрия
1 : 4
Динамо Киев
20:30
Заря
1 : 2
Шахтер
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 23
14:00
Карпаты
2 : 0
Сталь
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 17
15:00
Динамо СПб
1 : 0
Динамо-2
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 21
14:00
Ротор-Волгоград
6 : 0
Биолог
15:00
Машук-КМВ
2 : 1
Краснодар-2
15:00
Ангушт
0 : 1
Чайка
16:00
Черноморец
0 : 2
Афипс
14:00
Спартак Владикавказ
0 : 4
Дружба
15:00
Динамо Ставрополь
1 : 3
Сочи
16:00
Кубань-2
1 : 1
СКА
16:00
Легион-Динамо
0 : 3
Армавир
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 25
02:00
Виннипег
4 : 2
Оттава
02:00
Каролина
0 : 3
Даллас
02:00
Филадельфия
3 : 0
Нью-Джерси
19:30
Чикаго
2 : 3
Бостон
23:00
Сент-Луис
4 : 1
Нэшвилл
02:00
Детройт
4 : 5
Торонто
02:00
Тампа-Бэй
1 : 2 ОТ
Монреаль
05:00
Эдмонтон
3 : 2 ОТ
Анахайм
22:00
Баффало
2 : 4
Айлендерс
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/2 финала
15:00
Зауралье
1 : 3
Динамо Балашиха
16:00
Рубин
0 : 2
Торпедо У-К
Теннис.
Miami Open 2017 Финал
20:00
Федерер
6:3, 6:4
Надаль
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
12:10
Енисей
88 : 78
Астана
16:00
Нижний Новгород
90 : 99
Химки
15:00
Цмоки-Минск
62 : 71
Парма
Баскетбол.
НБА 2016/17
00:00
Чикаго
106 : 104
Атланта
03:00
Миннесота
117 : 123
Сакраменто
20:00
Нью-Йорк
94 : 110
Бостон
22:30
Лейкерс
108 : 103
Мемфис
22:30
Сан-Антонио
109 : 103
Юта
01:00
Бруклин
121 : 111
Орландо
05:00
Портленд
130 : 117
Финикс
22:00
Оклахома
101 : 113
Шарлотт
22:30
Милуоки
105 : 109
Даллас
Результаты дня
Футбол
19:30
Ростов
- : -
Краснодар
Футбол
21:45
Сельта
- : -
Лас-Пальмас
Футбол
19:30
Спартак
- : -
Оренбург
Футбол
21:45
Интер
- : -
Сампдория
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 21
19:30
Ростов
- : -
Краснодар
19:30
Спартак
- : -
Оренбург
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 29
21:45
Сельта
- : -
Лас-Пальмас
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 30
21:45
Интер
- : -
Сампдория
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 17
14:00
Псков-747
1 : 1
Строгино
18:00
Долгопрудный
1 : 0
Торпедо Владимир
18:00
ЦРФСО
1 : 0
Солярис
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 17
18:00
Энергомаш
0 : 1
Чертаново
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 25
00:00
Питтсбург
3 : 2
Каролина
01:00
Миннесота
5 : 2
Колорадо
02:00
Ванкувер
1 : 3
Сан-Хосе
04:30
Калгари
3 : 4
Анахайм
01:00
Коламбус
2 : 3
Вашингтон
01:00
Тампа-Бэй
6 : 3
Даллас
02:30
Рейнджерс
4 : 3
Филадельфия
05:30
Лос-Анджелес
1 : 2
Аризона
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/2 финала
16:30
Зауралье
2 : 1
Динамо Балашиха
Теннис.
Volvo Car Open 2017 1/32 финала
19:00
Осака
- : -
Ларссон
19:00
Дэй
- : -
Риск
20:30
Богдан
- : -
Остапенко
20:30
Цуренко
- : -
Зигемунд
22:00
Дуан
- : -
Родионова
19:00
Синякова
- : -
Пуиг
20:00
Бондаренко
- : -
Родина
20:30
Арруабаррена
- : -
Петкович
21:30
Эракович
- : -
Жабер
22:00
Янкович
- : -
Александрова
22:00
Кукова
- : -
Солер-Эспиноза
23:30
Мухаммад
- : -
Столлар
23:30
Сепеде-Ройг
- : -
Роджерс
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:30
ВЭФ
- : -
УНИКС
20:00
Локомотив
- : -
Автодор
19:30
ЦСКА
- : -
Калев
Баскетбол.
НБА 2016/17
01:00
Бруклин
91 : 82
Атланта
01:00
Майами
113 : 116
Денвер
03:00
Нью-Орлеан
110 : 117
Чикаго
04:00
Финикс
116 : 123
Хьюстон
01:00
Кливленд
135 : 130
Индиана
01:00
Торонто
113 : 105
Филадельфия
03:00
Голден Стэйт
139 : 115
Вашингтон
Результаты дня
Футбол
21:45
Бёрнли
- : -
Сток Сити
Футбол
21:45
Уотфорд
- : -
Вест Бромвич
Футбол
21:45
Лестер Сити
- : -
Сандерленд
Футбол
22:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Эвертон
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Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 31
21:45
Бёрнли
- : -
Сток Сити
21:45
Уотфорд
- : -
Вест Бромвич
21:45
Лестер Сити
- : -
Сандерленд
22:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Эвертон
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 30
20:30
Атлетик
- : -
Эспаньол
22:30
Бетис
- : -
Вильярреал
22:30
Атлетико
- : -
Реал Сосьедад
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 27
21:00
Боруссия
- : -
Гамбург
21:00
Кёльн
- : -
Айнтрахт
21:00
Вердер
- : -
Шальке 04
21:00
Хоффенхайм
- : -
Бавария
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 18
15:00
Кайрат
- : -
Иртыш
15:00
Тобол
- : -
Ордабасы
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 11. Саратов
11:30
КубГУ
- : -
СГАФКСТ
13:30
СГУ
- : -
СКФУ
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
02:00
Баффало
- : -
Торонто
02:30
Флорида
- : -
Монреаль
02:00
Детройт
- : -
Оттава
Результаты дня
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«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги
3 апреля 2017, 17:31
Источник:
ГК «Звезда»
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