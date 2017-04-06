Тренировка СКА накануне первого матча финала Кубка Гагарина

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Кубок России 2016/2017 1/2 финала
19:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
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Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 31
21:45
Суонси
1 : 3
Тоттенхэм
21:45
Арсенал
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Вест Хэм
22:00
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Мидлсбро
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Кубок Италии 2016/2017 1/2 финала
21:45
Наполи
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Ювентус
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 30
20:30
Барселона
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21:30
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22:30
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Малага
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Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 27
21:00
Аугсбург
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Ингольштадт
21:00
Вольфсбург
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Фрайбург
21:00
Майнц
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РБ Лейпциг
21:00
Боруссия М
1 : 0
Герта
21:00
Дармштадт
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Байер
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 16
20:00
Метц
0 : 3
Лион
Футбол.
Кубок Украины 2016/2017 1/4 финала
17:00
Нефтяник-Укрнефть
0 : 1
Динамо Киев
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 17
15:00
Чайка
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Краснодар-2
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 11. Саратов
11:30
СКФУ
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КубГУ
13:45
СГУ
0 : 1
СГАФКСТ
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
02:00
Бостон
4 : 0
Тампа-Бэй
02:00
Питтсбург
4 : 1
Коламбус
02:30
Торонто
1 : 4
Вашингтон
03:00
Нэшвилл
1 : 2 ОТ
Айлендерс
03:30
Даллас
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Аризона
02:00
Нью-Джерси
1 : 0 ОТ
Филадельфия
02:30
Оттава
2 : 0
Детройт
03:00
Миннесота
5 : 3
Каролина
03:00
Сент-Луис
2 : 5
Виннипег
04:00
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4 : 3 ОТ
Чикаго
05:00
Анахайм
3 : 1
Калгари
05:30
Сан-Хосе
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Ванкувер
05:30
Лос-Анджелес
6 : 4
Эдмонтон
Хоккей.
ВХЛ. Плей-офф 2017 1/2 финала
15:30
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2 : 4
Рубин
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Харламова 1/2 финала
17:00
Красная Армия
5 : 4
Кузнецкие Медведи
18:00
Реактор
4 : 3 Б
Алмаз
Теннис.
Volvo Car Open 2017 1/16 финала
03:00
Стосур
6:1, 6:3
Янкович
17:00
Севастова
6:3, 6:4
Петкович
18:00
Жабер
6:4, 6:4
Линетт
19:15
Риск
3:6, 1:6
Гаврилова
19:50
Остапенко
6:2, 4:6, 6:2
Саккари
17:00
Веснина
6:7, 6:7
Столлар
17:00
Пуиг
0:6, 7:6, 2:6
Касаткина
18:30
Бондаренко
2:6, 5:7
Бертенс
19:20
Лючич-Барони
6:3, 6:2
Бартель
20:45
Осака
6:4, 6:4
Чжанг
20:45
Кукова
6:4, 2:6, 6:7
Бегу
21:20
Эррани
2:6, 2:6
Родионова
21:00
Зигемунд
6:4, 6:7, 7:5
Уильямс
22:15
Шафаржова
6:3, 6:3
Маттек-Сэндз
Теннис.
Volvo Car Open 2017 1/32 финала
00:10
Чирико
0:6, 0:3
Бек
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Финал Матч №3
21:30
Валенсия
58 : 63
Уникаха
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 24
02:00
Вашингтон
118 : 111
Шарлотт
02:00
Кливленд
122 : 102
Орландо
03:00
Нью-Йорк
100 : 91
Чикаго
03:00
Оклахома
110 : 79
Милуоки
04:00
Юта
106 : 87
Портленд
02:00
Индиана
108 : 90
Торонто
02:00
Филадельфия
118 : 141
Бруклин
03:00
Нью-Орлеан
131 : 134
Денвер
03:30
Сан-Антонио
96 : 89
Мемфис
05:30
Голден Стэйт
121 : 107
Миннесота
05:30
Сакраменто
98 : 87
Даллас
Результаты дня
Футбол
17:00
Урал
2 : 1
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Хоккей
18:00
Реактор
4 : 1
Алмаз
Баскетбол
21:05
Маккаби Тель-Авив
- : -
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Хоккей
17:00
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20:45
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22:30
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Футбол.
Кубок России 2016/2017 1/2 финала
17:00
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2 : 1
Рубин
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 30
20:30
Эйбар
0 : 0
Лас-Пальмас
22:30
Валенсия
- : -
Сельта
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 11. Саратов
08:00
СГАФКСТ
2 : 0
СКФУ
12:00
СГУ
0 : 2
КубГУ
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
02:30
Баффало
2 : 1
Монреаль
03:00
Вашингтон
2 : 0
Рейнджерс
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Харламова 1/2 финала
17:00
Красная Армия
5 : 3
Кузнецкие Медведи
18:00
Реактор
4 : 1
Алмаз
Теннис.
Volvo Car Open 2017 1/16 финала
00:20
Киз
6:4, 1:6, 1:6
Роджерс
20:00
Бек
1:4
Возняцки
Теннис.
Volvo Car Open 2017 1/8 финала
18:00
Севастова
7:5, 7:6
Жабер
20:30
Столлар
1:4
Остапенко
21:45
Касаткина
- : -
Гаврилова
18:00
Стосур
5:7, 3:6
Бегу
21:45
Лючич-Барони
- : -
Бертенс
23:15
Шафаржова
- : -
Зигемунд
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:45
Фенербахче
- : -
Барселона
21:05
Маккаби Тель-Авив
- : -
Панатинаикос
21:00
Бамберг
- : -
Галатасарай
22:00
Баскония
- : -
Жальгирис
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 24
02:00
Шарлотт
99 : 112
Майами
03:00
Бостон
91 : 114
Кливленд
03:00
Хьюстон
110 : 104
Денвер
05:00
Финикс
111 : 120
Голден Стэйт
02:30
Детройт
102 : 105
Торонто
03:00
Мемфис
100 : 103
Оклахома
03:30
Сан-Антонио
95 : 102
Лейкерс
05:30
Клипперс
112 : 101
Даллас
Результаты дня
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20:00
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- : -
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21:45
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21:45
Вильярреал
- : -
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Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 22
16:00
Крылья Советов (мол)
- : -
Амкар (мол)
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 31
21:45
Вильярреал
- : -
Атлетик
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 28
21:30
Айнтрахт
- : -
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Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 32
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Лилль
- : -
Ницца
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
02:00
Бостон
- : -
Оттава
02:00
Коламбус
- : -
Виннипег
02:30
Торонто
- : -
Тампа-Бэй
03:30
Даллас
- : -
Нэшвилл
05:00
Анахайм
- : -
Чикаго
02:00
Каролина
- : -
Айлендерс
02:00
Нью-Джерси
- : -
Питтсбург
02:30
Флорида
- : -
Сент-Луис
04:00
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- : -
Миннесота
05:00
Аризона
- : -
Ванкувер
05:30
Лос-Анджелес
- : -
Калгари
05:30
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02:00
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20:00
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- : -
Олимпиакос
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03:00
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Бостон
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Тренировка СКА накануне первого матча финала Кубка Гагарина
Илья Смирнов
6 апреля 2017, 20:17
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