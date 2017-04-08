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Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек3 : 1Арсенал Тула
Футбол  Зенит1 : 1Анжи
Хоккей  Металлург4 : 5СКА
Футбол  Реал1 : 1Атлетико
Футбол  Бавария4 : 1Боруссия
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Пресс-конференция Юлии Ефимовой18Пресс-конференция Юлии Ефимовой
«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью14«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью
ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги13ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
Торжественная церемония отправки Кубка Гагарина из Москвы в Магнитогорск18Торжественная церемония отправки Кубка Гагарина из Москвы в Магнитогорск
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Анжи»21Тренировка «Зенита» перед матчем с «Анжи»
Дмитрий Тугарин в редакции «Советского спорта»14Дмитрий Тугарин в редакции «Советского спорта»
«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России13«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России
Тренировка СКА накануне первого матча финала Кубка Гагарина16Тренировка СКА накануне первого матча финала Кубка Гагарина
«Челси» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:111«Челси» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:1
«Локомотив» победил «Уфу» в полуфинале Кубка России17«Локомотив» победил «Уфу» в полуфинале Кубка России
Станислав Черчесов в редакции «Советского спорта»20Станислав Черчесов в редакции «Советского спорта»
«Спартак» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»18«Спартак» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»
«Ростов» и «Краснодар» голов не забили15«Ростов» и «Краснодар» голов не забили
Встреча Евгении Медведевой с Чемпионата мира по фигурному катанию12Встреча Евгении Медведевой с Чемпионата мира по фигурному катанию
«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги24«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги
ЦСКА победил «Крылья Советов»16ЦСКА победил «Крылья Советов»
«Зенит» без проблем увез три очка из Казани20«Зенит» без проблем увез три очка из Казани
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Рубином»21Тренировка «Зенита» перед матчем с «Рубином»
«Металлург» в четвертый раз победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина18«Металлург» в четвертый раз победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина
Серебряные медалистки чемпионата мира по керлингу в редакции «Советского спорта»15Серебряные медалистки чемпионата мира по керлингу в редакции «Советского спорта»
Фотовыставка, посвященная III зимним Всемирным военным играм14Фотовыставка, посвященная III зимним Всемирным военным играм
СКА разгромил «Локо» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина!35СКА разгромил «Локо» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина!
Сборная России на последней минуте спаслась в матче с Бельгией29Сборная России на последней минуте спаслась в матче с Бельгией
«Металлург» обыграл «Ак Барс» и повел в серии со счетом 3-018«Металлург» обыграл «Ак Барс» и повел в серии со счетом 3-0
Болельщики перед матчем Россия – Бельгия21Болельщики перед матчем Россия – Бельгия
Прилет женской сборной России по керлингу15Прилет женской сборной России по керлингу
Тренировка сборной России по футболу15Тренировка сборной России по футболу