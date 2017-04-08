Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Футбол
14:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
Футбол
16:30
Терек
3 : 1
Арсенал Тула
Футбол
19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
Хоккей
15:00
Металлург
4 : 5
СКА
Футбол
17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
Футбол
19:30
Бавария
4 : 1
Боруссия
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 22
14:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
16:30
Терек
3 : 1
Арсенал Тула
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 22
12:00
Зенит (мол)
6 : 3
Анжи (мол)
14:00
Уфа (мол)
1 : 6
Спартак (мол)
12:00
Терек (мол)
0 : 1
Арсенал (мол)
15:00
Локомотив (мол)
4 : 0
Ростов (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 30
07:00
Луч-Энергия
0 : 0
Спартак-Нальчик
13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
15:00
Сокол
0 : 0
Кубань
16:00
Химки
2 : 2
Енисей
18:00
Факел
3 : 2
Нефтехимик
08:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Динамо
14:00
Спартак-2
0 : 0
Волгарь
16:00
Тосно
4 : 1
Зенит-2
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 32
14:30
Тоттенхэм
4 : 0
Уотфорд
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Суонси
17:00
Мидлсбро
0 : 0
Бёрнли
19:30
Борнмут
1 : 3
Челси
17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Халл Сити
17:00
Сток Сити
1 : 2
Ливерпуль
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 31
14:00
Эспаньол
1 : 0
Алавес
19:30
Севилья
4 : 2
Депортиво
17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
21:45
Малага
2 : 0
Барселона
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 28
16:30
Гамбург
2 : 1
Хоффенхайм
16:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
16:30
Шальке 04
4 : 1
Вольфсбург
16:30
Кёльн
2 : 3
Боруссия М
16:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
19:30
Бавария
4 : 1
Боруссия
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 31
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
21:45
Ювентус
2 : 0
Кьево
19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 32
18:00
Анже
0 : 1
Монако
21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
21:00
Дижон
1 : 2
Бастия
21:00
Бордо
3 : 0
Метц
21:00
Лион
1 : 4
Лорьян
21:00
Кан
0 : 2
Монпелье
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 24
14:00
Сталь
2 : 0
Волынь
17:00
Звезда
1 : 0
Ворскла
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 5
12:00
Шахтер
1 : 4
Кайрат
13:00
Атырау
0 : 1
Астана
13:00
Тараз
2 : 1
Ордабасы
13:00
Актобе
1 : 1
Акжайык
13:00
Кайсар
0 : 0
Тобол
14:00
Окжетпес
0 : 2
Иртыш
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Гагарина Финал
15:00
Металлург
4 : 5
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
02:30
Монреаль
2 : 4
Тампа-Бэй
19:30
Филадельфия
4 : 2
Коламбус
19:30
Оттава
3 : 1
Рейнджерс
22:00
Бостон
1 : 2
Вашингтон
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Австралия - США
06:00
Грот/Пирс
6:3, 3:6, 2:6, 6:2, 3:6
Джонсон/Сок
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Бельгия - Италия
16:00
Беммельманс/де Лооре
6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7
Болелли/Сеппи
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Сербия - Испания
17:00
Троицки/Зимонич
6:4, 7:6, 6:0, 4:6, 6:2
Каррено/Лопес
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Франция - Великобритания
15:00
Беннето/Маю
7:6, 5:7, 7:5, 7:5
Инглот/Маррэй
Теннис.
Volvo Car Open 2017 1/2 финала
20:10
Зигемунд
6:3, 2:6, 1:6
Касаткина
22:50
Лючич-Барони
3:6, 6:5
Остапенко
Теннис.
Volvo Car Open 2017 1/4 финала
02:00
Остапенко
6:2, 6:4
Возняцки
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 24
02:30
Кливленд
100 : 114
Атланта
03:00
Мемфис
101 : 88
Нью-Йорк
03:30
Даллас
89 : 102
Сан-Антонио
04:00
Юта
120 : 113
Миннесота
05:30
Лейкерс
98 : 94
Сакраменто
02:30
Торонто
96 : 94
Майами
03:00
Хьюстон
109 : 114
Детройт
04:00
Денвер
122 : 106
Нью-Орлеан
05:00
Финикс
120 : 99
Оклахома
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:30
Локомотив
0 : 3
Енисей
15:00
Югра-Самотлор
3 : 2
Урал
16:00
Белогорье
3 : 2
Кузбасс
18:00
Динамо-ЛО
3 : 0
Факел
15:00
Нефтяник
2 : 3
Зенит-Казань
16:00
Газпром-Югра
3 : 0
Динамо Кр
18:00
Динамо М
3 : 1
НОВА
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Китая
07:00
Гран-при Китая. Практика III
10:00
Гран-при Китая. Квалификация
Результаты дня
Футбол
14:00
Уфа
- : -
Спартак
Футбол
18:00
Эвертон
- : -
Лестер Сити
Футбол
16:30
Краснодар
- : -
ЦСКА
Футбол
19:00
Локомотив
- : -
Ростов
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 22
14:00
Уфа
- : -
Спартак
19:00
Локомотив
- : -
Ростов
16:30
Краснодар
- : -
ЦСКА
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 22
10:00
Томь (мол)
- : -
Рубин (мол)
13:00
Урал (мол)
- : -
Оренбург (мол)
12:00
Краснодар (мол)
- : -
ЦСКА (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 32
15:30
Сандерленд
- : -
Манчестер Юнайтед
18:00
Эвертон
- : -
Лестер Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 31
13:00
Гранада
- : -
Валенсия
19:30
Осасуна
- : -
Леганес
17:15
Сельта
- : -
Эйбар
21:45
Лас-Пальмас
- : -
Бетис
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 28
16:30
Герта
- : -
Аугсбург
18:30
Ингольштадт
- : -
Дармштадт
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 31
13:30
Сампдория
- : -
Фиорентина
16:00
Кальяри
- : -
Торино
16:00
Милан
- : -
Палермо
21:45
Лацио
- : -
Наполи
16:00
Болонья
- : -
Рома
16:00
Кротоне
- : -
Интер
16:00
Удинезе
- : -
Дженоа
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 32
16:00
Тулуза
- : -
Марсель
22:00
ПСЖ
- : -
Генгам
18:00
Сент-Этьен
- : -
Нант
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа I Тур 24
14:00
Александрия
- : -
Заря
19:30
Динамо Киев
- : -
Олимпик
17:00
Шахтер
- : -
Черноморец
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 24
14:00
Карпаты
- : -
Днепр
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 17
14:00
Торпедо
- : -
Зенит Пн
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 18
15:00
Знамя Труда
- : -
ЦРФСО
15:00
Торпедо Владимир
- : -
Волга Тверь
16:00
Динамо-2
- : -
Долгопрудный
15:00
Динамо СПб
- : -
Псков-747
15:00
Домодедово
- : -
Спартак Кострома
17:00
Текстильщик
- : -
Коломна
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 18
Орёл
0 : 3
Авангард Курск
15:00
Витязь Подольск
- : -
Металлург Липецк
17:00
Энергомаш
- : -
Рязань
15:00
Чертаново
- : -
Сатурн
16:00
Калуга
- : -
Динамо Брянск
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 22
15:00
Чайка
- : -
Легион-Динамо
16:00
Дружба
- : -
Ротор-Волгоград
16:00
Армавир
- : -
Динамо Ставрополь
17:00
Сочи
- : -
Машук-КМВ
15:30
Ангушт
- : -
Кубань-2
16:00
Биолог
- : -
Черноморец
16:00
Афипс
- : -
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
01:00
Нью-Джерси
- : -
Айлендерс
02:00
Виннипег
- : -
Нэшвилл
02:00
Каролина
- : -
Сент-Луис
02:00
Флорида
- : -
Баффало
04:00
Аризона
- : -
Миннесота
01:00
Лос-Анджелес
- : -
Чикаго
02:00
Детройт
- : -
Монреаль
02:00
Торонто
- : -
Питтсбург
03:00
Даллас
- : -
Колорадо
05:00
Ванкувер
- : -
Эдмонтон
05:00
Сан-Хосе
- : -
Калгари
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Харламова 1/2 финала
13:00
Кузнецкие Медведи
- : -
Красная Армия
17:00
Алмаз
- : -
Реактор
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Австралия - США
05:00
Кириос
- : -
Сок
07:00
Томпсон
- : -
Изнер
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Бельгия - Италия
15:30
Гоффен
- : -
Лоренци
17:30
Дарсис
- : -
Сеппи
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Сербия - Испания
15:00
Джокович
- : -
Каррено-Буста
17:00
Троицки
- : -
Рамос-Винолас
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Франция - Великобритания
14:30
Пуй
- : -
Эванс
16:30
Шарди
- : -
Эдмунд
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
Нижний Новгород
- : -
Астана
16:10
Енисей
- : -
ВЭФ
16:00
Автодор
- : -
Парма
17:00
Химки
- : -
Зенит
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 24
00:05
Бруклин
0 : 0
Чикаго
01:00
Шарлотт
- : -
Бостон
02:00
Филадельфия
- : -
Милуоки
05:00
Портленд
- : -
Юта
19:00
Нью-Йорк
- : -
Торонто
01:00
Орландо
- : -
Индиана
02:00
Вашингтон
- : -
Майами
03:30
Сан-Антонио
- : -
Клипперс
05:30
Голден Стэйт
- : -
Нью-Орлеан
22:30
Атланта
- : -
Кливленд
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Китая
09:00
Гран-при Китая. Гонка
Результаты дня
Футбол
15:00
Томь
- : -
Рубин
Футбол
17:30
Урал
- : -
Оренбург
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
СКА
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 22
15:00
Томь
- : -
Рубин
17:30
Урал
- : -
Оренбург
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 32
22:00
Кристал Пэлас
- : -
Арсенал
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 31
21:45
Реал Сосьедад
- : -
Спортинг
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 18
17:00
Солярис
- : -
Строгино
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 22
16:00
Краснодар-2
- : -
Спартак Владикавказ
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Гагарина Финал
17:00
Металлург
- : -
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
00:00
Айлендерс
- : -
Оттава
00:00
Тампа-Бэй
- : -
Баффало
01:00
Торонто
- : -
Коламбус
02:00
Рейнджерс
- : -
Питтсбург
03:30
Анахайм
- : -
Лос-Анджелес
00:00
Детройт
- : -
Нью-Джерси
01:00
Сент-Луис
- : -
Колорадо
02:00
Вашингтон
- : -
Флорида
02:00
Филадельфия
- : -
Каролина
04:00
Эдмонтон
- : -
Ванкувер
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Локомотив
19:30
ЦСКА
- : -
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 24
00:05
Денвер
- : -
Оклахома
01:00
Сакраменто
- : -
Хьюстон
04:30
Лейкерс
- : -
Миннесота
01:00
Мемфис
- : -
Детройт
01:00
Финикс
- : -
Даллас
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Авторы
Фото
Видео
Конференции
Блоги
Прогнозы
ССФ
ОИ-2024
Китай
.
Футбол
Россия
Премьер-лига
Кубок России
Переходные матчи
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
ФНЛ
Суперкубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Кубок Англии
Суперкубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Казахстан
Премьер-лига
Кубок Казахстана
Суперкубок Казахстана
Евро-2016
Отборочный турнир
Финальный турнир
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
70 лет хоккею
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
ЧМ по хоккею 2017
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Бокс/ММА
Бокс
ММА
ACB
Bellator
Fight Night
M1-Global
Программа «Пропустил немножко»
Формула-1
Чемпионат мира
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Евролига
Лига чемпионов
Еврокубок
Чемпионат мира
Мужчины
Женщины
Евробаскет
Мужчины
Женщины
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Физ-ра
Тренировки
Бег
Экстрим
18+
Хоккей с мячом
Чемпионат мира. Мужчины
Другие
Теннис
Чарльстон
WTA
Кубок Дэвиса
ATP
Турниры Большого Шлема
Кубок Федерации
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Киберспорт
ОЛИМП Кубок РФПЛ
Легкая атлетика
Шахматы
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Автоспорт
Ралли
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Блоги
Конференции
Фэнтези
Бизнес
Допинг
Lifestyle
Гараж
Новости
RSS
Фэнтези
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
Дайджест
Пресс-конференция Юлии Ефимовой
Дарья Исаева
8 апреля 2017, 19:23
Источник:
Photo.sovsport.ru
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
8 апреля 21:10
25
«Зенит» в меньшинстве ушел от поражения от «Анжи»
8 апреля 18:33
14
«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью
8 апреля 13:50
16
В Москве прошла конференция РФС
7 апреля 22:41
13
ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
7 апреля 18:52
18
Торжественная церемония отправки Кубка Гагарина из Москвы в Магнитогорск
7 апреля 18:00
21
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Анжи»
7 апреля 14:56
14
Дмитрий Тугарин в редакции «Советского спорта»
7 апреля 12:55
13
«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России
6 апреля 20:17
16
Тренировка СКА накануне первого матча финала Кубка Гагарина
6 апреля 01:09
11
«Челси» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:1
5 апреля 21:39
17
«Локомотив» победил «Уфу» в полуфинале Кубка России
4 апреля 17:00
20
Станислав Черчесов в редакции «Советского спорта»
3 апреля 23:17
18
«Спартак» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»
3 апреля 22:00
15
«Ростов» и «Краснодар» голов не забили
3 апреля 18:23
12
Встреча Евгении Медведевой с Чемпионата мира по фигурному катанию
3 апреля 17:31
24
«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги
2 апреля 19:15
16
ЦСКА победил «Крылья Советов»
2 апреля 17:07
20
«Зенит» без проблем увез три очка из Казани
31 марта 17:39
21
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Рубином»
30 марта 22:57
18
«Металлург» в четвертый раз победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина
30 марта 15:49
15
Серебряные медалистки чемпионата мира по керлингу в редакции «Советского спорта»
30 марта 12:51
14
Фотовыставка, посвященная III зимним Всемирным военным играм
30 марта 10:22
35
СКА разгромил «Локо» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина!
28 марта 21:17
29
Сборная России на последней минуте спаслась в матче с Бельгией
28 марта 21:15
18
«Металлург» обыграл «Ак Барс» и повел в серии со счетом 3-0
28 марта 18:58
21
Болельщики перед матчем Россия – Бельгия
27 марта 18:38
15
Прилет женской сборной России по керлингу