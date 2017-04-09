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«Спартак» одержал победу в Уфе

Александр Ступников
Источник:  ФК «Спартак»
  • Боян Йокич выбивает мяч из ног Зе Луиша
  • Сергй Семак готов поработать болл-боем, лишь бы команда скореее продолжила атаку
  • Иван Пауревич грозно нависает над Луисом Адриано и не пускает того к воротам «Уфы»
  • Вячеслав Кротов и Георгий Джикия сражаются за мяч
  • Луис Адриано вынужден был покинуть поле из-за травмы
  • Артем Ребров отбивает пенальти и спасает «Спартак» от пропущенного гола
  • Илья Кутепов провел бы отличный матч, если бы не фол в своей штрафной
  • Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера
  • Массимо Каррера поздравляет своих футболистов с победой
  • В матче с «Уфой» спартаковцы впервые в сезоне пробили пенальти
  • Куинси Промес увеличил преимущество в счете
  • В парном сражении за мяч победителями выходят футболисты «Уфы»
  • Уже в добаленное время Лоренсо Мельгарехо забил третий мяч и снял вопросы о победителе
  • Лоренсо Мельгарехо является запасным игроком «Спартака», но показывает что забивать голы не разучился

Футболисты «Спартака» в гостях переиграли «Уфу» в рамках 22-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

На 38-й минуте счет в матче открыл Денис Глушаков. На 56-й минуте Квинси Промес, реализовав пенальти, удвоил преимущество москвичей. На 85-й минуте усилиями Ивана Облякова «Уфа» сократила разрыв в счете. На первой минуте компенсированного времени Лоренсо Мельгарехо установил окончательный счет в матче.

Добавим, что на 62-минуте матча нападающий «Уфы! Кеинде Фатай не реализовал 11-метровый удар, не сумев переиграть голкипера красно-белых Артема Реброва.

После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

 
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