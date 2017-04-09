«Локомотив» и «Ростов» разошлись миром
«Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в 22-м туре РФПЛ.
Железнодорожники с 31 очком остались на девятом месте, ростовчане с 32 баллами - на седьмой строчке.
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«Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в 22-м туре РФПЛ.
Железнодорожники с 31 очком остались на девятом месте, ростовчане с 32 баллами - на седьмой строчке.