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Хоккей
01:00
Нью-Джерси
2 : 4
Айлендерс
Футбол
14:00
Уфа
1 : 3
Спартак
Футбол
18:00
Эвертон
4 : 2
Лестер Сити
Хоккей
02:00
Торонто
5 : 3
Питтсбург
Футбол
16:30
Краснодар
1 : 1
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19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 22
14:00
Уфа
1 : 3
Спартак
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 22
11:00
Томь (мол)
2 : 2
Рубин (мол)
12:00
Краснодар (мол)
2 : 0
ЦСКА (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 32
15:30
Сандерленд
0 : 3
Манчестер Юнайтед
18:00
Эвертон
4 : 2
Лестер Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 31
13:00
Гранада
1 : 3
Валенсия
19:30
Осасуна
2 : 1
Леганес
17:15
Сельта
0 : 2
Эйбар
21:45
Лас-Пальмас
4 : 1
Бетис
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 28
16:30
Герта
2 : 0
Аугсбург
18:30
Ингольштадт
3 : 2
Дармштадт
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 31
13:30
Сампдория
2 : 2
Фиорентина
16:00
Кальяри
2 : 3
Торино
16:00
Милан
4 : 0
Палермо
21:45
Лацио
0 : 3
Наполи
16:00
Болонья
0 : 3
Рома
16:00
Кротоне
2 : 1
Интер
16:00
Удинезе
3 : 0
Дженоа
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 32
16:00
Тулуза
0 : 0
Марсель
22:00
ПСЖ
4 : 0
Генгам
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа I Тур 24
14:00
Александрия
0 : 0
Заря
19:30
Динамо Киев
4 : 0
Олимпик
17:00
Шахтер
1 : 2
Черноморец
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 24
14:00
Карпаты
2 : 2
Днепр
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 17
14:00
Торпедо
4 : 0
Зенит Пн
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 18
15:00
Знамя Труда
3 : 3
ЦРФСО
15:00
Торпедо Владимир
4 : 0
Волга Тверь
16:00
Динамо-2
2 : 3
Долгопрудный
15:00
Динамо СПб
2 : 0
Псков-747
15:00
Домодедово
0 : 0
Спартак Кострома
17:00
Текстильщик
2 : 0
Коломна
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 18
15:00
Чертаново
0 : 0
Сатурн
16:00
Калуга
1 : 2
Динамо Брянск
15:00
Витязь Подольск
1 : 0
Металлург Липецк
17:00
Энергомаш
2 : 0
Рязань
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 22
15:30
Ангушт
1 : 0
Кубань-2
16:00
Биолог
0 : 2
Черноморец
16:00
Армавир
1 : 1
Динамо Ставрополь
17:00
Сочи
1 : 0
Машук-КМВ
16:00
Дружба
0 : 1
Ротор-Волгоград
16:00
Чайка
1 : 0
Легион-Динамо
16:00
Афипс
2 : 0
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
01:00
Нью-Джерси
2 : 4
Айлендерс
02:00
Виннипег
2 : 1
Нэшвилл
02:00
Каролина
4 : 5 Б
Сент-Луис
02:00
Флорида
3 : 0
Баффало
04:00
Аризона
1 : 3
Миннесота
01:00
Лос-Анджелес
3 : 2 ОТ
Чикаго
02:00
Детройт
2 : 3 ОТ
Монреаль
02:00
Торонто
5 : 3
Питтсбург
03:00
Даллас
4 : 3 Б
Колорадо
05:00
Ванкувер
2 : 3
Эдмонтон
05:00
Сан-Хосе
3 : 1
Калгари
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Харламова 1/2 финала
13:00
Кузнецкие Медведи
2 : 4
Красная Армия
17:00
Алмаз
5 : 2
Реактор
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Австралия - США
05:00
Кириос
7:6, 6:3, 6:4
Куэрри
07:45
Грот
6:7, 3:6
Изнер
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Бельгия - Италия
15:30
Гоффен
6:3, 6:3, 6:2
Лоренци
18:10
де Лооре
4:6, 6:7
Джианнесси
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Сербия - Испания
15:00
Лайович
2:6, 6:1, 6:4
Мунар
17:30
Зимонич
2:6, 1:6
Рамос-Винолас
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/4 финала. Франция - Великобритания
14:30
Беннето
1:6, 2:6
Эванс
15:50
Шарди
6:4, 6:4
Эдмунд
Теннис.
Volvo Car Open 2017 Финал
20:00
Остапенко
3:6, 1:6
Касаткина
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
12:10
Енисей
88 : 71
ВЭФ
16:00
Автодор
110 : 99
Парма
16:00
Нижний Новгород
76 : 72
Астана
17:00
Химки
66 : 74
Зенит
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 24
00:05
Бруклин
107 : 106
Чикаго
01:00
Шарлотт
114 : 121
Бостон
02:00
Филадельфия
82 : 90
Милуоки
05:00
Портленд
101 : 86
Юта
19:00
Нью-Йорк
97 : 110
Торонто
01:00
Орландо
112 : 127
Индиана
02:00
Вашингтон
103 : 106
Майами
03:30
Сан-Антонио
87 : 98
Клипперс
05:30
Голден Стэйт
123 : 101
Нью-Орлеан
22:30
Атланта
126 : 125
Кливленд
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Китая
09:00
Гран-при Китая. Гонка
Результаты дня
Футбол
15:00
Томь
1 : 0
Рубин
Футбол
17:30
Урал
- : -
Оренбург
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
СКА
Футбол
22:00
Кристал Пэлас
- : -
Арсенал
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 22
15:00
Томь
1 : 0
Рубин
17:30
Урал
- : -
Оренбург
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 22
11:00
Урал (мол)
1 : 0
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 32
22:00
Кристал Пэлас
- : -
Арсенал
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 31
21:45
Реал Сосьедад
- : -
Спортинг
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 18
17:00
Солярис
- : -
Строгино
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 22
16:00
Краснодар-2
- : -
Спартак Владикавказ
Хоккей.
КХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Гагарина Финал
17:00
Металлург
- : -
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 26
00:00
Айлендерс
4 : 2
Оттава
00:00
Тампа-Бэй
4 : 2
Баффало
01:00
Торонто
2 : 3
Коламбус
02:00
Рейнджерс
3 : 2
Питтсбург
03:30
Анахайм
4 : 3 ОТ
Лос-Анджелес
00:00
Детройт
4 : 1
Нью-Джерси
01:00
Сент-Луис
3 : 2
Колорадо
02:00
Вашингтон
0 : 2
Флорида
02:00
Филадельфия
3 : 4 Б
Каролина
04:00
Эдмонтон
5 : 2
Ванкувер
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Харламова 1/2 финала
19:00
Алмаз
- : -
Реактор
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Локомотив
19:30
ЦСКА
- : -
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 24
00:05
Денвер
105 : 106
Оклахома
01:00
Сакраменто
128 : 135
Хьюстон
04:30
Лейкерс
110 : 109
Миннесота
01:00
Мемфис
90 : 103
Детройт
01:00
Финикс
124 : 111
Даллас
Результаты дня
Футбол
21:45
Ювентус
- : -
Барселона
Футбол
21:45
Боруссия
- : -
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Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/4 финала
21:45
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- : -
Барселона
21:45
Боруссия
- : -
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Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 25
02:00
Филадельфия
- : -
Индиана
02:30
Майами
- : -
Кливленд
03:00
Милуоки
- : -
Шарлотт
05:00
Портленд
- : -
Сан-Антонио
05:30
Клипперс
- : -
Хьюстон
02:30
Бостон
- : -
Бруклин
03:00
Детройт
- : -
Вашингтон
03:00
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- : -
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05:30
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Лучшие футбольные матчи уик-энда
10 апреля 2017, 15:10
Источник:
Gettyimages.ru
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