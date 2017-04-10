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Футбол  Томь1 : 0Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
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«Локомотив» и «Ростов» разошлись миром15«Локомотив» и «Ростов» разошлись миром
Евгения Медведева в гостях у «Советского спорта»12Евгения Медведева в гостях у «Советского спорта»
«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью15«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью
Открытый Кубок по фитнесу и бодибилдингу в Дзержинском14Открытый Кубок по фитнесу и бодибилдингу в Дзержинском
«Спартак» одержал победу в Уфе14«Спартак» одержал победу в Уфе
Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая16Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая
«Зенит» в меньшинстве ушел от поражения от «Анжи»25«Зенит» в меньшинстве ушел от поражения от «Анжи»
Пресс-конференция Юлии Ефимовой18Пресс-конференция Юлии Ефимовой
«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью14«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью
В Москве прошла конференция РФС16В Москве прошла конференция РФС
ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги13ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
Торжественная церемония отправки Кубка Гагарина из Москвы в Магнитогорск18Торжественная церемония отправки Кубка Гагарина из Москвы в Магнитогорск
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Анжи»21Тренировка «Зенита» перед матчем с «Анжи»
Дмитрий Тугарин в редакции «Советского спорта»14Дмитрий Тугарин в редакции «Советского спорта»
«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России13«Урал» обыграл «Рубин» и вышел в финал Кубка России
Тренировка СКА накануне первого матча финала Кубка Гагарина16Тренировка СКА накануне первого матча финала Кубка Гагарина
«Челси» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:111«Челси» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:1
«Локомотив» победил «Уфу» в полуфинале Кубка России17«Локомотив» победил «Уфу» в полуфинале Кубка России
Станислав Черчесов в редакции «Советского спорта»20Станислав Черчесов в редакции «Советского спорта»
«Спартак» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»18«Спартак» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»
«Ростов» и «Краснодар» голов не забили15«Ростов» и «Краснодар» голов не забили
Встреча Евгении Медведевой с Чемпионата мира по фигурному катанию12Встреча Евгении Медведевой с Чемпионата мира по фигурному катанию
«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги24«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги
ЦСКА победил «Крылья Советов»16ЦСКА победил «Крылья Советов»
«Зенит» без проблем увез три очка из Казани20«Зенит» без проблем увез три очка из Казани
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Рубином»21Тренировка «Зенита» перед матчем с «Рубином»
«Металлург» в четвертый раз победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина18«Металлург» в четвертый раз победил «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина