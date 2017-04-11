«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» завершился победой туринского клуба. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».

В первом тайме дубль оформил аргентинский форвард хозяев Пауло Дибала. Сначала на седьмой минуте он нашел возможность для удара с острого угла и поразил дальний угол ворот тер Штегена. Затем Пауло сделал счет 2:0. Манджукич прошелся по левому флангу, скинул мяч на линию штрафной на Дибалу, и тот в касание послал мяч в ближний угол. Перед вторым голом «Юве» выручил Буффон, отразивший очень опасный удар Иньесты.

Во втором тайме Джорджо Кьеллини головой в борьбе с Маскерано отправил мяч в ворота рикошетом от штанги. «Барселона» пыталась забить хотя бы один мяч в ворота Буффона, но сделать этого им не удалось.