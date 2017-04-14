«Аякс» легко обыграл «Шальке 04» в четвертьфинальном матче Лиги Европы

Амстердамский «Аякс» одержал победу над немецким «Шальке 04» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0), который обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Автором дубля этой встречи стал полузащитник голландского клуба Дави Классен.

Отметим, что второй мяч хавбек забил с передачи 17-летнего Джастина Клюйверта, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.