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«Аякс» легко обыграл «Шальке 04» в четвертьфинальном матче Лиги Европы

Источник:  Gettyimages.ru
  • Алессандро Шёпф (слева) сражается за верховой мяч с Ником Виргевером
  • Футболисты «Шальке» не церемонились с голландцами
  • Дави Классен и Амин Юнес
  • Только что Дави Классен реализовал пенальти и открыл счет в матче
  • Немецкие футболисты постоянно не успевали за соперником и вынуждены были нарушать правила
  • Набиль Бенталеб (слева) против Донни ван де Бека
  • Голкипер «Шальке» Ральф Ферман знает, как играть кулаками...
  • ...но не всегда может выручить команду
  • Дави Классен забил и второй мяч в этом матче
  • Голландские болельщики довольны сухой домашней победой

Амстердамский «Аякс» одержал победу над немецким «Шальке 04» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0), который обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Автором дубля этой встречи стал полузащитник голландского клуба Дави Классен. 

Отметим, что второй мяч хавбек забил с передачи 17-летнего Джастина Клюйверта, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.

 
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