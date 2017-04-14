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Тренировка «Зенита» накануне матча со «Спартаком»

Илья Смирнов
Илья Смирнов
  • Александр Кокорин и Артем Дзюба
  • Жулиано
  • Бронислав Иванович
  • Мирча Луческу
  • Анатолий Тимощук
  • Артем Дзюба
  • Данни и Луиш Нету
  • Данни
  • Йоан Молло
  • Артур Юсупов и Йоан Молло
  • Луиш Нету
  • Роберт Мак
 
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