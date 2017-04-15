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ЦСКА и «Ростов» сыграли в нулевую ничью14ЦСКА и «Ростов» сыграли в нулевую ничью
«Милан» спасся на 7-ой добавленной минуте в дерби против «Интера»10«Милан» спасся на 7-ой добавленной минуте в дерби против «Интера»
СКА одержал волевую победу над «Металлургом» и находится в шаге от заветного трофея18СКА одержал волевую победу над «Металлургом» и находится в шаге от заветного трофея
Тренировка «Зенита» накануне матча со «Спартаком»12Тренировка «Зенита» накануне матча со «Спартаком»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом»8«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом»
«Аякс» легко обыграл «Шальке» в четвертьфинальном матче Лиги Европы10«Аякс» легко обыграл «Шальке» в четвертьфинальном матче Лиги Европы
Заседание круглого стола на тему: «Страхование профессиональных спортсменов»18Заседание круглого стола на тему: «Страхование профессиональных спортсменов»
Дубль Роналду принес «Реалу» выездную победу над «Баварией»16Дубль Роналду принес «Реалу» выездную победу над «Баварией»
«Атлетико» минимально переиграл «Лестер»14«Атлетико» минимально переиграл «Лестер»
СКА в овертайме одолел «Металлург» и повел в серии 2-114СКА в овертайме одолел «Металлург» и повел в серии 2-1
Дубль Мбаппе помог «Монако» победить «Боруссию» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ12Дубль Мбаппе помог «Монако» победить «Боруссию» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ
Волейбольное «Динамо» уступило немецкому «Берлину» и не вышло в «Финал четырех» мужской ЛЧ12Волейбольное «Динамо» уступило немецкому «Берлину» и не вышло в «Финал четырех» мужской ЛЧ
Проверка безопасности за два часа до матча в Дортмунде8Проверка безопасности за два часа до матча в Дортмунде
«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов11«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Презентация капсульной коллекции бренда Zasport9Презентация капсульной коллекции бренда Zasport
Максим Цветков в гостях у «Советского спорта»8Максим Цветков в гостях у «Советского спорта»
«Урал» уверенно переиграл «Оренбург»12«Урал» уверенно переиграл «Оренбург»
Лучшие футбольные матчи уик-энда20Лучшие футбольные матчи уик-энда
«Локомотив» и «Ростов» разошлись миром15«Локомотив» и «Ростов» разошлись миром
Евгения Медведева в гостях у «Советского спорта»12Евгения Медведева в гостях у «Советского спорта»
«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью15«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью
Открытый Кубок по фитнесу и бодибилдингу в Дзержинском14Открытый Кубок по фитнесу и бодибилдингу в Дзержинском
«Спартак» одержал победу в Уфе14«Спартак» одержал победу в Уфе
Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая16Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая
«Зенит» в меньшинстве ушел от поражения от «Анжи»25«Зенит» в меньшинстве ушел от поражения от «Анжи»
Пресс-конференция Юлии Ефимовой18Пресс-конференция Юлии Ефимовой
«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью14«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью