«Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны

«Спартак» на домашнем стадионе переиграл «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой команды Массимо Карерры со счетом 2:1.

Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.

После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место.