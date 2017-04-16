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«Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны

Татьяна Дорогутина, Дарья Исаева
Источник:  Photo.sovsport.ru
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
  • «Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны

«Спартак» на домашнем стадионе переиграл «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой команды Массимо Карерры со счетом 2:1.

Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.

После этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место.

 
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