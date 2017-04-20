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Второго чуда не случилось. «Барселона» вылетает из Лиги чемпионов

Источник:  Gettyimages.ru
  • Болельщики «Барселоны» знают, что такое сенсанция, и до конца верят в победу своих футболистов
  • Впечатляющий перфоманс болельщиков «Барсы»
  • Гонсало Игуаин не смог реализовать ни один из своих моментов
  • Если хочешь остаться целым - к Хуану Куадрадо лучше не подходить близко
  • Иногда футболисты обеих команд были недовольны решениями арбитра
  • Луис Суарес в акробатическом прыжке пытается выиграть борьбу за мяч
  • «Извини, Лео, но не сегодня»
  • Марк-Андре тер Штеген готов сам оказаться в воротах, лишь бы туда не попал мяч
  • На этот раз голевое чутье подвело Лионеля Месси
  • Футболисты «Ювентуса», и Сами Хедира в частности, готовы были рискнуть всем ради выхода в полуфинал Лиги чемпионов
  • Пока «Ювентус» праздновал победу...
  • ...Неймар не смог сдержать слез и нашел утешение в объятиях бывшего одноклубника Дани Алвеса

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 0:0.

На протяжении большей части матча «Барселона» владела территориальным и игровым преимуществом и упустила несколько возможностей для того, чтобы забить мяч. Несколько поразить ворота, которые в том моменте защищали лишь полевые игроки «Юве».

Несколько опасных контратак было и у «Ювентуса». Так, голом могли завершиться моменты с участием Хуана Куадрадо, но колумбиец не сумел пробить тер Штегена. Пытались обострить ситуацию Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, но забить им в итоге не удалось.

Напомним, что первый матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр «Юве» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
 
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