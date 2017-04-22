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Футбол  Зенит2 : 0Урал
Футбол  Локомотив3 : 3Амкар
Футбол  Терек0 : 1Анжи
Футбол  Ростов3 : 0Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)2 : 1 ОТРоссия (U-18)
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«Локомотив» упустил победу над «Амкаром»15«Локомотив» упустил победу над «Амкаром»
«Зенит» на новом стадионе победил «Урал», заканчивавший матч ввосьмером22«Зенит» на новом стадионе победил «Урал», заканчивавший матч ввосьмером
Гол Рэшфорда принес «МЮ» путевку в полуфинал Лиги Европы15Гол Рэшфорда принес «МЮ» путевку в полуфинал Лиги Европы
ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги17ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги
Презентация книги «Театр футбола. От фаната и агента до президента»31Презентация книги «Театр футбола. От фаната и агента до президента»
Тренировка «Зенита» на новом стадионе накануне матча с «Уралом»12Тренировка «Зенита» на новом стадионе накануне матча с «Уралом»
Второго чуда не случилось. «Барселона» вылетает из Лиги чемпионов12Второго чуда не случилось. «Барселона» вылетает из Лиги чемпионов
Чествование медалистов III зимних Всемирных военных игр14Чествование медалистов III зимних Всемирных военных игр
Дети Ковальчука, жена Белова. СКА феерично завершил сезон в Ледовом30Дети Ковальчука, жена Белова. СКА феерично завершил сезон в Ледовом
Чемпионы мира Денис Дмитриев и Дарья Шмелева в гостях у «Советского спорта»16Чемпионы мира Денис Дмитриев и Дарья Шмелева в гостях у «Советского спорта»
Открытие главного билетного центра Кубка конфедераций FIFA 201714Открытие главного билетного центра Кубка конфедераций FIFA 2017
Хет-трик Роналду приносит «Реалу» путевку в полуфинал ЛЧ22Хет-трик Роналду приносит «Реалу» путевку в полуфинал ЛЧ
«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал ЛЧ12«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал ЛЧ
ЦСКА переиграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче Евролиги16ЦСКА переиграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче Евролиги
«Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны30«Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в центральном матче тура АПЛ14«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в центральном матче тура АПЛ
ЦСКА и «Ростов» сыграли нулевую ничью14ЦСКА и «Ростов» сыграли нулевую ничью
«Милан» спасся на 7-й добавленной минуте в дерби против «Интера»10«Милан» спасся на 7-й добавленной минуте в дерби против «Интера»
«Уфа» и «Амкар» сыграли вничью10«Уфа» и «Амкар» сыграли вничью
СКА одержал волевую победу над «Металлургом» и находится в шаге от заветного трофея18СКА одержал волевую победу над «Металлургом» и находится в шаге от заветного трофея
Тренировка «Зенита» накануне матча со «Спартаком»12Тренировка «Зенита» накануне матча со «Спартаком»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом»8«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом»
«Аякс» легко обыграл «Шальке» в четвертьфинальном матче Лиги Европы10«Аякс» легко обыграл «Шальке» в четвертьфинальном матче Лиги Европы
Заседание круглого стола на тему: «Страхование профессиональных спортсменов»18Заседание круглого стола на тему: «Страхование профессиональных спортсменов»
Дубль Роналду принес «Реалу» выездную победу над «Баварией»16Дубль Роналду принес «Реалу» выездную победу над «Баварией»
«Атлетико» минимально переиграл «Лестер»14«Атлетико» минимально переиграл «Лестер»
СКА в овертайме одолел «Металлург» и повел в серии 2-114СКА в овертайме одолел «Металлург» и повел в серии 2-1