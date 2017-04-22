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Футбол
17:00
Уфа
0 : 2
ЦСКА
Футбол
20:00
Динамо Киев
0 : 1
Шахтер
Футбол
21:30
Кёльн
1 : 1
Хоффенхайм
Хоккей
19:00
Красная Армия
7 : 2
Реактор
Баскетбол
21:00
Олимпиакос
71 : 73
Анадолу Эфес
Баскетбол
22:00
Реал
80 : 84
Дарушафака
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 24
17:00
Уфа
0 : 2
ЦСКА
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 24
11:00
Уфа (мол)
0 : 0
ЦСКА (мол)
14:00
Зенит (мол)
2 : 0
Урал (мол)
16:00
Терек (мол)
3 : 2
Анжи (мол)
13:30
Локомотив (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
14:00
Ростов (мол)
0 : 1
Спартак (мол)
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 33
22:00
Севилья
2 : 0
Гранада
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 30
21:30
Кёльн
1 : 1
Хоффенхайм
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 34
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа I Тур 26
20:00
Динамо Киев
0 : 1
Шахтер
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Плей-офф 1/2 финала
14:00
Барселона (мол)
1 : 2
Зальцбург (мол)
18:00
Реал (мол)
2 : 4
Бенфика (мол)
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/4 финала
02:00
Монреаль
2 : 3 ОТ
Рейнджерс
02:30
Питтсбург
5 : 2
Коламбус
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/4 финала
03:00
Нэшвилл
4 : 1
Чикаго
05:30
Эдмонтон
4 : 3 ОТ
Сан-Хосе
Хоккей.
Юниорский ЧМ 2017 / Утешительный раунд
18:30
Латвия (U-18)
3 : 2
Белоруссия (U-18)
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Харламова Финал
19:00
Красная Армия
7 : 2
Реактор
Теннис.
Monte-Carlo Rolex Masters 2017 1/4 финала
12:00
Рамос-Винолас
6:2, 6:7, 6:2
Чилич
17:30
Гоффен
6:2, 3:6, 7:5
Джокович
15:05
Куэвас
0:6, 6:3, 5:7
Пуй
20:25
Шварцман
4:6, 4:6
Надаль
Баскетбол.
Евролига 2016/2017 / Плей-офф Матч №2
21:00
Олимпиакос
71 : 73
Анадолу Эфес
22:00
Реал
80 : 84
Дарушафака
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/4 финала
02:00
Индиана
114 : 119
Кливленд
03:00
Милуоки
104 : 77
Торонто
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/4 финала
04:30
Мемфис
105 : 94
Сан-Антонио
Результаты дня
Футбол
14:00
Зенит
2 : 0
Урал
Футбол
16:30
Локомотив
3 : 3
Амкар
Футбол
19:00
Терек
0 : 1
Анжи
Футбол
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
Хоккей
16:30
Финляндия (U-18)
2 : 1 ОТ
Россия (U-18)
Футбол
19:15
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 24
14:00
Зенит
2 : 0
Урал
16:30
Локомотив
3 : 3
Амкар
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
19:00
Терек
0 : 1
Анжи
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 24
13:00
Крылья Советов (мол)
1 : 0
Рубин (мол)
13:00
Томь (мол)
0 : 0
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 34
17:00
Борнмут
4 : 0
Мидлсбро
17:00
Суонси
2 : 0
Сток Сити
17:00
Вест Хэм
0 : 0
Эвертон
17:00
Халл Сити
2 : 0
Уотфорд
Футбол.
Кубок Англии 2016/2017 1/2 финала
19:15
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 33
14:00
Малага
2 : 0
Валенсия
19:30
Осасуна
1 : 0
Спортинг
17:15
Вильярреал
2 : 1
Леганес
21:45
Эспаньол
- : -
Атлетико
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 30
16:30
Айнтрахт
3 : 1
Аугсбург
16:30
Гамбург
1 : 2
Дармштадт
16:30
Ингольштадт
2 : 4
Вердер
16:30
Бавария
2 : 2
Майнц
16:30
Герта
1 : 0
Вольфсбург
19:30
Боруссия М
1 : 1
Боруссия
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 33
19:00
Аталанта
2 : 1
Болонья
21:45
Фиорентина
- : -
Интер
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 34
18:00
ПСЖ
2 : 0
Монпелье
21:00
Лорьян
- : -
Метц
21:00
Дижон
- : -
Анже
21:00
Бордо
- : -
Бастия
21:00
Лилль
- : -
Генгам
21:00
Кан
- : -
Нант
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа I Тур 26
17:00
Александрия
1 : 0
Олимпик
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 26
17:00
Днепр
2 : 0
Ворскла
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/4 финала
02:00
Вашингтон
2 : 1 ОТ
Торонто
02:30
Оттава
2 : 3 ОТ
Бостон
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/4 финала
22:00
Миннесота
- : -
Сент-Луис
Хоккей.
Юниорский ЧМ 2017 / Плей-офф 1/2 финала
16:30
Финляндия (U-18)
2 : 1 ОТ
Россия (U-18)
20:30
США (U-18)
- : -
Швеция (U-18)
Хоккей.
МХЛ. Плей-офф 2016/2017 / Кубок Харламова Финал
17:00
Красная Армия
2 : 1
Реактор
Теннис.
Monte-Carlo Rolex Masters 2017 1/2 финала
14:30
Рамос-Винолас
6:3, 5:7, 6:1
Пуй
16:30
Надаль
6:3, 6:1
Гоффен
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/4 финала
02:00
Чикаго
87 : 104
Бостон
22:00
Милуоки
- : -
Торонто
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/4 финала
04:30
Оклахома
115 : 113
Хьюстон
05:00
Юта
106 : 111
Клипперс
Результаты дня
Футбол
12:00
Томь
- : -
Оренбург
Футбол
17:00
Краснодар
- : -
Арсенал Тула
Футбол
21:00
Лион
- : -
Монако
Футбол
14:30
Крылья Советов
- : -
Рубин
Футбол
17:00
Арсенал
- : -
Манчестер Сити
Футбол
21:45
Реал
- : -
Барселона
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 24
12:00
Томь
- : -
Оренбург
17:00
Краснодар
- : -
Арсенал Тула
14:30
Крылья Советов
- : -
Рубин
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 24
12:00
Краснодар (мол)
- : -
Арсенал (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 33
11:00
Енисей
- : -
Кубань
13:00
Нефтехимик
- : -
Спартак-2
15:00
Балтика
- : -
Сибирь
15:00
Спартак-Нальчик
- : -
Тамбов
16:00
Шинник
- : -
Сокол
11:00
Луч-Энергия
- : -
Тосно
14:00
Тюмень
- : -
Факел
15:00
Волгарь
- : -
СКА-Хабаровск
16:00
Динамо
- : -
Мордовия
19:00
Зенит-2
- : -
Химки
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 34
16:15
Бёрнли
- : -
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
- : -
Кристал Пэлас
Футбол.
Кубок Англии 2016/2017 1/2 финала
17:00
Арсенал
- : -
Манчестер Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 33
13:00
Реал Сосьедад
- : -
Депортиво
19:30
Лас-Пальмас
- : -
Алавес
17:15
Сельта
- : -
Бетис
21:45
Реал
- : -
Барселона
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 30
16:30
Фрайбург
- : -
Байер
18:30
Шальке 04
- : -
РБ Лейпциг
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 33
13:30
Сассуоло
- : -
Наполи
16:00
Лацио
- : -
Палермо
16:00
Сампдория
- : -
Кротоне
21:45
Ювентус
- : -
Дженоа
16:00
Кьево
- : -
Торино
16:00
Милан
- : -
Эмполи
16:00
Удинезе
- : -
Кальяри
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 34
16:00
Тулуза
- : -
Ницца
21:00
Лион
- : -
Монако
18:00
Сент-Этьен
- : -
Ренн
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа I Тур 26
19:30
Заря
- : -
Черноморец
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 26
14:00
Сталь
- : -
Звезда
17:00
Карпаты
- : -
Волынь
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 16
Динамо Барнаул
- : -
Смена
Чита
- : -
Зенит Иркутск
Иртыш
- : -
Сахалин
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 20
Торпедо Владимир
- : -
Коломна
Знамя Труда
- : -
Солярис
Динамо СПб
- : -
Волга Тверь
Домодедово
- : -
ЦРФСО
Долгопрудный
- : -
Псков-747
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 20
Рязань
- : -
Сатурн
Чертаново
- : -
Динамо Брянск
Зенит Пн
- : -
Металлург Липецк
Витязь Подольск
- : -
Авангард Курск
Орёл
- : -
Арсенал-2
Торпедо
- : -
Энергомаш
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 24
Армавир
- : -
Спартак Владикавказ
Краснодар-2
- : -
Черноморец
Биолог
- : -
Афипс
Чайка
- : -
Машук-КМВ
Сочи
- : -
Ротор-Волгоград
Дружба
- : -
СКА
Ангушт
- : -
Динамо Ставрополь
Легион-Динамо
- : -
Кубань-2
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 8
15:00
Акжайык
- : -
Кайсар
15:00
Астана
- : -
Тараз
15:00
Иртыш
- : -
Кайрат
15:00
Актобе
- : -
Шахтер
15:00
Атырау
- : -
Окжетпес
15:00
Ордабасы
- : -
Тобол
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/4 финала
03:00
Рейнджерс
- : -
Монреаль
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/4 финала
05:30
Сан-Хосе
- : -
Эдмонтон
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
12:10
Енисей
- : -
Химки
16:00
Локомотив
- : -
Цмоки-Минск
16:00
Автодор
- : -
ВЭФ
17:00
Калев
- : -
Зенит
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/4 финала
00:30
Атланта
- : -
Вашингтон
20:00
Индиана
- : -
Кливленд
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/4 финала
03:00
Мемфис
- : -
Сан-Антонио
22:30
Оклахома
- : -
Хьюстон
05:30
Портленд
- : -
Голден Стэйт
Футзал.
Суперлига 2016/2017
14:00
КПРФ
- : -
Газпром-Югра
17:00
Ухта
- : -
Динамо
15:00
Норильский никель
- : -
Тюмень
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«Ростов» разгромил «Спартак»
Анна Коновалова
22 апреля 2017, 19:40
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30
«Спартак» победил «Зенит» в главном матче весны
16 апреля 20:29
14
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в центральном матче тура АПЛ
15 апреля 18:04
14
ЦСКА и «Ростов» сыграли нулевую ничью
15 апреля 16:57
10
«Милан» спасся на 7-й добавленной минуте в дерби против «Интера»
15 апреля 15:58
10
«Уфа» и «Амкар» сыграли вничью
14 апреля 21:15
18
СКА одержал волевую победу над «Металлургом» и находится в шаге от заветного трофея
14 апреля 19:59
12
Тренировка «Зенита» накануне матча со «Спартаком»
14 апреля 01:36
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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом»
14 апреля 01:15
10
«Аякс» легко обыграл «Шальке» в четвертьфинальном матче Лиги Европы
13 апреля 18:40
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Заседание круглого стола на тему: «Страхование профессиональных спортсменов»
12 апреля 22:50
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Дубль Роналду принес «Реалу» выездную победу над «Баварией»
12 апреля 22:40
14
«Атлетико» минимально переиграл «Лестер»
12 апреля 21:55
14
СКА в овертайме одолел «Металлург» и повел в серии 2-1