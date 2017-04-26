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Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 25
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Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 17
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Barcelona Open Banc Sabadell 2017 1/16 финала
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Porsche Tennis Grand Prix 2017 1/16 финала
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«Рубин» уступил «Тереку»
Руслан Ишмухаметов
26 апреля 2017, 22:00
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