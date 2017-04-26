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Хоккей  Анахайм- : -Эдмонтон
Футбол  Анжи- : -Томь
Футбол  Манчестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Амкар- : -Краснодар
Хоккей  Швеция- : -Россия
Хоккей  Оттава- : -Рейнджерс
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ЦСКА разгромил «Локомотив» и вернулся на второе место12ЦСКА разгромил «Локомотив» и вернулся на второе место
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«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Урал»12«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Урал»
«Ростов» победил «Уфу»11«Ростов» победил «Уфу»
«Звезда» выбила из плей-офф «Астраханочку»23«Звезда» выбила из плей-офф «Астраханочку»
Третьяковская галерея. Лучшему вратарю ХХ века Владиславу Третьяку исполнятся 65 лет35Третьяковская галерея. Лучшему вратарю ХХ века Владиславу Третьяку исполнятся 65 лет
«Барселона» вырывает победу в «Эль-Класико»12«Барселона» вырывает победу в «Эль-Класико»
Голы Смолова и Каборе принесли «Краснодару» победу над тульским «Арсеналом»12Голы Смолова и Каборе принесли «Краснодару» победу над тульским «Арсеналом»
Российские теннисистки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе14Российские теннисистки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе
«Арсенал» побеждает «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии12«Арсенал» побеждает «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии15«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии
«Ростов» разгромил «Спартак»12«Ростов» разгромил «Спартак»
«Локомотив» упустил победу над «Амкаром»15«Локомотив» упустил победу над «Амкаром»
«Зенит» на новом стадионе победил «Урал», заканчивавший матч ввосьмером22«Зенит» на новом стадионе победил «Урал», заканчивавший матч ввосьмером
Гол Рэшфорда принес «МЮ» путевку в полуфинал Лиги Европы15Гол Рэшфорда принес «МЮ» путевку в полуфинал Лиги Европы
ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги17ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги
Презентация книги «Театр футбола. От фаната и агента до президента»31Презентация книги «Театр футбола. От фаната и агента до президента»
Тренировка «Зенита» на новом стадионе накануне матча с «Уралом»12Тренировка «Зенита» на новом стадионе накануне матча с «Уралом»
Второго чуда не случилось. «Барселона» вылетает из Лиги чемпионов12Второго чуда не случилось. «Барселона» вылетает из Лиги чемпионов
Чествование медалистов III зимних Всемирных военных игр14Чествование медалистов III зимних Всемирных военных игр
Дети Ковальчука, жена Белова. СКА феерично завершил сезон в Ледовом30Дети Ковальчука, жена Белова. СКА феерично завершил сезон в Ледовом
Чемпионы мира Денис Дмитриев и Дарья Шмелева в гостях у «Советского спорта»16Чемпионы мира Денис Дмитриев и Дарья Шмелева в гостях у «Советского спорта»
Открытие главного билетного центра Кубка конфедераций FIFA 201714Открытие главного билетного центра Кубка конфедераций FIFA 2017
Хет-трик Роналду приносит «Реалу» путевку в полуфинал ЛЧ22Хет-трик Роналду приносит «Реалу» путевку в полуфинал ЛЧ
«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал ЛЧ12«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал ЛЧ
ЦСКА переиграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче Евролиги16ЦСКА переиграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче Евролиги