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«Реал» вырвал победу у «Валенсии»

Источник:  Gettyimages.ru
  • Криштиану Роналду против Мартина Монтойи
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  • Проблемы с судьями касаются не только российского чемпионата
  • Зинедин Зидан так переживал за результат, что ему приходилось утирать пот с лица
  • Марсело прорывается к воротам соперника по флангу
  • Точный удар Марсело на 86-й минуте матча спасает мадридцев от обидной ничьей
  • Криштиану Роналду

Матч 35-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

Открыл счет Криштиану Роналду, который головой замкнул навес Карвахаля. Португалец мог удвоить счет, но не реализовал пенальти. Затем ударом со штрафного Дани Парехо сравнял счет. «Реал» все же вырвал победу после прохода и точного удара в дальний угол в исполнении Марсело. «Реал» набрал 81 очко и лидирует в чемпионате Испании. У «Валенсии» 40 очков и 12-е место.
 
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