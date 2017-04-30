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Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром» (фото Светланы Бекетовой)

  • Болельщики «Ростова»
  • Дмитрий Кириченко
  • Арбитр Сергей Лапочкин
  • Дмитрий Полоз (с мячом)
  • Сердар Азмун и Петар Занев
  • Сердар Азмун
  • Николай Зайцев и Сердар Азмун
  • Александр Бухаров
  • Александр Ерохин и Секу Конде
  • Александр Ерохин
 
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