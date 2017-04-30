Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром» (фото Светланы Бекетовой)

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Хоккей
14:00
Россия
0 : 1
Финляндия
Теннис
17:00
Младенович
3:6, 7:5, 6:4
Шарапова
Футбол
19:00
Терек
5 : 2
Урал
Футбол
16:30
Локомотив
0 : 1
Рубин
Футбол
17:15
Реал
2 : 1
Валенсия
Футбол
21:45
Эспаньол
0 : 3
Барселона
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 26
16:30
Локомотив
0 : 1
Рубин
19:00
Терек
5 : 2
Урал
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 26
12:00
ЦСКА (мол)
2 : 2
Спартак (мол)
17:00
Уфа (мол)
0 : 5
Арсенал (мол)
14:00
Терек (мол)
2 : 0
Урал (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 34
08:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак-Нальчик
14:00
Сибирь
1 : 1
Зенит-2
16:00
Тосно
1 : 1
Спартак-2
16:00
Факел
0 : 3
Енисей
17:00
Мордовия
0 : 1
Балтика
13:00
Тамбов
1 : 0
Луч-Энергия
15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
16:00
Химки
1 : 1
Волгарь
16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
17:00
Кубань
0 : 1
Динамо
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 35
17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Лестер Сити
17:00
Саутгемптон
0 : 0
Халл Сити
19:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Бёрнли
17:00
Сандерленд
0 : 1
Борнмут
17:00
Сток Сити
0 : 0
Вест Хэм
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 35
14:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Гранада
19:30
Лас-Пальмас
0 : 5
Атлетико
17:15
Реал
2 : 1
Валенсия
21:45
Эспаньол
0 : 3
Барселона
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 31
16:30
Боруссия
0 : 0
Кёльн
16:30
Дармштадт
3 : 0
Фрайбург
16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Ингольштадт
16:30
Вердер
2 : 0
Герта
16:30
Майнц
1 : 2
Боруссия М
19:30
Вольфсбург
0 : 6
Бавария
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 34
21:45
Торино
1 : 1
Сампдория
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 35
18:00
Монако
3 : 1
Тулуза
21:00
Монпелье
0 : 3
Лилль
21:00
Нант
1 : 0
Лорьян
21:00
Бастия
1 : 0
Ренн
21:00
Генгам
0 : 2
Сент-Этьен
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 27
14:00
Звезда
3 : 2
Карпаты
17:00
Ворскла
2 : 0
Сталь
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 21
15:00
Зенит Пн
3 : 1
Калуга
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 24
14:00
Торпедо
3 : 0
Арсенал-2
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 25
16:00
Афипс
3 : 1
Дружба
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 9
13:00
Кайсар
0 : 3
Астана
13:00
Шахтер
1 : 2
Ордабасы
15:00
Кайрат
4 : 1
Акжайык
13:00
Тобол
0 : 0
Иртыш
14:00
Окжетпес
2 : 1
Актобе
15:00
Тараз
1 : 2
Атырау
Хоккей.
Еврохоккейтур 2016/17 / Чешские игры
14:00
Россия
0 : 1
Финляндия
18:00
Чехия
8 : 4
Швеция
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/2 финала
22:00
Оттава
6 : 5 ОТ
Рейнджерс
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/2 финала
03:00
Сент-Луис
3 : 2
Нэшвилл
05:30
Анахайм
1 : 2
Эдмонтон
Теннис.
Barcelona Open Banc Sabadell 2017 1/2 финала
14:30
Маррэй
2:6, 6:3, 4:6
Тим
17:00
Надаль
6:3, 6:4
Себальос
Теннис.
Porsche Tennis Grand Prix 2017 1/2 финала
17:00
Младенович
3:6, 7:5, 6:4
Шарапова
19:30
Халеп
4:6, 5:7
Зигемунд
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/4 финала
02:00
Чикаго
83 : 105
Бостон
02:00
Атланта
99 : 115
Вашингтон
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/4 финала
05:30
Юта
93 : 98
Клипперс
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при России
12:00
Гран-при России. Практика III
15:00
Гран-при России. Квалификация
Результаты дня
Футбол
14:30
Уфа
1 : 0
Арсенал Тула
Футбол
17:15
ЦСКА
1 : 2
Спартак
Футбол
19:30
Ростов
1 : 0
Амкар
Формула-1
15:00
Гран-при России. Гонка
Футбол
18:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
Хоккей
19:30
Чехия
3 : 4 Б
Россия
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 26
14:30
Уфа
1 : 0
Арсенал Тула
19:30
Ростов
1 : 0
Амкар
17:15
ЦСКА
1 : 2
Спартак
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 26
11:00
Томь (мол)
0 : 3
Зенит (мол)
13:00
Ростов (мол)
2 : 0
Амкар (мол)
13:00
Крылья Советов (мол)
3 : 1
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 35
14:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Суонси
16:05
Эвертон
0 : 3
Челси
16:05
Мидлсбро
2 : 2
Манчестер Сити
18:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 35
13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
19:30
Эйбар
2 : 0
Леганес
17:15
Бетис
1 : 4
Алавес
21:45
Сельта
0 : 3
Атлетик
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 31
16:30
Аугсбург
4 : 0
Гамбург
18:30
Хоффенхайм
1 : 0
Айнтрахт
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 34
13:30
Рома
1 : 3
Лацио
16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
16:00
Кротоне
1 : 1
Милан
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
16:00
Болонья
4 : 0
Удинезе
16:00
Кальяри
1 : 0
Пескара
16:00
Палермо
2 : 0
Фиорентина
21:45
Интер
0 : 1
Наполи
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 35
16:00
Кан
1 : 5
Марсель
22:00
Ницца
2 : 1
ПСЖ
18:00
Дижон
0 : 0
Бордо
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа I Тур 27
14:00
Олимпик
1 : 1
Заря
19:30
Черноморец
1 : 4
Динамо Киев
17:00
Шахтер
1 : 0
Александрия
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 27
14:00
Волынь
0 : 1
Днепр
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 17
11:00
Чита
3 : 0
Динамо Барнаул
11:00
Зенит Иркутск
1 : 2
Иртыш
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 20
14:00
Чертаново
2 : 2
Динамо Брянск
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 21
14:00
Коломна
0 : 2
Динамо-2
15:00
Волга Тверь
0 : 3
Долгопрудный
17:00
Строгино
1 : 0
Домодедово
15:00
ЦРФСО
0 : 2
Торпедо Владимир
16:00
Спартак Кострома
1 : 2
Динамо СПб
18:00
Псков-747
2 : 0
Знамя Труда
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 21
14:00
Зенит-Ижевск
1 : 2
Сызрань-2003
17:00
Волга Ульяновск
0 : 0
Челябинск
16:00
Динамо Киров
2 : 0
Лада-Тольятти
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Носта
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 25
14:00
Спартак Владикавказ
3 : 1
Чайка
15:00
Машук-КМВ
0 : 1
Ангушт
16:00
Черноморец
2 : 1
Сочи
17:00
СКА
2 : 3
Краснодар-2
15:00
Кубань-2
1 : 2
Биолог
15:00
Динамо Ставрополь
0 : 0
Легион-Динамо
16:00
Ротор-Волгоград
1 : 2
Армавир
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 26
15:00
Металлург Липецк
1 : 2
Сатурн
17:00
Рязань
3 : 0
Витязь Подольск
17:00
Энергомаш
3 : 1
Авангард Курск
Хоккей.
Еврохоккейтур 2016/17 / Чешские игры
15:30
Швеция
2 : 3
Финляндия
19:30
Чехия
3 : 4 Б
Россия
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/2 финала
03:00
Вашингтон
2 : 6
Питтсбург
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/2 финала
22:00
Нэшвилл
2 : 0
Сент-Луис
Теннис.
Barcelona Open Banc Sabadell 2017 Финал
17:00
Тим
4:6, 1:6
Надаль
Теннис.
Porsche Tennis Grand Prix 2017 Финал
16:10
Младенович
1:6, 6:2, 6:7
Зигемунд
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/2 финала
20:00
Бостон
123 : 111
Вашингтон
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/4 финала
22:30
Клипперс
39 : 46
Юта
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при России
15:00
Гран-при России. Гонка
Результаты дня
Хоккей
02:00
Эдмонтон
- : -
Анахайм
Футбол
15:30
Крылья Советов
- : -
Оренбург
Футбол
22:00
Уотфорд
- : -
Ливерпуль
Футбол
13:00
Томь
- : -
Зенит
Футбол
18:00
Краснодар
- : -
Анжи
Футбол
22:00
Малага
- : -
Севилья
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 26
13:00
Томь
- : -
Зенит
18:00
Краснодар
- : -
Анжи
15:30
Крылья Советов
- : -
Оренбург
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 26
13:00
Краснодар (мол)
- : -
Анжи (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 35
22:00
Уотфорд
- : -
Ливерпуль
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 35
22:00
Малага
- : -
Севилья
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 21
15:00
Солярис
- : -
Текстильщик
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/2 финала
02:00
Эдмонтон
- : -
Анахайм
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Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром» (фото Светланы Бекетовой)
30 апреля 2017, 22:27
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30 апреля 18:40
18
«Спартак» обыграл ЦСКА
30 апреля 12:50
25
Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа
29 апреля 20:26
19
«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал неудачную серию
29 апреля 19:49
8
«Реал» вырвал победу у «Валенсии»
27 апреля 23:10
14
Олимпийская сборная России разгромила норвежцев на «Кубке АЛРОСА»
27 апреля 22:18
13
«Краснодар» обыграл «Амкар»
26 апреля 22:18
12
ЦСКА разгромил «Локомотив» и вернулся на второе место
26 апреля 22:00
15
«Рубин» уступил «Тереку»
26 апреля 21:47
16
Мария Шарапова переиграла в первом круге Роберту Винчи
26 апреля 19:47
10
«Зенит» минимально победил в Оренбурге
25 апреля 23:08
12
«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Урал»
25 апреля 22:52
11
«Ростов» победил «Уфу»
25 апреля 14:40
23
«Звезда» выбила из плей-офф «Астраханочку»
25 апреля 00:00
35
Третьяковская галерея. Лучшему вратарю ХХ века Владиславу Третьяку исполнятся 65 лет
24 апреля 01:22
12
«Барселона» вырывает победу в «Эль-Класико»
23 апреля 22:34
12
Голы Смолова и Каборе принесли «Краснодару» победу над тульским «Арсеналом»
23 апреля 22:13
14
Российские теннисистки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе
23 апреля 20:43
12
«Арсенал» побеждает «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
22 апреля 21:33
15
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии
22 апреля 19:40
12
«Ростов» разгромил «Спартак»
22 апреля 19:06
15
«Локомотив» упустил победу над «Амкаром»
22 апреля 17:35
22
«Зенит» на новом стадионе победил «Урал», заканчивавший матч ввосьмером
20 апреля 22:52
15
Гол Рэшфорда принес «МЮ» путевку в полуфинал Лиги Европы
20 апреля 22:45
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ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги
20 апреля 20:19
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Презентация книги «Театр футбола. От фаната и агента до президента»
20 апреля 18:05
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Тренировка «Зенита» на новом стадионе накануне матча с «Уралом»
20 апреля 00:20
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Второго чуда не случилось. «Барселона» вылетает из Лиги чемпионов